5 ઓવરમાં 100 રન… વૈભવ અને અભિષેકે ન્યુઝીલેન્ડમાં તબાહી મચાવી, સૌથી વધુ પાવર પ્લે સ્કોર બનાવ્યો
અભિષેક-વૈભવની જોડીએ ઇતિહાસ રચ્યો કારણ કે ટીમ ઈન્ડિયાએ માત્ર 30 બોલમાં 100 રન બનાવ્યા.
Published : October 27, 2026 at 3:05 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 3:14 PM IST
IND vs NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ત્રીજી ટી20 મેચ વેલિંગ્ટનમાં રમાઈ રહી છે. ટોસ હારીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લેતા ન્યુઝીલેન્ડે 199 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો હતો. જોકે, આ લક્ષ્યનો પીછો કરતા ભારતના ઓપનિંગ બેટ્સમેનોએ સનસનાટી મચાવી દીધી હતી. વૈભવ સૂર્યવંશી અને અભિષેક શર્માએ બંને છેડેથી છગ્ગા અને ચોગ્ગાનો વરસાદ કરીને ઝડપી ગતિએ રન બનાવ્યા હતા. સાથે મળીને, તેઓએ પાવર પ્લેમાં 118 રન ઉમેર્યા હતા, જેના કારણે ભારતીય ટીમ ટી20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાં સૌથી વધુ પાવર પ્લે સ્કોર ધરાવતી ટીમ બની હતી. આ સંદર્ભમાં ભારતે ઓસ્ટ્રેલિયન ક્રિકેટ ટીમને પાછળ છોડી દીધી છે.
અભિષેક અને વૈભવે પાવર પ્લેમાં ધમાલ મચાવી દીધી
ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ત્રીજી ટી20 મેચમાં, વૈભવ સૂર્યવંશી અને અભિષેક શર્માએ પાવર પ્લેમાં ધમાલ મચાવી દીધી. અભિષેકે એક છેડેથી છગ્ગા અને ચોગ્ગાનો વરસાદ કર્યો, જ્યારે વૈભવ સૂર્યવંશીએ બીજા છેડેથી તેને ટેકો આપ્યો. બંનેએ સાથે મળીને પાવર પ્લેમાં 118 રન ઉમેર્યા અને ઇતિહાસ રચ્યો.
At it from the word go 🔥 A scintillating 100-run partnership comes up between Vaibhav Sooryavanshi and Abhishek Sharma in just 5 overs 🤩 Live - https://t.co/zf4CnZQ8CD #NZvIND https://t.co/AZx2ciqKr0— BCCI (@BCCI) October 27, 2026
T20I માં 1-6 ઓવરમાં 100+ રન
- 118/0 - ભારત વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ, વેલિંગ્ટન, 2026
- 116/0 - રોમાનિયા વિરુદ્ધ સર્બિયા, સોફિયા, 2021 (5.4 ઓવર)
- 113/1 - ઓસ્ટ્રેલિયા વિરુદ્ધ સ્કોટલેન્ડ, એડિનબર્ગ, 2024
- 103/1 - ઝિમ્બાબ્વે વિરુદ્ધ ગેમ્બિયા, નૈરોબી (RSC), 2024
- 102/0 - દક્ષિણ આફ્રિકા વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, સેન્ચુરિયન, 2023
- 100/0 - ઇંગ્લેન્ડ વિરુદ્ધ દક્ષિણ આફ્રિકા, ઓલ્ડ ટ્રેફોર્ડ, 2025
- 100/0 - ભારત વિરુદ્ધ અફઘાનિસ્તાન, દિલ્હી, 2026
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