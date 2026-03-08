વાપસી હોય તો આવી! ફાઈનલમાં અભિષેક શર્માએ ટીકાકરોને આપ્યો યોગ્ય જવાબ

ETV Bharat / sports

ઓપનિંગ બેટ્સમેન અભિષેક શર્માની ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં શરૂઆત સારી રહી ન હતી, પરંતુ અંતિમ મેચમાં અભિષેકે બેટથી તમામ ટીકાકારોને યોગ્ય જવાબ આપ્યો.

March 8, 2026

IND vs NZ: ICC T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં ઓપનર અભિષેક શર્માના ખરાબ પ્રદર્શનથી ટીમમાં તેમના સ્થાન અંગે પ્રશ્નો ઉભા થયા હતા. જોકે, ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટે હજુ પણ તેમને ટેકો આપ્યો હતો, જેનો ફાયદો ટીમ ઈન્ડિયાને ફાઈનલમાં મળ્યો હતો. અભિષેક શર્માએ સંજુ સેમસન સાથે મળીને ફાઈનલમાં વિસ્ફોટક રમત રમી હતી, જેના કારણે ટીમ ઈન્ડિયાએ 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 255 રન બનાવ્યા હતા.

અભિષેક શર્માનું શાનદાર પ્રદર્શન

સતત નિષ્ફળ રહેલા અભિષેક શર્માએ ફાઇનલમાં શાનદાર વાપસી કરી હતી, તેણે 21 બોલમાં શાનદાર 52 રન બનાવ્યા હતા. 247.62 ના સ્ટ્રાઈક રેટથી બેટિંગ કરતા, અભિષેક શર્માએ 6 ચોગ્ગા અને 3 લાંબા છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. T20 વર્લ્ડ કપ 2024 માં પણ આવી જ સ્થિતિ બની હતી. વિરાટ કોહલીએ આખી ટુર્નામેન્ટમાં એક પણ રન બનાવ્યો ન હતો, પરંતુ ફાઈનલમાં તેણે 76 રન બનાવ્યા હતા. આ જ વાત ટીમ ઈન્ડિયાને ફાઇનલ જીતવામાં મદદ કરી હતી. કોહલીની આ સિદ્ધિ હવે અભિષેક શર્મા દ્વારા પણ પુનરાવર્તિત કરવામાં આવી છે, જેનાથી તેના ટીકાકારોને યોગ્ય જવાબ મળ્યો છે. અભિષેકે આખરે ભારતીય ટીમ મેનેજમેન્ટના વિશ્વાસ પર ખરા ઉતર્યા છે.

ટીમ ઈન્ડિયાએ પહાડ જેવો સ્કોર બનાવ્યો

ટોસ હારીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા બાદ, ટીમ ઈન્ડિયાએ ઉજ્જવળ શરૂઆત કરી. અભિષેક શર્માને ટેકો આપતા, સંજુ સેમસને 46 બોલમાં 89 રન બનાવ્યા. ઈશાન કિશને પણ 25 બોલમાં 54 રન બનાવ્યા. અંતે, શિવમ દુબેએ 8 બોલમાં અણનમ 26 રન બનાવ્યા. આનાથી ભારત સફળ સેમિફાઇનલ બાદ ફાઇનલમાં 250 રનનો આંકડો પાર કરવામાં મદદ મળી. ટીમ ઈન્ડિયાએ બોલિંગમાં પણ અસાધારણ રીતે સારું પ્રદર્શન કર્યું.

ટીમ ઈન્ડિયાએ રચ્યો ઈતિહાસ

ટીમ ઈન્ડિયાએ ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવીને T20 વર્લ્ડ કપ 2026 જીત્યો. આ જીત સાથે, ભારત સતત બે વાર ટ્રોફી જીતનાર પ્રથમ ટીમ બની. પહેલા બેટિંગ કરતા, ભારતે 256 રનનો લક્ષ્યાંક આપ્યો, પરંતુ ન્યુઝીલેન્ડ ફક્ત 159 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું.

