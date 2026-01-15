ટીમ ઈન્ડિયા માટે ચિંતાના વાદળો, સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર ન્યુઝીલેન્ડ સામેની T20 શ્રેણીમાંથી બહાર
ભારતીય T20 વર્લ્ડ કપ ટીમના બે ખેલાડીઓ ઇજાને કારણે વર્લ્ડ કપ પહેલા ટી20 શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયા છે.
Ind vs NZ T20 Series 2026: જેમ જેમ ટી20 વર્લ્ડ કપ નજીક આવી રહ્યો છે, તેમ તેમ ઇજાઓ પણ ભારતીય ખેલાડીઓને સતાવવાનું શરૂ કરી રહી છે. અત્યાર સુધી, ભારતીય ટી20 વર્લ્ડ કપ ટીમના બે ખેલાડીઓ ઇજાને કારણે વર્લ્ડ કપ પહેલા ટી20 શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયા છે. તાજેતરનો મામલો ઓલરાઉન્ડર વોશિંગ્ટન સુંદરનો છે, જે ઇજાને કારણે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ODI શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ચૂક્યો હતો, હવે તે T20 શ્રેણીમાંથી પણ બહાર થઈ ગયો છે.
જોકે, BCCI એ હજુ સુધી આ વાતની પુષ્ટિ કરી નથી, કે T20 શ્રેણીમાં તેના માટે કોઈ રિપ્લેસમેન્ટની જાહેરાત કરી નથી. 21 જાન્યુઆરીથી શરૂ થનારી ન્યુઝીલેન્ડ સામેની T20 શ્રેણી, T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ભારતની છેલ્લી શ્રેણી હશે.
ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ODI શ્રેણીની પહેલી મેચ તાજેતરમાં વડોદરામાં રમાઈ હતી. વોશિંગ્ટન સુંદર સાઈડ સ્ટ્રેનને કારણે મેચમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો. પરિણામે, તેણે તે મેચમાં ફક્ત પાંચ ઓવર બોલિંગ કરી હતી. તે ઇનિંગમાં બેટિંગ કરવા આવ્યો હોવા છતાં, તે ક્રીઝ પર સંઘર્ષ કરી રહ્યો હતો. પરિણામે, તે મેચ પછી, BCCI એ જાહેરાત કરી કે તે બાકીની ODI શ્રેણીમાંથી બહાર રહેશે. તેના સ્થાને આયુષ બદોનીનો ODI ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો.
વર્લ્ડ કપ અંગે ચિંતાઓ
શું ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેણી ચૂકી ગયેલો સુંદર આગામી મહિનાની 7મી તારીખથી શરૂ થનારા T20 વર્લ્ડ કપ માટે સ્વસ્થ થઈ શકશે? ચાહકો આ અંગે ચિંતિત છે. સુંદર પહેલાથી જ BCCI દ્વારા વર્લ્ડ કપ માટે જાહેર કરાયેલી ભારતીય ટીમનો ભાગ છે. ટુર્નામેન્ટ માટે માત્ર ત્રણ અઠવાડિયા બાકી હોવાથી, તેની ફિટનેસ અને વાપસી અંગે શંકાઓ ઉભી થઈ રહી છે.
તિલક વર્માએ તાજેતરમાં સર્જરી કરાવી
વર્લ્ડ કપ પહેલા ટીમ ઈન્ડિયાના ખેલાડીઓને ઈજાઓનો સિલસિલો શરૂ થઈ ગયો છે. તિલક વર્માએ તાજેતરમાં સર્જરી કરાવી હતી. વિજય હજારે ટ્રોફી મેચ રમતી વખતે તેને પેટમાં દુખાવો થયો હતો. આ કારણે, તેને તાત્કાલિક હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો હતો. પરિણામે, BCCI એ જાહેરાત કરી કે તે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની T20 શ્રેણીની પ્રથમ ત્રણ મેચ ગુમાવશે.
જોકે, શું તે પછી પણ ટીમમાં રહેશે? આ એક પ્રશ્ન બની ગયો છે. ચાહકોને આશા છે કે તિલક વર્લ્ડ કપ સુધીમાં સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થઈ જશે અને ફિટનેસ પાછી મેળવશે. વર્લ્ડ કપ પહેલા સ્ટાર ખેલાડીઓને થયેલી ઈજાઓ ટીમ ઈન્ડિયા માટે સમસ્યાઓનું કારણ બની રહી છે.
ભારત-ન્યુઝીલેન્ડ ટી20 શ્રેણીનો કાર્યક્રમ
- પહેલી ટી20 - 21 જાન્યુઆરી - નાગપુર
- બીજી ટી20 - 23 જાન્યુઆરી - રાયપુર
- ત્રીજી ટી20 - 25 જાન્યુઆરી - ગુવાહાટી
- ચોથી ટી20 - 28 જાન્યુઆરી - વિશાખાપટ્ટનમ
- પાંચમી ટી20 - 31 જાન્યુઆરી - તિરુવનંતપુરમ
સુંદર અને તિલક વર્મા હાલમાં ઇજાઓને કારણે રમતથી બહાર છે. જો તેઓ ટુર્નામેન્ટની શરૂઆત સુધીમાં સ્વસ્થ થઈ જાય, તો કોઈ વાંધો નથી. નહિંતર, બદલીઓની જાહેરાત કરવાની જરૂર પડશે. વર્લ્ડ કપ ટીમમાં કોઈપણ ફેરફાર અથવા બદલીઓની જાહેરાત 31 જાન્યુઆરી સુધીમાં થવી જોઈએ. જોકે, બદલીઓ ટુર્નામેન્ટની મધ્યમાં કરી શકાય છે, પરંતુ ICC ની મંજૂરીની જરૂર છે.
ભારતની T20 વર્લ્ડ કપ માટેની ટીમઃ અભિષેક શર્મા, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), સંજુ સેમસન, તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ (વાઈસ-કેપ્ટન), રિંકુ સિંહ, જસપ્રિત બુમરાહ, અર્શદીપ સિંહ, હર્ષિત રાણા, વોશિંગ્ટન સુંદર, ઈશાન કિશન, કુલદીપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી
