ભારત સામેની શ્રેણી પહેલાં ન્યૂઝીલેન્ડને ડબલ ઝટકો, બે સ્ટાર ખેલાડીઓ T20 શ્રેણીમાંથી બહાર
ભારત સામેની આગામી T20 શ્રેણી પહેલાં ન્યૂઝીલેન્ડને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. ઈજાને કારણે 2 ખેલાડી શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયા છે.
Published : October 9, 2026 at 2:03 PM IST
IND VS NZ: ભારત સામેની T20 શ્રેણી પહેલાં ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમને બે મોટા ઝટકા લાગ્યા છે. ઈજાઓને કારણે સ્ટાર ખેલાડીઓ માર્ક ચેપમેન અને ઝેક ફોલ્ક્સ શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. ચેપમેન સાથળની ઈજાથી પીડાઈ રહ્યો છે, જ્યારે ફોલ્ક્સને થાપાની ઈજાની સમસ્યા છે. તેમના સ્થાને હવે ઓલરાઉન્ડર જોશ ક્લાર્કસન અને ઝડપી બોલર બ્લેર ટિકનરનો ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. T20 શ્રેણીની પ્રથમ મેચ 22 ઓક્ટોબરે રમાશે.
યુરોપિયન T20 લીગમાં રમતી વખતે ચેપમેન ઈજાગ્રસ્ત
માર્ક ચેપમેનને ગયા મહિને યુરોપિયન T20 લીગમાં રમતી વખતે હેમસ્ટ્રિંગની ઈજા થઈ હતી; જોકે, ભારત સામેની ODI શ્રેણી શરૂ થાય તે પહેલાં તેઓ સાજા થઈ જશે તેવી અપેક્ષા છે. બીજી તરફ, પ્રેક્ટિસ દરમિયાન ફોલ્ક્સને તેના જમણા નિતંબ (hip) પર ઈજા થઈ હતી. આ ઈજાને કારણે તે શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે અને તેના સાજા થવાના સમયગાળા અંગે કોઈ ચોક્કસ માહિતી નથી.
Mark Chapman (hamstring) and Zak Foulkes (hip flexor) have been ruled out of the T20Is against India with injuries. All-rounder Josh Clarkson and seamer Blair Tickner have been named replacements. https://t.co/jrEEHy1FM3— Cricbuzz (@cricbuzz) October 9, 2026
ઈજાઓ અંગે મુખ્ય કોચે શું કહ્યું?
ન્યુઝીલેન્ડના મુખ્ય કોચ વોલ્ટરે માર્ક ચેપમેન અને જેક ફોલ્ક્સને થયેલી ઈજાઓ અંગે નિરાશા વ્યક્ત કરી હતી અને તેમના ઝડપથી સાજા થવાની કામના કરી હતી. જોકે, તેમણે ટીમમાં જોશ ક્લાર્કસન અને બ્લેર ટિકનર જેવા અનુભવી ખેલાડીઓ હોવા બદલ સંતોષ વ્યક્ત કર્યો હતો. કોચના જણાવ્યા અનુસાર, બંને ખેલાડીઓ આ રોમાંચક T20 શ્રેણીમાં ભાગ લેવા માટે ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે.
ભારત સામેની T20 શ્રેણી માટે ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ
મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), ફિન એલન, માઈકલ બ્રેસવેલ, જોશ ક્લાર્કસન, ડેવોન કોનવે, જેકબ ડફી, લોકી ફર્ગ્યુસન, મેટ હેનરી, બેવોન જેકબ્સ, કાયલ જેમિસન, એડમ મિલ્ને, ડેરીલ મિશેલ, ગ્લેન ફિલિપ્સ, ટિમ સીફર્ટ, નાથન સ્મિથ, બ્લેર ટિકનર.
ભારત-ન્યૂઝીલેન્ડ T20I શ્રેણીનો કાર્યક્રમ
ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ 2026 T20 વર્લ્ડ કપની ફાઈનલ બાદ પ્રથમ વખત સામસામે ટકરાવા જઈ રહ્યા છે. પાંચ મેચની આ T20I શ્રેણી 22 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે. આ મેચો ક્રાઈસ્ટચર્ચ, વેલિંગ્ટન, ઓકલેન્ડ અને હેમિલ્ટનમાં રમાશે, અને ત્યારબાદ ODI તથા ટેસ્ટ શ્રેણી યોજાશે. T20I શ્રેણીનો શ્રેણીનો કાર્યક્રમ નીચે મુજબ છે:
- પ્રથમ T20I મેચ: 22 ઓક્ટોબર 2026 – ભારત વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ (હેગલી ઓવલ, ક્રાઇસ્ટચર્ચ)
- બીજી T20I મેચ: 24 ઓક્ટોબર 2026 – ભારત વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ (હેગલી ઓવલ, ક્રાઇસ્ટચર્ચ)
- ત્રીજી T20I મેચ: 27 ઓક્ટોબર 2026 – ભારત વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ (સ્કાય સ્ટેડિયમ, વેલિંગ્ટન)
- ચોથી T20I મેચ: 30 ઓક્ટોબર 2026 – ભારત વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ (ઈડન પાર્ક, ઓકલેન્ડ)
- પાંચમી T20I મેચ: 1 નવેમ્બર 2026 – ભારત વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ (સેડન પાર્ક, હેમિલ્ટન)
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