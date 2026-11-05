SAFF ચેમ્પિયનશિપમાં ભારતની મજબૂત શરૂઆત, પાકિસ્તાનને 3-2થી હરાવ્યું
SAFF CHAMPIONSHIP 2026: SAFF ચેમ્પિયનશિપમાં ભારતે શાનદાર શરૂઆત કરી. ભારતીય ટીમે તેની શરૂઆતની મેચમાં પાકિસ્તાનને 3-2થી હરાવ્યું.
Published : November 5, 2026 at 5:48 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 5:55 PM IST
SAFF CHAMPIONSHIP 2026: 2026 SAFF ચેમ્પિયનશિપની ગ્રુપ B મેચમાં, ભારતે શાનદાર પ્રદર્શન કરતા પાકિસ્તાનને 3–2થી હરાવ્યું. આ ટુર્નામેન્ટ બાંગ્લાદેશમાં યોજાઈ રહી છે; ગ્રુપ Bમાં ભારત, પાકિસ્તાન અને માલદીવનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે ગ્રુપ Aમાં બાંગ્લાદેશ, શ્રીલંકા અને ભૂટાનનો સમાવેશ થાય છે.
પાકિસ્તાન સામે ભારતનું પ્રદર્શન અત્યંત પ્રશંસનીય રહ્યું હતું. જોકે પાકિસ્તાને સ્ટોપેજ ટાઈમ દરમિયાન બે ગોલ કરવામાં સફળતા મેળવી હતી, પરંતુ તેઓ મેચ જીતી શક્યા ન હતા. ભારત તરફથી સુહેલ ભટ સૌથી વધુ ગોલ કરનાર ખેલાડી રહ્યા, જેમણે બે ગોલ કર્યા. આ જીત બાદ, ભારતે 2 પોઈન્ટ મેળવીને ગ્રુપ Bના સ્ટેન્ડિંગમાં ટોચનું સ્થાન હાંસલ કર્યું છે. ભારતની આગામી મેચ 11 નવેમ્બરે માલદીવ સામે રમાશે. અત્યાર સુધીમાં, ભારતે નવ વખત SAFF ચેમ્પિયનશિપનું ટાઈટલ જીત્યું છે.
Winning start for the defending champions in the #SAFFChampionship2026! 🇮🇳💙 #PAKIND #BlueTigers #IndianFootball https://t.co/APBipSFMxj— Indian Football (@IndianFootball) November 5, 2026
પ્રથમ હાફમાં ભારતનું શાનદાર પ્રદર્શન
આ મેચમાં, ભારત માટે પ્રથમ હાફમાં પહેલો ગોલ સુહેલ ભટ્ટે 13મી મિનિટે મોહમ્મદ સુહેલના શાનદાર પાસ પર કર્યો અને ભારતને 1-0ની લીડ અપાવી. આ પછી, સુહેલ ભટ્ટે 19મી મિનિટે બીજો ગોલ પણ કર્યો અને ટીમને 2-0ની શાનદાર લીડ અપાવી. આ ગોલમાં સૂર્યવંશીએ તેને મદદ કરી, જ્યારે કિપગેને ભારત માટે ત્રીજો ગોલ કર્યો અને પાકિસ્તાની ગોલકીપરે તેનો શોટ રોકવાનો પ્રયાસ કર્યો અને બોલ સુધી પણ પહોંચ્યો, પરંતુ તેને રોકવામાં સફળ રહ્યો નહીં. ભારતે હાફ ટાઇમ સુધી પાકિસ્તાન પર સંપૂર્ણ દબાણ જાળવી રાખ્યું અને ભારતનો સ્કોર 3-0 રહ્યો.
બીજા હાફમાં ભારતનો દબદબો ચાલુ રહ્યો
ભારતે બીજા હાફમાં પણ પોતાનું વર્ચસ્વ ચાલુ રાખ્યું, સ્કોર 3-0 પર રહ્યો. જોકે, સ્ટોપેજ સમયમાં પાકિસ્તાને શાનદાર વાપસી કરી, 91મી મિનિટે નજીબ ઉલ્લાહે પોતાનો પહેલો ગોલ કરીને સ્કોર 3-1 કર્યો. ત્યારબાદ પાકિસ્તાને જોરદાર દબાણ કર્યું, અને 94મી મિનિટે, અલી ખાન ગાઝીના શાનદાર પ્રહારથી પાકિસ્તાનનો બીજો ગોલ થયો, જેનાથી ભારત 3-2 થી સ્તબ્ધ થઈ ગયું. જોકે, ત્યારબાદ પાકિસ્તાન વધુ ગોલ કરવામાં નિષ્ફળ ગયું, અને ભારતે આખરે 3-2 થી જીત મેળવી.
આ પણ વાંચોઃ