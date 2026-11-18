IND vs NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની પહેલી ટેસ્ટ ક્યાં અને કેવી રીતે જોવી? જાણો લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ વિશે
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની પહેલી ટેસ્ટ મેચ 19 નવેમ્બરે રમાશે. ચાલો જાણીએ કે પહેલી ટેસ્ટ મેચ ક્યારે અને ક્યાં લાઈવ જોઈ શકાય છે.
Published : November 18, 2026 at 7:23 PM IST
IND VS NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની પહેલી ટેસ્ટ મેચ વેલિંગ્ટનમાં રમાશે. આ મેચ આવતીકાલે, 19 નવેમ્બરથી શરૂ થશે. વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપમાં ટીમ ઈન્ડિયાનું પ્રદર્શન અત્યાર સુધી ખરાબ રહ્યું છે, અને હવે દરેક ટેસ્ટ તેમના માટે મહત્વપૂર્ણ છે. ટીમ ઈન્ડિયા ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી જીતવા માટે WTC ફાઇનલની આશા જીવંત રાખવાનો પ્રયાસ કરશે. ચાલો જાણીએ કે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની પહેલી ટેસ્ટ ક્યારે અને ક્યાં જોઈ શકાય છે.
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની પહેલી ટેસ્ટ ક્યાં રમાશે?
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની પહેલી ટેસ્ટ મેચ વેલિંગ્ટનના બેસિન રિઝર્વ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે રમાશે. આ ગ્રાઉન્ડમાં 11,600 દર્શકોની બેસવાની ક્ષમતા છે. ભારતીય ટીમ લાંબા સમય પછી ન્યુઝીલેન્ડમાં ટેસ્ટ મેચ રમી રહી છે. ત્યાં હજારો ચાહકો એકઠા થવાની અપેક્ષા છે.
How much grass is too much grass? 🤔 The Basin Reserve has plenty of it, setting the stage for a Test match where the bowlers could have a field day! 🔥 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test, starting tomorrow, 3:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 18, 2026
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની મેચ ક્યારે શરૂ થશે?
ભારતીય સમય (IST) મુજબ ટીમ ઇન્ડિયાનો ન્યુઝીલેન્ડ સામેનો પહેલો ટેસ્ટ મેચ આજે મોડી રાત્રે શરૂ થશે. દિવસનો રમત સવારે 3:30 વાગ્યે શરૂ થશે. ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેના સમય ઝોનના નોંધપાત્ર તફાવતને કારણે, ભારતમાં મેચ વહેલી શરૂ થઈ રહી છે. દિવસનો રમત સવારે 10:30 વાગ્યે સમાપ્ત થશે. સત્રનો સમય નીચે મુજબ છે:
- પ્રથમ સત્ર: સવારે 3:30 થી સવારે 5:30 વાગ્યા સુધી
- બીજું સત્ર: સવારે 6:10 થી સવારે 8:10 વાગ્યા સુધી
- ત્રીજું સત્ર: સવારે 8:30 થી સવારે 10:30 વાગ્યા સુધી
IND vs NZ, પહેલી ટેસ્ટ મેચ તમે ક્યાં જોઈ શકો છો?
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની પહેલી ટેસ્ટ મેચનું સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક ટીવી ચેનલો પર લાઈવ પ્રસારણ કરવામાં આવશે. લાઈવ કોમેન્ટ્રી અંગ્રેજી અને હિન્દીમાં ઉપલબ્ધ હશે. ચાહકો સોની લિવ એપ અને વેબસાઇટ પર પણ મેચ લાઈવ જોઈ શકે છે.
Test cricket returns this Thursday at the Cello Basin Reserve! Secure your tickets now at https://t.co/pLy38Oh8fE 🎟️ #NZvIND https://t.co/AeXaCX9ksX— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 16, 2026
ભારત-ન્યુઝીલેન્ડ ટેસ્ટ શ્રેણીનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ
પહેલી ટેસ્ટ: 19-23 નવેમ્બર, 2026 – ભારત વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ (બેસિન રિઝર્વ, વેલિંગ્ટન)
બીજી ટેસ્ટ: 27 નવેમ્બર થી 1 ડિસેમ્બર, 2026 – ભારત વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ (હેગલી ઓવલ, ક્રાઇસ્ટચર્ચ)
ભારતીય ટીમ: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), દેવદત્ત પડિક્કલ, જસપ્રિત બુમરાહ, યશસ્વી જયસ્વાલ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણ, કેએલ રાહુલ (વાઈસ-કેપ્ટન), આકાશ દીપ, ઋષભ પંત (વિકેટકીપર), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, રવિન્દ્ર જાડેજા, ધ્રુવ જુરેલ (વિકેટકીપર), વોશિંગટન સુંદર, અંશુલ કંબોજ, મોહમ્મદ સિરાજ, સાઈ સુદર્શન, ગુરનુર બ્રાર.
ન્યૂઝીલેન્ડ ટીમ: ટોમ લેથમ (કેપ્ટન), મેટ હેનરી, ડેવોન કોનવે, વિલ યંગ, ટોમ બ્લંડેલ, કાયલ જેમીસન, રચિન રવિન્દ્ર, જેકબ ડફી, ડેરિલ મિશેલ, નાથન સ્મિથ, ડીન ફોક્સક્રોફ્ટ, હેનરી નિકોલ્સ, બ્લેર ટિકનર, ગ્લેન ફિલિપ્સ.
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