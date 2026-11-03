IND VS NZ 1ST ODI: પ્રથમ વનડે જોવા માંગતા હોય તો વહેલું ઉઠવું પડશે! જાણો મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?
IND VS NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે વનડે શ્રેણી હવે શરૂ થવાની તૈયારી છે. પહેલી મેચ 4 નવેમ્બરના રોજ રમાશે.
Published : November 3, 2026 at 8:33 PM IST
IND vs NZ 1ST ODI: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની ODI શ્રેણી આ બુધવારથી શરૂ થશે. પહેલી મેચ ઓકલેન્ડના ઇડન પાર્ક ખાતે રમાશે. જોકે, ODI શ્રેણીનો સમય બદલાઈ ગયો છે. બંને ટીમો વચ્ચેની અગાઉની પાંચ મેચની T20 શ્રેણી બપોરે 12:30 વાગ્યે (IST) શરૂ થઈ હતી, પરંતુ ODI શ્રેણીનું પ્રસારણ વહેલું થશે. ચાલો જાણીએ મેચનો સમય અને શ્રેણી ક્યાં પ્રસારિત થશે.
જો તમે પાંચ મેચની ODI શ્રેણી જોવા માંગતા હો, તો તમારે વહેલા ઉઠવું પડશે. ન્યૂઝીલેન્ડમાં મેચો બપોરે 3:00 વાગ્યે શરૂ થશે, જે ભારતીય સમય મુજબ સવારે 7:30 વાગ્યે છે. ટોસ અડધો કલાક વહેલો, સવારે 7:00 વાગ્યે થશે. કારણ કે આ 50 ઓવરની મેચો છે, તેથી તે 3:00 વાગ્યે સમાપ્ત થવાની ધારણા છે.
Glittering trophy, smiling captains 🏆 😊 #TeamIndia is ODI ready 🇮🇳 #NZvIND | @ShubmanGill https://t.co/8rbsJX7VSs— BCCI (@BCCI) November 3, 2026
મેેચનુું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ક્યાં થશે?
સમગ્ર શ્રેણીના મીડિયા અધિકારો સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પાસે છે. જો તમે ટીવી મેચ જોવા માગતા હોય તો તમારે સોની સ્પોર્ટ્સ ચેનલ કરાવવી પડશે, જ્યારે જો તમે તેને તમારા મોબાઇલ પર જોવા માંગતા હો, તો તમે સોની લિવ એપ ઍક્સેસ કરી શકો છો. તમે સોની લિવ દ્વારા સ્માર્ટ ટીવી, લેપટોપ અને ટેબ્લેટ પર પણ મેચ જોઈ શકો છો. જો કે, આ માટે થોડો ખર્ચ કરવો પડશે. સોની લિવ સબ્સ્ક્રિપ્શન જરૂરી છે. વધુમાં, જો તમે ટીવી પર મેચ જોઈ રહ્યા છો, તો માસિક ફી છે.
𝐅𝐎𝐑 𝐎𝐓𝐇𝐄𝐑𝐒, 𝐀 𝐃𝐎𝐔𝐁𝐋𝐄 𝐇𝐔𝐍𝐃𝐑𝐄𝐃 𝐈𝐒 𝐀 𝐌𝐈𝐑𝐀𝐂𝐋𝐄. 𝐅𝐎𝐑 𝐑𝐎𝐇𝐈𝐓 𝐒𝐇𝐀𝐑𝐌𝐀, 𝐈𝐓’𝐒 𝐀 𝐇𝐀𝐁𝐈𝐓. 💙 Can Hitman add another one to his tally? 👀 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 1st ODI on 4th Nov, 7:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZVIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 2, 2026
મેચ મફતમાં જોઈ શકો છો
આ દરમિયાન, જો તમે આ મેચને કોઈપણ ખર્ચ વિના તમારા ટીવી પર લાઈવ જોવા માંગતા હો, તો ડીડી ફ્રી ડિશ કનેક્શન તમને કોઈપણ વધારાના ખર્ચ વિના મેચ લાઈવ જોવા મળશે. દૂરદર્શને સોશિયલ મીડિયા પર આ જાહેરાત કરી.
🏏 टी20I सीरीज 3-2 से जीतने के बाद #TeamIndia अब न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज में अपना दम दिखाने के लिए तैयार है। 🔥 क्या भारतीय टीम जीत के साथ करेगी सीरीज का आगाज? 🇮🇳 #NZvIND @BCCI @ICC @ShubmanGill https://t.co/O4VJKLGzgG— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) November 3, 2026
શું છે હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ?
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 123 વન-ડે આંતરરાષ્ટ્રીય (ODI) મેચ રમાઈ છે. આમાંથી ટીમ ઈન્ડિયાએ 63 મેચ જીતી છે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડે 52 મેચ જીતી છે. 1 મેચ ડ્રો રહી હતી અને સાત મેચ રદ કરવામાં આવી હતી. ગયા વર્ષે બંને ટીમો વચ્ચે એક ODI શ્રેણી રમાઈ હતી, જેમાં ન્યુઝીલેન્ડે શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું અને શ્રેણી 2-1થી જીતી હતી.
ન્યુઝીલેન્ડની ધરતી પર ભારતનો રેકોર્ડ શું છે?
ન્યુઝીલેન્ડની ધરતી પર ટીમ ઈન્ડિયાનો રેકોર્ડ બહુ સારો રહ્યો નથી. અત્યાર સુધી, ભારતે ન્યુઝીલેન્ડમાં કુલ 45 ODI મેચ રમી છે; જેમાંથી ટીમની ફક્ત 14 મેચમાં જીતી થઈ છે જ્યારે મેચમાં હાર 26 હાર થઈ છે. ભારતે છેલ્લે 2022માં ન્યુઝીલેન્ડમાં ODI શ્રેણી રમી હતી, જે ન્યુઝીલેન્ડે 1-0થી જીતી હતી. તેથી, કેપ્ટન શુભમન ગિલની આગેવાની હેઠળની ટીમ માટે ન્યુઝીલેન્ડને હરાવવું એક મોટો પડકાર રહેશે.
ODI શ્રેણી માટે બંને ટીમ
ભારત: રોહિત શર્મા, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ અય્યર, કેએલ રાહુલ (વિકેટકીપર), નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, અક્ષર પટેલ, કુલદીપ યાદવ, અંશુલ કંબોજ, મોહમ્મદ સિરાજ, અર્શદીપ સિંહ, ગુરનુર બ્રાર, નમન ધીર, આકિબ નબી, રુતુરાજ ગાયકવાડ, ઈશાન કિશન.
ન્યુઝીલેન્ડ: હેનરી નિકોલ્સ, વિલ યંગ, ટોમ લેથમ (વિકેટકીપર), ડેરિલ મિશેલ, ગ્લેન ફિલિપ્સ, માઈકલ બ્રેસવેલ, મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), મેટ હેનરી, જેકબ ડફી, નાથન સ્મિથ, મેથ્યુ ફિશર, બ્લેર ટિકનર, ટિમ સીફર્ટ, કાઈલ જેમીસન.
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