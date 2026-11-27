યુવા બેટ્સમેન યશસ્વી જયસ્વાલની ઐતિહાસિક સિદ્ધિ, મેદાન પર પગ મૂકતા જ તોડ્યો સચિનનો રેકોર્ડ
યશસ્વી જયસ્વાલે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ટેસ્ટ મેચ માટે પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સ્થાન મેળવીને એક રેકોર્ડ મોટો બનાવ્યો છે.
Published : November 27, 2026 at 3:17 PM IST
IND vs NZ: ક્રાઈસ્ટચર્ચમાં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ચાલી રહેલી બીજી ટેસ્ટ મેચમાં ભારતની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સ્થાન મેળવીને યશસ્વી જયસ્વાલે ઈતિહાસ રચ્યો છે. આ સાથે જ તેમણે 32 વર્ષ જૂના વિશ્વ રેકોર્ડની બરાબરી કરી લીધી છે. પોતાની 33મી ટેસ્ટ મેચ રમી રહેલા આ ડાબોડી બેટ્સમેને સચિન તેંડુલકરના નામે રહેલા એક રેકોર્ડને પણ પાછળ છોડી દીધો છે.
યશસ્વી જયસ્વાલે 12 જુલાઈ, 2020 ના રોજ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ સામે ટેસ્ટ ડેબ્યૂ કર્યું હતું. ત્યારથી તે ટીમનો સતત સભ્ય રહ્યો છે. ક્રાઇસ્ટચર્ચમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામેની મેચ તેની 33મી છે. નોંધપાત્ર વાત એ છે કે, તેણે અત્યાર સુધી વિવિધ સ્થળોએ 33 ટેસ્ટ મેચ રમી છે. તેણે પોતાના ડેબ્યૂ પછી વિવિધ સ્થળોએ રમાયેલી સૌથી વધુ મેચોમાં સંજય માજરેકરની બરાબરી કરી લીધી છે. માજરેકરે પોતાની પહેલી 33 મેચ અલગ અલગ સ્થળોએ રમી હતી. જયસ્વાલે 1989માં પોતાના ડેબ્યૂ પછી અલગ અલગ સ્થળોએ 32 મેચ રમી ચૂકેલા સચિન તેંડુલકરને પાછળ છોડી દીધો છે. તેના પછી ભૂતપૂર્વ ફાસ્ટ બોલર જવાગલ શ્રીનાથનો નંબર આવે છે, જેમણે પોતાની પહેલી 24 ટેસ્ટ મેચ અલગ અલગ સ્થળોએ રમી હતી.
JAISWAL SETS UNIQUE TEST RECORD! Yashasvi Jaiswal has achieved a rare feat in Test cricket, playing his first 33 matches at 33 different venues. The Indian opener is only the second cricketer to accomplish this distinction, following former India batter Sanjay Manjrekar. Sachin Tendulkar is next on the list, having played his first 32 consecutive Tests at different grounds from his debut. Jaiswal now has an opportunity to surpass Manjrekar's record. He could achieve that milestone if he features in the 2027 Border-Gavaskar Trophy opener in Nagpur. #YashasviJaiswal #TeamIndia #IndianCricket #TestCricket #BorderGavaskarTrophy #Cricket— Diganta Guha (@diganta_guha) November 27, 2026
સંજય માજરેકરનો રેકોર્ડ ખતરામાં
સંજય માજરેકરનો વર્લ્ડ રેકોર્ડ ટૂંક સમયમાં તૂટી શકે છે. યશસ્વી જયસ્વાલ તેમને પાછળ છોડી દેવા માટે તૈયાર છે. ભારતની આગામી ટેસ્ટ શ્રેણી 2027 ની શરૂઆતમાં યોજાવાની છે. તે ઓસ્ટ્રેલિયા સામે પાંચ મેચની શ્રેણી હશે. પહેલી મેચ 21 જાન્યુઆરીએ નાગપુરના વિદર્ભ ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. જયસ્વાલે હજુ સુધી આ સ્ટેડિયમમાં એક પણ ટેસ્ટ મેચ રમી નથી. આનો અર્થ એ છે કે તે આવતા વર્ષની શરૂઆતમાં વિદર્ભ ક્રિકેટ એસોસિએશન સ્ટેડિયમમાં પગ મૂકતાની સાથે જ માજરેકરને પાછળ છોડી દેશે.
યશસ્વી જયસ્વાલની કારકિર્દી
યશસ્વી જયસ્વાલ ટીમ ઈન્ડિયાની ODI અને T20 ટીમોમાં પોતાનું સ્થાન મજબૂત કરી શક્યો નથી. તે ટેસ્ટમાં ઓપનર તરીકે રમે છે. તેનો રેકોર્ડ પણ પ્રભાવશાળી છે. તેણે અત્યાર સુધીમાં 32 ટેસ્ટમાં 2697 રન બનાવ્યા છે, જેમાં સાત સદી અને 14 અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે. તેણે બે બેવડી સદી પણ ફટકારી છે. તેનો શ્રેષ્ઠ સ્કોર 214 છે. યશસ્વીની સરેરાશ 48.16 છે. આનાથી તેની બેટિંગ શૈલીનો ખ્યાલ આવે છે.
આ પણ વાંચોઃ