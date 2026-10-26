IND vs NZ: શું ત્રીજી T20Iમાં વરસાદ બગાડશે મજા? જાણો મેચ દરમિયાન વેલિંગ્ટનમાં હવામાન કેવું રહેશે
ચાલો તમને જણાવીએ કે, ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાનારી ત્રીજી મેચ દરમિયાન હવામાનની સ્થિતિ કેવી રહેશે?
Published : October 26, 2026 at 4:29 PM IST
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ અને ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટ ટીમ વચ્ચે આવતીકાલે મંગળવારે T20I શ્રેણીની ત્રીજી મેચ રમાશે. બધાની નજર વેલિંગ્ટનના હેનરી સ્ટેડિયમમાં રમાનારી આ મેચ પર રહેશે. જોકે, 27 ઓક્ટોબરે વેલિંગ્ટનમાં વરસાદ પડવાની શક્યતા 87% રહેવાનો અંદાજ છે. આનાથી ભારત-ન્યુઝીલેન્ડ મેચ દરમિયાન વેલિંગ્ટનમાં હવામાન કેવું રહેશે તે પ્રશ્ન ઉભો થાય છે. ટીમ ઈન્ડિયાએ આ પાંચ મેચની શ્રેણીમાં 2-0થી લીડ મેળવી લીધી છે, અને જો તેઓ ત્રીજી મેચ જીતી જાય છે, તો તેઓ શ્રેણીમાં 3-0થી અજેય લીડ મેળવી લેશે અને ફરી એકવાર ઘરઆંગણે T20I શ્રેણીમાં ન્યુઝીલેન્ડને હરાવશે.
વેલિંગ્ટનમાં હવામાન કેવું રહેશે?
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ત્રીજી મેચ પર વરસાદના વાદળો છવાયેલા છે. એક્યુવેધર મુજબ, મંગળવારે વેલિંગ્ટનમાં વરસાદની શક્યતા 87% છે. જોકે, ક્રિકેટ ચાહકો માટે સારા સમાચાર એ છે કે, સવારે વરસાદની શક્યતા 87% છે, જ્યારે રાત્રે વરસાદની શક્યતા 1% છે. આનો અર્થ એ છે કે મેચ દરમિયાન વરસાદની શક્યતા લગભગ શૂન્ય છે.
𝐓𝐇𝐄 𝐀𝐑𝐓 𝐎𝐅 𝐂𝐇𝐀𝐒𝐈𝐍𝐆 𝐟𝐭. 𝐓𝐈𝐋𝐀𝐊 𝐕𝐀𝐑𝐌𝐀 😮💨 Tilak Varma delivered a phenomenal masterclass under immense pressure to guide Men in Blue home! 🏏 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 3rd T20I on 27th Oct, 11:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 26, 2026
આ સ્થિતિમાં, ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે એક ખૂબ જ સ્પર્ધાત્મક મેચ થવાની ધારણા છે. તાપમાન 13 થી 9 ડિગ્રી સેલ્સિયસની વચ્ચે રહેવાની ધારણા છે, પવનની ગતિ 53 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની રહેશે. ભેજ 88% રહેવાની ધારણા છે.
𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐘 𝐃𝐎𝐄𝐒𝐍’𝐓 𝐑𝐄𝐏𝐄𝐀𝐓, 𝐈𝐓 𝐆𝐄𝐓𝐒 𝐑𝐄𝐖𝐑𝐈𝐓𝐓𝐄𝐍! 🔥 From Virat Kohli’s iconic MCG heist to Tilak Varma’s clutch Christchurch masterclass, India’s match-winners keep raising the bar! ✨ Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 3rd T20I on 27th Oct, 11:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 25, 2026
હેડ-ટુ-હેડ
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે અત્યાર સુધીમાં કુલ 33 T20I આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ રમાઈ છે, જેમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ 21 જીત મેળવી છે, ન્યુઝીલેન્ડે 11 જીત મેળવી છે અને એક ટાઈ છે. બંને ટીમો વચ્ચે છેલ્લી ચાર મેચ ભારતે જીતી છે. વધુમાં, ન્યુઝીલેન્ડની ધરતી પર ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે 14 મેચ રમાઈ છે, જેમાં ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે નવ જીત મેળવી છે, યજમાન કિવી ટીમે ચાર જીતી છે અને એક ટાઈ છે.
🏏 भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरे T20I मुकाबले में होगी रोमांचक भिड़ंत। 🔥 LIVE प्रसारण देखें DD Sports (DD Free Dish) पर। 📺 #TeamIndia #NZvIND @BCCI @ShreyasIyer15 @ICC https://t.co/5FI4L9J8ES— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) October 25, 2026
તમે લાઈવ એક્શન ક્યાં જોઈ શકો છો?
ટીમ ઈન્ડિયા અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ત્રીજી T20I મેચનું લાઈવ પ્રસારણ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર કરવામાં આવશે. સોની 3 અને સોની 1 અન્ય ભાષાઓમાં પણ મેચનું પ્રસારણ કરશે. આ મેચનું લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ સોની લિવ એપ અને તેની વેબસાઇટ પર કરવામાં આવશે. ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની મેચનું ડીડી સ્પોર્ટ્સ પર મફતમાં પ્રસારણ કરવામાં આવશે, જ્યાં તમે તેને ફ્રી ડીશ ટીવી પર પણ લાઈવ જોઈ શકો છો.
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