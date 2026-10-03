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IND vs PAK Final: ભારતે જીત્યો ગોલ્ડ મેડલ, ફાઇનલમાં પાકિસ્તાનને 19 રને હરાવ્યું

એશિયન ગેમ્સ 2026માં ભારતે પાકિસ્તાનને 19 રને હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે.

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : October 3, 2026 at 2:09 PM IST

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Updated : October 3, 2026 at 2:21 PM IST

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Asian Games Cricket Medal Match: એશિયન ગેમ્સ 2026માં ભારતે પાકિસ્તાનને 19 રને હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે. ભારતે એશિયન ગેમ્સ 2026ના મેન્સ ક્રિકેટ મેચમાં ગોલ્ડ મેડલ જીત્યો છે. ફાઇનલ મેચમાં પાકિસ્તાનને 19 રને હરાવ્યું છે. ભારતે ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા 211 રનનો પડકાર આપ્યો હતો, જવાબમાં પાકિસ્તાનની ટીમ 20 ઓવરમાં 6 વિકેટ ગુમાવી 192 રન જ બનાવી શક્યું હતું.

હસન નવાઝની ઇનિંગ બેકાર

પાકિસ્તાન તરફથી હસન નવાઝે સૌથી સારી ઇનિંગ રમી હતી અને 51 બોલમાં 96 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી હતી જેમાં તેને 5 ફોર અને 7 સિક્સર ફટકારી હતી. જોકે, તે પોતાની ટીમને જીત અપાવી શક્યો નહતો. આ સિવાય સઇમ અયુબે 29 રન બનાવ્યા હતા જ્યારે કેપ્ટન ફરહાન 10 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. ભારત તરફથી અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર અને શિવમ દુબેએ 2-2 વિકેટ ઝડપી હતી.

ભારતે પાકિસ્તાનને 19 રને હરાવ્યું

ભારતે પાકિસ્તાનને 19 રને હરાવીને ગોલ્ડ મેડલ જીતી લીધો છે. પાકિસ્તાન તરફથી હસન નવાઝે 51 બોલમાં 96 રનની ઇનિંગ રમી હતી જેમાં 5 ફોર અને 7 સિક્સર ફટકારી હતી. જોકે, તે પોતાની ટીમને જીતાડી શક્યો નહતો. ભારત તરફથી અક્ષર પટેલ, વોશિંગ્ટન સુંદર અને શિવમ દુબેએ 2-2 વિકેટ ઝડપી હતી.

ભારતે પાકિસ્તાનને 212 રનનો પડકાર આપ્યો હતો

ભારત તરફથી અભિષેક શર્મા અને તિલક વર્માની આક્રમક અડધી સદીની મદદથી ભારતે ગોલ્ડ મેડલ મેચમાં પાકિસ્તાન સામે 212 રનનો પડકાર આપ્યો હતો. અભિષેક શર્માએ 28 બોલમાં 3 ફોર અને 7 સિક્સરની મદદથી 61 રન બનાવ્યા હતા જ્યારે તિલક વર્માએ 22 બોલમાં અણનમ 52 રન બનાવ્યા હતા. આ દરમિયાન તેને 3 ફોર અને 4 સિક્સર ફટકારી હતી. આ સિવાય શ્રેયસ અય્યરે 21, ઇશાન કિશન 20 અને શિવમ દુબેએ 27 રનનું યોગદાન આપ્યું હતું. જ્યારે સંજુ સેમસન 2 અને વૈભવ સૂર્યવંશી 15 રન બનાવીને આઉટ થયા હતા. પાકિસ્તાન તરફથી અરફાત મિનહાસ અને અહમદ દાનિયાલે 2-2 વિકેટ ઝડપી હતી જ્યારે અબરાર અહમદ અને સાઇમ અયુબે 1-1 વિકેટ ઝડપી હતી.

શ્રીલંકાએ જીત્યો બ્રોન્ઝ મેડલ

શ્રીલંકાએ શાનદાર ઓલ રાઉન્ડ પ્રદર્શન કરતા બાંગ્લાદેશને 63 રન હરાવીને એશિયન ગેમ્સ 2026માં મેન્સ ક્રિકેટમાં બ્રોન્ઝ મેડલ જીત્યો છે. ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરતા શ્રીલંકાએ 165/9 સ્કોર ઉભો કર્યો હતો પરંતુ બાંગ્લાદેશ પડકારનો પીછો કરતા 17.3 ઓવરમાં 102 રનમાં ઓલ આઉટ થઇ ગઇ હતી.

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Last Updated : October 3, 2026 at 2:21 PM IST

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ભારતે જીત્યો ગોલ્ડ મેડલ
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