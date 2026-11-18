1968થી ન્યુઝીલેન્ડમાં કોઈ ટ્રોફી મળી નથી, 50 વર્ષમાં ફક્ત 1 ટેસ્ટ જીત, શું આ વખતે 57 વર્ષના દુકાળનો અંત આવશે?
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી 19 નવેમ્બરથી શરૂ થઈ રહી છે. ભારતીય ટીમ 57 વર્ષમાં ન્યુઝીલેન્ડમાં ટેસ્ટ ટ્રોફી જીતી શકી નથી.
Published : November 18, 2026 at 1:03 PM IST
IND VS NZ TEST SERIES: ભારતીય ટીમ હાલમાં ન્યુઝીલેન્ડના પ્રવાસે છે. T20I અને વનડે શ્રેણીનો ઉત્સાહ પૂર્ણ થઈ ગયો છે. ક્રિકેટ ચાહકો ગુરુવાર (19 નવેમ્બર, 2026) થી શરૂ થતી બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીનો રોમાંચ જોશે. પ્રતિષ્ઠિત શ્રેણીની પહેલી મેચ વેલિંગ્ટનના બેસિન રિઝર્વ ખાતે રમાશે. મેચ શરૂ થાય તે પહેલાં, ચાલો ન્યુઝીલેન્ડ પ્રવાસ પર ભારતીય ટીમના પ્રદર્શનની ચર્ચા કરીએ:
ભારતીય ટીમે 1968 થી ન્યુઝીલેન્ડમાં ટ્રોફી જીતી નથી
ન્યુઝીલેન્ડની ધરતી પર રમતી વખતે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ભારતીય ટીમનો રેકોર્ડ ભયાનક છે. આનો અંદાજ એ હકીકત પરથી લગાવી શકાય છે કે ભારતીય ટીમે છેલ્લા 57 વર્ષમાં ન્યુઝીલેન્ડમાં ટેસ્ટ ટ્રોફી જીતી નથી. ભારતીય ટીમે છેલ્લે 1968 માં ન્યુઝીલેન્ડમાં સફળતા મેળવી હતી. તે સમયે ટીમના કેપ્ટન મન્સૂર અલી ખાન પટૌડી (નવાબ પટૌડી) હતા. તેમના નેતૃત્વમાં, ભારતીય ટીમે ચાર મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી 3-1 થી જીતી હતી. આ ભારતનો વિદેશી ધરતી પર પ્રથમ ટેસ્ટ શ્રેણી વિજય પણ હતો.
Poetry in motion, one stroke at a time! 🤌 Relive Shubman Gill's batting brilliance as Team India gears up for the New Zealand Tests. Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test, starting 19th Nov, 3:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 17, 2026
ભારતીય ટીમ છેલ્લા 50 વર્ષમાં ફક્ત એક જ ટેસ્ટ મેચ જીતી શકી છે
એટલું જ નહીં, ભારતીય ટીમ છેલ્લા 50 વર્ષમાં ન્યુઝીલેન્ડમાં ફક્ત એક જ ટેસ્ટ મેચ જીતી શકી છે.2009માં, ભારતીય ટીમ હેમિલ્ટનમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે 10 વિકેટથી જીત મેળવવામાં સફળ રહી હતી. આ પહેલા, ભારતે જાન્યુઆરી 1976માં ઓકલેન્ડમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે આઠ વિકેટથી જીત મેળવી હતી.
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હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
આ લખાય છે ત્યાં સુધી, ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે કુલ 65 ટેસ્ટ મેચ રમાઈ છે. આ સમયગાળા દરમિયાન, ભારતીય ટીમે 22 મેચ જીતી છે. ન્યુઝીલેન્ડે 16 મેચ જીતી છે, જેમાંથી 27 મેચ ડ્રો રહી છે.
New Zealand has been a tough fortress for visiting teams, but Team India is ready to change the narrative! 🔥 What's your prediction for the series?👇 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 1st Test, starting 19th Nov, 3:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels & Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyLIV #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 18, 2026
છેલ્લે 2024 માં બંને ટીમો ટેસ્ટ શ્રેણીમાં એકબીજાનો સામનો કરી હતી
છેલ્લે 2024 માં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં એકબીજાનો સામનો કરી રહ્યા હતા. તે પ્રવાસ દરમિયાન, ન્યુઝીલેન્ડે ત્રણ મેચની શ્રેણીમાં ભારતને 3-0 થી હરાવ્યું હતું. તે પ્રથમ વખત હતું જ્યારે ભારતે ન્યુઝીલેન્ડ સામે ઘરઆંગણે ટેસ્ટ શ્રેણી ગુમાવી હતી.
પ્રથમ ટેસ્ટ માટે ભારતની સંભવિત પ્લેઈંગ-11: કેએલ રાહુલ, યશસ્વી જયસ્વાલ, દેવદત્ત પડિકલ, શુભમન ગિલ, ઋષભ પંત, ધ્રુવ જુરેલ, રવિન્દ્ર જાડેજા, અંશુલ કંબોજ, આકાશ દીપ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા, જસપ્રિત બુમરાહ.
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