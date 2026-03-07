ETV Bharat / sports

IND vs NZ FINAL: ફાઈનલ મેચ હાઈ સ્કોરિંગ રહેશે, અમે દર્શકોના દિલ તોડી જીતવા માટે રમીશું- મિચેલ સેન્ટનર

અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રવિવારે ભારત સામે ઉતરનાર ન્યૂઝીલેન્ડે પોતાની તૈયારીઓ કરી છે.

ન્યૂઝીલેન્ડના કેપ્ટન મિચેલ સેન્ટનર
ન્યૂઝીલેન્ડના કેપ્ટન મિચેલ સેન્ટનર (ETV Bharat Gujarat)
અમદાવાદ: રવિવારે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ભારત T20 વિશ્વ કપની ફાઈનલ મેચ ન્યૂઝીલેન્ડ સામે રમવાનું છે. ભારત 2023ના વિશ્વ કપ ફાઈનલની હાર ભૂલીને ફરી વિશ્વ ચેમ્પિયન બનવા માટે તૈયાર છે. ફાઈનલ મેચ પહેલા ન્યૂઝીલેન્ડના કેપ્ટન મિચેલ સેન્ટનરે અમદાવાદ ખાતે પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં હાઈ સ્કોરિંગ મેચ થઈ શકે છે એવો મત રજૂ કરતા ઉમેર્યું હતું કે, ભારત તેના હોમગ્રાઉન્ડ પર રમે છે તો જીતવાના પ્રેશર સાથે ઉતરશે. પ્રિમેચ પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં કિવી કેપ્ટન મિચેલ સેન્ટનરે શું કહ્યું જાણીએ.

રવિવારની ફાઈનલ મેચ હાઈ સ્કોરિંગ હશે, ઈન્ડિયા દબાણ સાથે મેદાનમાં ઉતરશે - સેન્ટનર

અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રવિવારે ભારત સામે ઉતરનાર ન્યૂઝીલેન્ડે પોતાની તૈયારીઓ કરી છે. આ વિધાન કરતા ન્યૂઝીલેન્ડ કેપ્ટન મિચેલ સેન્ટનરે જણાવ્યું કે, અમે ટીમ તરીકે ફાઇનલ મેચ રમવા માટે આતુર અને રોમાંચિત છીએ. ભારતની ટીમ મજબૂત છે જે સમગ્ર વિશ્વકપમાં સાબિત થયું છે. પીચ હાઈ સ્કોરિંગ થાય એવી હોય છે. મેદાન પર જસપ્રીત બુમરાહ સાથે વાત થઈ. હાલ જસપ્રીત બુમરાહ બેસ્ટ બોલર છે, એ ક્યારે પણ પોતાની બોલિંગથી ગેમ ચેન્જ કરી શકે છે. ઇંગ્લેન્ડ સામે પણ તેની છેલ્લી ઓવર ગેમ ચેન્જર સાબિત થઈ હતી. ફાઈનલમાં પહોંચેલી ટીમો પ્રેસરને સારી રીતે હેન્ડલ કરી શકે એવી જ ટીમો હોય છે. ફાઈનલ મેચમાં અમે પ્રેસરને હેન્ડલ કરી ક્ષમતા અને અનુભવને ધ્યાને રાખી રમીશું. અમે ગત દ્વિપક્ષીય શ્રેણી ભારત સામે 4 -1થી હાર્યા હતા પણ એ જૂની વાત છે.

અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં પ્રેક્ટિસ કરતી ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ
અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં પ્રેક્ટિસ કરતી ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ (ETV Bharat Gujarat)

ન્યૂઝીલેન્ડ કપ જીતશે, સાથે દિલ પણ - સેન્ટનર
ન્યૂઝીલેન્ડ ફાઇનલમાં હારે છે, પણ લોકોના દિલ જીતે છે એ પ્રશ્નના જવાબમાં કેપ્ટન સેન્ટનરે કહ્યું કે, અમે લોકોના દિલ તૂટે પણ ટ્રોફી જીતીએ એ રીતે રમીશું. ફાઈનલ મેચમાં અમે પુરી તૈયારી સાથે ઊતરીશું. આ વિશ્વકપની મેચોમાં સતત સુધારો કરતા રહ્યા છીએ. અમે અગાઉની મેચો માટે જે રીતે વિસ્તૃત ઈન્ટેન્સ તૈયારીઓ કરી હતી એવી જ તૈયારીઓ ફાઈનલ મેચ માટે કરી છે. ફાઈનલ મેચમાં અમે સારા ગેમ પ્લાન સાથે ઉતરીશું. અમદાવાદની પીચ પર 220થી વધુ રન પડકાર જનક બની રહેશે. ફાઈનલ મેચ હાઈ સ્કોરિંગ બનશે. જસપ્રીત બુમરાહ ઉમદા બોલર છે. વરુણ ચક્રવર્તી પણ સારો બોલર છે. શક્ય છે એ એક મેચમાં સારું પ્રદર્શન થકી પોતાની ક્ષમતા પુરવાર કરશે. વરુણને ફક્ત એક જ ગેમ સારી જાય તો તેની રિધમમાં પાછો ફરશે. શક્ય છે એ મેચ રવિવારની ફાઇનલમાં વરુણ આ વિશ્વ કપની અન્ય મેચ કરતા અલગ કરી તેનું સારું પ્રદર્શન કરે.

અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં પ્રેક્ટિસ કરતી ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ
અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં પ્રેક્ટિસ કરતી ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ (ETV Bharat Gujarat)

વેસ્ટ એશિયાની સ્થિતિ અંગે હાલ નથી કહેવું, અમે ફાઈનલ પર ફોક્સ કરીએ છીએ- સેન્ટનર

અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રવિવારે રમાનાર ભારત વિરુદ્ધ ન્યૂઝીલેન્ડની ફાઈનલ મેચ પહેલા પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં ન્યૂઝીલેન્ડના કેપ્ટન મિચેલ સેન્ટનરને વેસ્ટ એશિયામાં યુદ્ધની સ્થિતિ અંગે પ્રશ્ન પૂછ્યો તો એના જવાબમાં સેન્ટનરે કહ્યું કે, હું હાલ આ અંગે કાંઈ ન કહી શકું. દરેકને આ સ્થિતિમાં ઘરે પાછા જવાનું છે. અમે તો હાલ ફાઈનલ મેચ પર જ ફોક્સ કરીએ છીએ. આ સિવાય અમે બીજું કઈ વિચારતા નથી. ફાઈનલમાં જે ટીમ દબાણને નિયંત્રિત કરી શકશે એ ટીમ મેચ રમશે. વિશ્વકપની દરેક મેચ ગેમ પ્લાન અને સારા એક્સિક્યુઝનથી જીતી છે. અમે પણ વિજય થવાના ગેમ પ્લાન અને સારા એક્સિક્યૂઝનથી જીતવા રમીશું. અમે મોટા ક્રાઉડ સામે રમ્યા છીએ. એનો અનુભવ છે. ક્રાઉડ પ્રેશર ઈન્ડિયા પર વધુ હોય શકે કેમ કે એ હોમ ગ્રાઉન્ડ પર રમશે.

