ETV Bharat / sports

IND vs PAK U19 વર્લ્ડ કપ: આજે ભારત vs પાકિસ્તાન વચ્ચે ટક્કર, જાણો મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ક્યાં જોઈ શકાશે

ભારત અને પાકિસ્તાનની અંડર-19 વર્લ્ડ કપની સુપર સિક્સ મેચ બુલાવાયોના ક્વીન્સ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે રમાશે.

આયુષ મ્હાત્રે અને ફરહાન યુસુફ
આયુષ મ્હાત્રે અને ફરહાન યુસુફ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : February 1, 2026 at 11:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND U19 vs PAK U19: આજે ICC અંડર-19 વર્લ્ડ કપની અંતિમ સુપર સિક્સ મેચ ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે રમાશે. ભારતીય ટીમે અંડર-19 વર્લ્ડ કપમાં અત્યાર સુધી અજેય પ્રદર્શન કર્યું છે, ભારત આ મેચ જીતીને આસાનીથી સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવશે. આ દરમિયાન, પાકિસ્તાન પણ સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવવાની દાવેદાર છે, પરંતુ તેને ભારત સામેની મેચ નોંધપાત્ર માર્જિનથી જીતવાની જરૂર પડશે. તેથી, બધાની નજર આ મેચ પર રહેશે.

ભારત-પાકિસ્તાન મેચ ક્યારે, ક્યાં જોવી

અત્યાર સુધી, ઓસ્ટ્રેલિયા, ઇંગ્લેન્ડ અને અફઘાનિસ્તાન અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026 માં સેમિફાઇનલમાં સ્થાન મેળવી ચૂક્યા છે. ચોથી ટીમનો નિર્ણય ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની મેચના પરિણામ દ્વારા કરવામાં આવશે. આ મેચ ઝિમ્બાબ્વેના ક્વીન્સ સ્પોર્ટ્સ ક્લબ ખાતે રમાશે. મેચ બપોરે 1:00 વાગ્યે ભારતીય સમય મુજબ શરૂ થશે, અને ટોસ બપોરે 12:30 વાગ્યે થશે. ભારતમાં, મેચનું સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર ટીવી પર લાઇવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે, જ્યારે મેચનું Jio Hotstar એપ પર ઓનલાઈન સ્ટ્રીમિંગ કરવામાં આવશે, જ્યાં ભારતીય ચાહકો લોગ ઇન કરી શકે છે અને સરળતાથી મેચ જોઈ શકે છે.

ભારત-પાકિસ્તાન હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ

અંડર-19 ફોર્મેટમાં પાકિસ્તાન સામે ભારતીય ટીમનો હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ ટીમ ઇન્ડિયાનો શાનદાર છે. ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે અંડર-19 યુવા વન-ડે ફોર્મેટમાં કુલ 29 મેચ રમાઈ છે, જેમાંથી ભારતે 16 જીતી છે, જ્યારે પાકિસ્તાને માત્ર 12 મેચ જીતી છે. વધુમાં, 1 મેચ ટાઇમાં સમાપ્ત થઈ હતી.

અંડર-19 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે બંને ટીમોની ટીમો

ભારત - આયુષ મ્હાત્રે (કેપ્ટન), વૈભવ સૂર્યવંશી, એરોન જ્યોર્જ, વિહાન મલ્હોત્રા, વેદાંત ત્રિવેદી, અભિજ્ઞાન કુંડુ (વિકેટકીપર), કનિષ્ક ચૌહાણ, ખિલાન પટેલ, દીપેશ દેવેન્દ્રન, કિશન કુમાર સિંઘ, હેનીલ પટેલ, ઉધવ મોહન, આરએસ અમ્બ્રીસ, પંનગાન, પનગઢ

પાકિસ્તાન - હમઝા ઝહૂર, સમીર મિન્હાસ, ઉસ્માન ખાન, ફરહાન યુસુફ (કેપ્ટન), અહેમદ હુસૈન, હુઝૈફા અહસાન, અબ્દુલ કાદિર, અબ્દુલ સુભાન, મોમિન કમર, મોહમ્મદ સૈયમ, અલી રઝા, ઉમર ઝૈબ, અલી હસન બલોચ, દાનિયાલ અલી ખાન, નકાબ શફીક.

આ પણ વાંચો:

  1. IND vs NZ: પાંચમી T20માં ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડને 46 રને હરાવ્યું, સીરિઝ 4-1થી કબ્જે કરી
  2. હિસ્ટ્રી રિપીટ કરેંગે, પડોશી કો ડિફીટ કરેંગે, જુઓ વર્લ્ડ કપ પહેલા ભારત-પાક મેચનો પ્રોમો
  3. પ્રથમ T20Iમાં પાકિસ્તાને ઓસ્ટ્રેલિયાને 22 રનથી હરાવ્યું, ઓક્ટોબર 2018 પછી પહેલી જીત મેળવી

TAGGED:

IND VS PAK
IND VS PAK U19
IND VS PAK LIVE STREAMING
IND VS PAK MATCH UPDATE
IND VS PAK LIVE STREAMING

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.