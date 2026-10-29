હોંગકોંગ સિક્સીસમાં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મહા મુકાબલો, જાણો ક્યારે અને ક્યાં તમે તેને લાઈવ જોઈ શકશો
હોંગકોંગ સિક્સીસ 2026 માં ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મુકાબલો થશે. બંને ટીમો 30 ઓક્ટોબરે હોંગકોંગના મોંગ કોક સ્થિત મિશન રોડ ગ્રાઉન્ડ પર એકબીજા સામે ટકરાશે.
Published : October 29, 2026 at 7:33 PM IST
HONG KONG SIXES 2026: ક્રિકેટ ચાહકો ફરી એકવાર ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે મોટી ટક્કર જોવા માટે તૈયાર છે. જ્યારે પણ બંને દેશોની ટીમો ક્રિકેટના મેદાન પર એકબીજા સામે આવે છે, ત્યારે ઉત્સાહ અને જુસ્સો ચરમસીમાએ પહોંચે છે. શુક્રવાર, 30 ઓક્ટોબરના રોજ, ભારત અને પાકિસ્તાનની ટીમો હોંગકોંગ સિક્સીસમાં ટકરાશે, એક એવી મેચ જેના પર દુનિયા નજર રાખશે. બંને ટીમો વચ્ચે જોરદાર મુકાબલો થવાની અપેક્ષા છે. તો ચાલો જાણીએ કે તમે આ હાઇ-વોલ્ટેજ ભારત-પાકિસ્તાન મેચ ક્યારે, ક્યાં અને કેવી રીતે લાઇવ જોઈ શકો છો.
ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે હોંગકોંગ સિક્સીસ 2026 મેચ શુક્રવાર, 30 ઓક્ટોબરના રોજ રમાશે. બંને ટીમો હોંગકોંગના મોંગ કોકના મિશન રોડ ગ્રાઉન્ડ પર આમને-સામને થશે. આ મેચ નિયમિત ક્રિકેટથી તદ્દન અલગ હશે, કારણ કે હોંગકોંગ સિક્સીસમાં, બંને ટીમો છ-છ ઓવર રમે છે. ટીમ દીઠ ખેલાડીઓની સંખ્યા 11 ને બદલે સાત છે. આ ટૂંકા ફોર્મેટમાં, બેટ્સમેન ઝડપથી રન બનાવવાનો પ્રયાસ કરે છે, જેના પરિણામે ચાહકો માટે ચોગ્ગા અને છગ્ગાની ભરમાર રહે છે.
Krunal Pandya, Nitish Rana, and Natarajan have a message for you 🫣 Get ready for the Hong Kong Sixes, where sixes galore and there's no shortage of cricketainment 🤩 Catch all the action from Hong Kong Sixes LIVE only on FanCode 🤳 #HongKongSixes #Sixes #Cricket https://t.co/MXJW5wpRJx— FanCode (@FanCode) October 29, 2026
મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?
હોંગકોંગ સિક્સીસ ખાતે ભારત-પાકિસ્તાન મેચ ભારતીય સમય મુજબ સવારે 11:45 વાગ્યે શરૂ થશે. તેના અડધા કલાક પહેલા, સવારે 11:15 વાગ્યે, બંને ટીમોના કેપ્ટન ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે. ટીમ ઈન્ડિયાનું નેતૃત્વ કૃણાલ પંડ્યા કરશે, જ્યારે પાકિસ્તાનનું નેતૃત્વ મોહમ્મદ અબ્બાસ આફ્રિદી કરશે.
The concept of dot ball simply doesn't exist in this tournament... 😮💨💥 The madness of Hong Kong Sixes returns and Team India kicks off their campaign with the ultimate blockbuster on Friday 🇮🇳⚔️🇵🇰 Catch all the action from Hong Kong Sixes LIVE on FanCode 🤳 #HongKongSixes https://t.co/v655CL50WN— FanCode (@FanCode) October 28, 2026
મેચનું લાઈવ પ્રસારણ ક્યાંથી જોઈ શકાય?
હોંગકોંગ સિક્સીસ ખાતે ભારત-પાકિસ્તાન મેચનું ભારતમાં કોઈપણ ટીવી ચેનલ પર લાઈવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે નહીં. ભારતીય ચાહકો ફેનકોડ એપ અને તેની સત્તાવાર વેબસાઇટ પર ભારત વિરુદ્ધ પાકિસ્તાન હોંગકોંગ સિક્સેસ મેચનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ જોઈ શકે છે. જોકે, તમારે સબ્સ્ક્રિપ્શનની જરૂર પડશે.
બંને ટીમો:
ભારત: કૃણાલ પંડ્યા (કેપ્ટન), રાહુલ ત્રિપાઠી, શશાંક સિંહ, નીતિશ રાણા, કુલવંત ખેજરોલિયા, રાહુલ તેવટિયા, ટી નટરાજન.
પાકિસ્તાનઃ મોહમ્મદ અબ્બાસ આફ્રિદી (કેપ્ટન), અબ્દુલ સમદ, ઈરફાન ખાન, અહેમદ દાનિયાલ, મોહમ્મદ શહઝાદ, સાદ મસૂદ, ખ્વાજા નાફે.
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