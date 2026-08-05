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19 ઓગસ્ટે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ટક્કર, હોકી વર્લ્ડ કપ માટે ટીમની જાહેરાત

હોકી વર્લ્ડ કપ 2026 માટે પાકિસ્તાનની ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. પાકિસ્તાને આ ટુર્નામેન્ટ માટે 20 સભ્યોની ટીમની જાહેરાત કરી છે.

19 ઓગસ્ટે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ટક્કર
19 ઓગસ્ટે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ટક્કર (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : August 5, 2026 at 6:32 PM IST

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IND VS PAK: 5 ઓગસ્ટના રોજ, પાકિસ્તાન હોકી ફેડરેશન (PHF) એ FIH મેન્સ હોકી વર્લ્ડ કપ 2026 માટે 20 સભ્યોની ટીમ અને મેનેજમેન્ટ ટીમની જાહેરાત કરી. આ ટુર્નામેન્ટ 15 થી 30 ઓગસ્ટ દરમિયાન એમ્સ્ટલવીન (નેધરલેન્ડ) અને બેલ્જિયમમાં યોજાશે. આ મુખ્ય ઇવેન્ટ માટે ક્વોલિફાય થયા પછી, પાકિસ્તાન ટીમ હવે હોકીના સૌથી મોટા વૈશ્વિક મંચ પર સ્પર્ધા કરવા માટે તૈયાર છે. ટીમમાં અનુભવી આંતરરાષ્ટ્રીય ખેલાડીઓ અને યુવા પ્રતિભાનું મિશ્રણ છે. ભારત અને પાકિસ્તાન 19 ઓગસ્ટના રોજ ટુર્નામેન્ટમાં એકબીજાનો સામનો કરવા માટે તૈયાર છે.

હોકી વર્લ્ડ કપ માટે પાકિસ્તાન ટીમની જાહેરાત અનુભવી મિડફિલ્ડર અમ્માદ બટ્ટને કેપ્ટનશીપ પરથી દૂર કર્યાના લગભગ એક અઠવાડિયા પછી કરવામાં આવી છે; તે છેલ્લા 14 વર્ષથી ટીમનું નેતૃત્વ કરી રહ્યો હતો. 29 જુલાઈના રોજ જારી કરાયેલા એક નિવેદનમાં, PHF એ જાહેરાત કરી હતી કે, તેની વ્યાવસાયિક વિકાસ સમિતિની સલાહ પર કાર્ય કરીને, તેણે અબુ બકરને પાકિસ્તાન રાષ્ટ્રીય હોકી ટીમના નવા કેપ્ટન તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે.

તે સમયે, PHF એ અમ્માદ બટ્ટના રાષ્ટ્રીય ટીમ પ્રત્યેના યોગદાન અને સમર્પણનો સ્વીકાર કર્યો હતો. ફેડરેશને એમ પણ કહ્યું હતું કે તે એક વરિષ્ઠ ખેલાડી તરીકે પાકિસ્તાન ટીમનો ભાગ રહેશે. ફેડરેશને વિશ્વાસ વ્યક્ત કર્યો હતો કે, અબુ બકરના નેતૃત્વ હેઠળ - વરિષ્ઠ ખેલાડીઓના અનુભવ અને યુવા સભ્યોની ઉર્જાને જોડીને - ટીમ એક મજબૂત અને સ્પર્ધાત્મક ટીમમાં વિકસિત થશે.

હોકી વર્લ્ડ કપ માટે પાકિસ્તાનની ટીમ અને સપોર્ટ સ્ટાફ

વકાર, મુહમ્મદ અબ્દુલ્લા, મુહમ્મદ સુફિયાન ખાન, મોઈન શકીલ, અબ્દુલ વાહિદ અશરફ રાણા, અબ્દુલ હનાન શાહિદ, ઝકારિયા હયાત, અરશદ લિયાકત, આદિલ લતીફ, અહેમદ નદીમ, ગઝનફર અલી, ઇમાદ શકીલ બટ, મુહમ્મદ હમાદુદ્દીન અંજુમ, રહેમાન અબ્દુલ, અફરાઝ, ઉમર મુસ્તફા, અબુ બકર મહમૂદ, અલી રઝા, અબ્દુલ મટન અને મુહમ્મદ ઇમાદ.

ગોલકીપર: વકાર અને અલી રાજા

ટીમ મેનેજમેન્ટમાં ટીમ મેનેજર મુહમ્મદ ઓવૈસ કરણી, મુખ્ય કોચ બોબ જોહાન વેલ્ડહોફ (નેધરલેન્ડ), સહાયક કોચ ક્રિસ્ટોફર જોન બોવેન (ગ્રેટ બ્રિટન), સહાયક કોચ અદનાન ઝાકીર અને વિડિઓ ટેકનિશિયન અશરફ સુલતાનનો સમાવેશ થાય છે.

પાકિસ્તાન પોતાની પહેલી મેચ 15 ઓગસ્ટે રમશે

આ હોકી વર્લ્ડ કપમાં, પાકિસ્તાન ટીમ 15 ઓગસ્ટે એમ્સ્ટલવીનમાં ઇંગ્લેન્ડ સામે પોતાની પહેલી મેચ રમશે. ત્યારબાદ, ટીમનો બીજો મુકાબલો 17 ઓગસ્ટે વેલ્સ સામે થશે. 19 ઓગસ્ટે પાકિસ્તાનનો મુકાબલો ભારત સામે થશે. આ વર્લ્ડ કપ માટે ભારત અને પાકિસ્તાનને પૂલ ડીમાં એકસાથે રાખવામાં આવ્યા છે; ઇંગ્લેન્ડ અને વેલ્સ પણ આ પૂલનો ભાગ છે. તાજેતરમાં એશિયન લિજેન્ડ્સ લીગમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે એક મેચ રમાઈ હતી.

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