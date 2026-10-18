ક્રિકેટ ચાહકોને વધુ રાહ જોવી પડશે નહીં! ટીમ ઈન્ડિયા ફક્ત ચાર દિવસ બાદ ફરી મેદાનમાં ઉતરશે
વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની T20 શ્રેણી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. ચાલો જાણીએ કે ટીમ ઇન્ડિયા ક્યારે અને કોની સામે રમશે.
Published : October 18, 2026 at 7:16 PM IST
IND VS NZ: વેસ્ટ ઇન્ડીઝ સામેની પાંચ મેચની T20 શ્રેણી પૂર્ણ થઈ ગઈ છે. પાંચમી મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી, જેના કારણે 2-2 થી ડ્રો રહી હતી. શ્રેણીના સમાપનથી ચાહકોએ નિરાશ થવાની જરૂર નથી, કારણ કે ટીમ ઇન્ડિયા માત્ર ચાર દિવસમાં ફરી મેદાનમાં ઉતરશે. હા, ભારતીય ટીમ ન્યૂઝીલેન્ડના 45 દિવસના પ્રવાસ પર નીકળી રહી છે, જેની શરૂઆત પાંચ મેચની T20 શ્રેણીથી થશે. આ લેખમાં, ચાલો કિવીઓ સામેની T20 શ્રેણીની તારીખો, સમય અને સમયપત્રકનું અન્વેષણ કરીએ.
આગામી T20 શ્રેણી ક્યારે શરૂ થશે?
ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ 22 ઓક્ટોબરથી ન્યુઝીલેન્ડના પ્રવાસે જવાની છે. પરિણામે, ટીમ ઈન્ડિયા માત્ર ચાર દિવસમાં એક્શનમાં જોવા મળશે. ભારત-ન્યુઝીલેન્ડ મેચ 22 ઓક્ટોબરે ક્રાઇસ્ટચર્ચમાં રમાશે.
🚨 Announcement 🚨 #TeamIndia's T20I squad and India A squads for New Zealand tour announced 📝 Bhuvneshwar Kumar makes a comeback to the T20I side 🙌 More Details ▶️ https://t.co/oJ52QSH0DO #NZvIND https://t.co/btbXlQ0nQD— BCCI (@BCCI) October 6, 2026
મેચો કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?
ન્યૂઝીલેન્ડ પ્રવાસ પર રમાનારી મેચોના સમયમાં ફેરફાર થશે. હકીકતમાં, ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડના સમય વચ્ચે 7 કલાક અને 30 મિનિટનો તફાવત છે. તેથી, ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચેની T20 શ્રેણીની મેચો બપોરે 12:30 વાગ્યે શરૂ થશે, જેમાં બંને કેપ્ટન બપોરે 12 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે.
IND VS NZ T20 શ્રેણીનો કાર્યક્રમ
ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચેની T20 શ્રેણી 22 ઓક્ટોબરથી શરૂ થશે અને 1 નવેમ્બર સુધી ચાલુ રહેશે. શ્રેણીની બીજી મેચ 24 ઓક્ટોબરે, ત્રીજી 27 ઓક્ટોબરે અને ચોથી 30 ઓક્ટોબરે રમાશે. ક્રિકેટ ચાહકો આ શ્રેણીને લઈને ખૂબ જ ઉત્સાહિત છે, કારણ કે ન્યૂઝીલેન્ડ પ્રવાસ પર રમાનારી મેચો એક અલગ સ્તરની ઉત્તેજના ધરાવે છે.
Box Office 🍿 Our T20I squad to face India in the five-match Hero VIDA T20I series, Powered by Ai+ Nova Smartphone, starting on Thursday 22 October at Hagley Oval. https://t.co/KIBdZA3LMz— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) September 23, 2026
T20 શ્રેણીનું સંપૂર્ણ શેડ્યૂલ :
- પહેલી T20 મેચ: 22 ઓક્ટોબર, ક્રાઇસ્ટચર્ચ
- બીજી T20 મેચ: 24 ઓક્ટોબર, ક્રાઇસ્ટચર્ચ
- ત્રીજી T20 મેચ: 27 ઓક્ટોબર, વેલિંગ્ટન
- ચોથી T20 મેચ: 30 ઓક્ટોબર, ઓકલેન્ડ
- પાંચમી T20 મેચ: 1 નવેમ્બર, હેમિલ્ટન
T20 શ્રેણી 2-2 થી ડ્રો રહી
ભારત અને વેસ્ટ ઈન્ડિઝ વચ્ચેની T20 શ્રેણી 2-2 થી ડ્રો રહી. ભારતે પહેલી મેચ જીતી, વેસ્ટ ઈન્ડિઝે બીજી, ભારતે ત્રીજી અને કેરેબિયન ટીમે ચોથી મેચ જીતી. પાંચમી અને શ્રેણી નિર્ણાયક મેચ બેંગલુરુના ચિન્નાસ્વામી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ હતી. આ મેચ વરસાદથી પ્રભાવિત થઈ હતી, જેના કારણે ઓવરોમાં ઘટાડો થયો હતો. જોકે, ભારતીય ઇનિંગ દરમિયાન વરસાદ ફરી શરૂ થયો અને થોડી રાહ જોયા પછી, મેચ રદ જાહેર કરવામાં આવી.
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