ભારત સામે વન ડેમાં શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્કનો ટી20 ટીમમાં સમાવેશ કરાયો
ODI શ્રેણી બાદ હવે ન્યુઝીલેન્ડ અને ભારત પાંચ મેચની T20 શ્રેણીમાં એકબીજાનો સામનો કરવા જઈ રહ્યા છે.
નાગપુર: ભારત સામેની ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીમાં બોલ સાથે શાનદાર પ્રદર્શન કરનાર યુવા ઓલરાઉન્ડર ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્ક હવે આગામી T20I શ્રેણીમાં પણ ધમાલ મચાવશે. ન્યૂઝીલેન્ડે તેને પ્રથમ ત્રણ T20I માટે પોતાની ટીમમાં સામેલ કર્યો છે. બોલરને બેકઅપ તરીકે સામેલ કરવામાં આવ્યો છે, કારણ કે ફાસ્ટ બોલર એડમ મિલ્ને અને અનુભવી સ્પિનર માઈકલ બ્રેસવેલ બંને શ્રેણી પહેલા ઈજાઓ સામે ઝઝૂમી રહ્યા છે.
બ્રેસવેલ - એડમ મિલ્ને ઘાયલ
ન્યૂઝીલેન્ડના મુખ્ય કોચ રોબ વોલ્ટરે પુષ્ટિ આપી છે કે રવિવારે ઇન્દોરમાં ત્રીજી અને અંતિમ ODIમાં ફિલ્ડિંગ કરતી વખતે ડાબા પગના પગમાં નાની ખેંચાણ થયા બાદ બ્રેસવેલ T20I ટીમ સાથે નાગપુર ગયો છે. તેની સારવાર અને દેખરેખ રાખવામાં આવશે, અને પ્રવાસમાં તેની વધુ ભાગીદારી અંગે નિર્ણય પછીની તારીખે લેવામાં આવશે. દરમિયાન, ફાસ્ટ બોલર મિલ્ને રવિવારે SA20I માં સનરાઇઝર્સ ઇસ્ટર્ન કેપ માટે રમતી વખતે તેના ડાબા હેમસ્ટ્રિંગમાં ઇજા પહોંચાડી હતી અને હાલમાં તે ઈજાનું સંચાલન કેવી રીતે કરવું તે નક્કી કરવા માટે મૂલ્યાંકન હેઠળ છે.
ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્કનું ODI પ્રદર્શન
ક્લાર્કે તેની ડેબ્યૂ ODI શ્રેણીમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું હતું, તેણે ત્રણ મેચમાં સાત વિકેટ લીધી હતી, જેમાં વિરાટ કોહલીને બે વાર આઉટ કરવાનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે નીચલા ક્રમમાં ઉપયોગી રન પણ બનાવ્યા હતા અને ફિલ્ડિંગમાં બે કેચ પણ લીધા હતા. વોલ્ટરે એમ પણ કહ્યું હતું કે ક્લાર્કને મુખ્યત્વે બેકઅપ તરીકે સમાવવામાં આવ્યો છે કારણ કે તે તેના ઝડપી બોલિંગ જૂથનું સંચાલન કરવા માંગે છે.
પહેલી વાર ODI શ્રેણીમાં વિજય
ન્યુઝીલેન્ડે ODI શ્રેણીમાં ભારતને 2-1થી હરાવ્યું, ભારતમાં પહેલી વાર ODI શ્રેણી જીતીને ઇતિહાસ રચ્યો. આ વિશે બોલતા, વોલ્ટરે સમજાવ્યું કે ઇન્દોરમાં ODI શ્રેણી જીત્યા પછી, ટીમ ઉત્સાહ સાથે નાગપુર પહોંચી, જ્યાં પ્રથમ T20 મેચ રમાશે. તેમણે એમ પણ કહ્યું કે ODI શ્રેણી જીતવી અને ઇતિહાસ રચવો ખૂબ જ ખાસ હતું. અમે ઉત્તમ ટીમવર્ક સાથે ઘણા ઉત્કૃષ્ટ પ્રદર્શન જોયા, જેના કારણે અમને એવું કંઈક પ્રાપ્ત થયું જે પહેલાં ક્યારેય ન થયું હોય.
ભારત વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ T20I શ્રેણીનો કાર્યક્રમ
- પહેલી ટી20 - 21 જાન્યુઆરી - નાગપુર
- બીજી ટી20 - 23 જાન્યુઆરી - રાયપુર
- ત્રીજી ટી20 - 25 જાન્યુઆરી - ગુવાહાટી
- ચોથી ટી20 - 28 જાન્યુઆરી - વિશાખાપટ્ટનમ
- પાંચમી ટી20 - 31 જાન્યુઆરી - તિરુવનંતપુરમ
ન્યૂઝીલેન્ડ ટી20 ટીમ: મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), માઈકલ બ્રેસવેલ, માર્ક ચેપમેન, ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્ક (પ્રથમ ત્રણ મેચ), ડેવોન કોનવે, જેકબ ડફી, જેક ફોલ્કેસ, મેટ હેનરી, કાયલ જેમીસન, બેવન જેકબ્સ, ડેરિલ મિશેલ, જેમ્સ નીશમ, ગ્લેન ફિલિપ્સ, રચિન રવિન્દ્ર, ટિમ રોબિન્સન, ઇશ સોઢી
