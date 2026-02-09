ETV Bharat / sports

IND vs PAK મેચને લઈને મોટી અપડેટ, ICC સાથેની બેઠકમાં પાકિસ્તાને ત્રણ મુખ્ય માંગણીઓ કરી!

ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં ભારત અને પાકિસ્તાન મેચને લઈને આગામી 24 થી 48 કલાકમાં કોઈ મોટી અપડેટ સામે આવી શકે છે.

IND vs PAK મેચને લઈને મોટી અપડેટ
IND vs PAK મેચને લઈને મોટી અપડેટ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : February 9, 2026 at 1:19 PM IST

2 Min Read
IND vs PAK MATCH UPDATE: કોલંબોમાં 15 ફેબ્રુઆરીએ યોજાનારી T20 World Cup મેચ અંગે ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે ચાલી રહેલા વિવાદને ઉકેલવાના પ્રયાસો તેજ બન્યા છે. આ સંદર્ભમાં, 8 ફેબ્રુઆરીના રોજ મોડી રાત્રે લાહોરમાં આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટ કાઉન્સિલ (ICC) અને પાકિસ્તાન ક્રિકેટ બોર્ડ (PCB) ના વરિષ્ઠ અધિકારીઓ વચ્ચે એક મહત્વપૂર્ણ બેઠક યોજાઈ હતી. PCB ના આમંત્રણ પર બાંગ્લાદેશે પણ આ બેઠકમાં ભાગ લીધો હતો. બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડ (BCB) ના પ્રમુખ અમીનુલ ઇસ્લામ તેમના દેશનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે, જ્યારે ICC ના ઉપાધ્યક્ષ ઇમરાન ખ્વાજા પણ લાહોર પહોંચ્યા હતા. બેઠક દરમિયાન ભારત-પાકિસ્તાન મેચને લગતી ગતિરોધ પર વિસ્તૃત ચર્ચા કરવામાં આવી હતી.

PCBની ત્રણ માંગણીઓ

ક્રિકબઝના અહેવાલ મુજબ, PCB એ આ ચર્ચાઓ દરમિયાન ICC પાસેથી માંગણીઓ કરી હતી, જેમાં આવકનો મોટો હિસ્સો, ભારત સાથે દ્વિપક્ષીય ક્રિકેટ ફરી શરૂ કરવા અને મેચ પછીના હેન્ડશેક પ્રોટોકોલનું પાલન શામેલ છે. વર્લ્ડ કપમાંથી બાકાત રાખવામાં આવેલ બાંગ્લાદેશ પણ કોઈક પ્રકારના વળતરની માંગ કરી શકે છે. તે સ્પષ્ટ છે કે પાકિસ્તાની ટીમ ભારત સાથે રમવા માંગે છે, પરંતુ પોતાની શરતો પર. જોકે, દ્વિપક્ષીય શ્રેણીઓ ICC ના અધિકારક્ષેત્ર હેઠળ નથી, અને હાથ મિલાવવા ફરજિયાત નથી.

શ્રીલંકાએ નારાજગી વ્યક્ત કરી

શ્રીલંકાએ પણ આ સંભવિત બહિષ્કાર અંગે કડક વલણ અપનાવ્યું છે. શ્રીલંકાએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે ભારત-પાકિસ્તાન મેચ રદ થવાથી દેશના પર્યટન અને આતિથ્ય ક્ષેત્રોને નોંધપાત્ર આર્થિક નુકસાન થઈ શકે છે. વધુમાં, શ્રીલંકાએ પાકિસ્તાનને તે સમયની યાદ અપાવી જ્યારે તેણે પોતે આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટનો બહિષ્કાર કર્યો હતો, અને શ્રીલંકાની ક્રિકેટ ટીમે પાકિસ્તાનમાં ક્રિકેટ પરત લાવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી.

શું છે સમગ્ર મામલો

સમગ્ર વિવાદ ત્યારે શરૂ થયો જ્યારે બાંગ્લાદેશ ક્રિકેટ બોર્ડે સુરક્ષા ચિંતાઓનો હવાલો આપીને ભારતમાં T20 વર્લ્ડ કપ મેચો રમવાનો ઇનકાર કર્યો અને સ્થળ બદલવાની માંગ કરી. ICC એ આ વિનંતીને નકારી કાઢી, ત્યારબાદ બાંગ્લાદેશના સ્થાને સ્કોટલેન્ડને ટુર્નામેન્ટમાં સામેલ કરવામાં આવ્યું. ત્યારબાદ, બાંગ્લાદેશના સમર્થનમાં પાકિસ્તાને ભારત સામે રમવાનો ઇનકાર કર્યો અને કોલંબોમાં મેચનો બહિષ્કાર કર્યો, જેનાથી પરિસ્થિતિ વધુ વણસી ગઈ.

