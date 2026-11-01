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ન્યૂઝીલેન્ડે ટોસ જીતીને બોલિંગ પસંદ કરી, ભારતે પ્લેઇંગ-11માં બે ફેરફારો કર્યા

ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે T20 શ્રેણીની પાંચમી મેચ હેમિલ્ટનના સેડન પાર્ક ખાતે રમાઈ રહી છે. ભારતે ટોસ જીતીને બોલિંગ પસંદ કરી.

ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે T20 શ્રેણીની પાંચમી મેચ
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે T20 શ્રેણીની પાંચમી મેચ (IANS)
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By ETV Bharat Sports Team

Published : November 1, 2026 at 12:46 PM IST

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IND VS NZ: ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચેની પાંચમી અને અંતિમ T20 મેચ હેમિલ્ટનમાં રમાઈ રહી છે. ટોસ ન્યૂઝીલેન્ડના પક્ષમાં રહ્યો; કિવી કેપ્ટન મિશેલ સેન્ટનરે ટોસ જીતીને પહેલાં બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. પરિણામે, ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ પ્રથમ બેટિંગ કરશે. ચાલો જોઈએ કે બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11માં શું ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. ભારતે પોતાની ટીમમાં બે ફેરફારો કર્યા છે, જ્યારે ન્યૂઝીલેન્ડે એક ફેરફાર કર્યો છે.

ન્યૂઝીલેન્ડની પ્લેઈંગ-11માં એક ફેરફાર

ન્યૂઝીલેન્ડના કેપ્ટન મિશેલ સેન્ટનરે ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. તેમણે પ્લેઈંગ-11 માં એક ફેરફારની પણ જાહેરાત કરી. સેન્ટનરે કહ્યું, "મને તો લાગ્યું હતું કે હું ટોસ હારી જઈશ. અમે પહેલા બોલિંગ કરીશું. સ્વાભાવિક છે કે આ એક નવી પિચ છે અને પછીથી ઝાકળ પણ પડી શકે છે. અમારે પરિસ્થિતિ મુજબ ઝડપથી અનુકૂળ થવું પડશે. જો પિચ પર થોડો બાઉન્સ (ઉછાળ) હોય - જેવો આપણે ઈડન પાર્કમાં જોઈએ છીએ - તો તે ખૂબ સારું રહેશે. આખી શ્રેણી દરમિયાન અમારી બેટિંગ મજબૂત રહી છે. ગઈકાલે રાત્રે પિચ પર થોડી વધુ મદદ મળી રહી હતી, જે ઝડપી બોલરો માટે સારું હતું. ટીમમાં એક ફેરફાર છે. ટિકનરની વાપસી થઈ છે."

ભારતની પ્લેઈંગ-11 માં બે મોટા ફેરફાર

ટોસ સમયે શ્રેયસ અય્યરે જાહેરાત કરી કે ભારતીય ટીમે પોતાની પ્લેઈંગ-11 માં બે ફેરફાર કર્યા છે. ભુવનેશ્વર કુમાર અને વરુણ ચક્રવર્તીની ટીમમાં વાપસી થઈ છે. ટોસ વખતે વાત કરતા કેપ્ટન શ્રેયસ અય્યરે કહ્યું, "આ ઐતિહાસિક મેદાન પર રમવું એ એક મોટી તક છે. અમે પહેલા બેટિંગ કરવા માંગતા હતા જેથી અમે અમારી જાતને પરખી શકીએ. ઓકલેન્ડના મેદાનનું કદ અલગ હતું, પરંતુ ફિલિપ્સને શ્રેય આપવો જ પડે, તેણે શાનદાર ઇનિંગ રમી. ટીમમાં બે ફેરફાર કરવામાં આવ્યા છે; વરુણ ચક્રવર્તી અને ભુવનેશ્વર કુમાર પાછા ફર્યા છે. તેઓ પોતાની તકની રાહ જોઈ રહ્યા હતા, અને આજે ટીમ મીટિંગ દરમિયાન તેમણે ખૂબ જ મૂલ્યવાન સૂચનો પણ આપ્યા હતા."

બંને ટીમોનો પ્લેઇંગ-11

ન્યૂઝીલેન્ડ: ટિમ સીફર્ટ (વિકેટકીપર), ફિન એલન, ડેરિલ મિશેલ, ગ્લેન ફિલિપ્સ, બેવન જેકોબ્સ, માઈકલ બ્રેસવેલ, મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), નાથન સ્મિથ, એડમ મિલ્ને, જેકબ ડફી, બ્લેર ટિકનર.

ભારતઃ સંજુ સેમસન, અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), તિલક વર્મા, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, નમન ધીર, ભુવનેશ્વર કુમાર, અર્શદીપ સિંહ, પ્રિન્સ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી.

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ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ T20 શ્રેણી
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ પાંચમી T20

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