ETV Bharat / sports

IND vs NZ: ઈશાન કિશનની તોફાની સદી, ભારતે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે 20 ઓવરમાં 272 રનનો ટાર્ગેટ મૂક્યો

IND vs NZ 5મી T20: તિરુવનંતપુરમમાં શ્રેણીની છેલ્લી મેચમાં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ એકબીજા સામે છે.

ભારત ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે પાંચમી ટી20
ભારત ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે પાંચમી ટી20 (IANS PHOTO)
author img

By ETV Bharat Gujarati Team

Published : January 31, 2026 at 9:06 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IND vs NZ 5મી T20: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની અંતિમ મેચ તિરુવનંતપુરમના ગ્રીનફિલ્ડ ઇન્ટરનેશનલ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ટોસ જીતીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. જેમાં ઈશાન કિશને સદી ફટકારીને આ નિર્ણયને સાચો સાબિત કર્યો. કિશને 43 બોલમાં 103 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી, જેમાં 6 ચોગ્ગા અને 10 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ ઈશાનની T20 માં પહેલી સદી છે.

આ ઇનિંગની મદદથી ભારતને T20 માં તેનો ત્રીજો સૌથી મોટો સ્કોર બનાવ્યો છે. ટીમે 20 ઓવરમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 271 રન બનાવ્યા. આમાં અભિષેકના 16 બોલમાં 30 રન, કેપ્ટન સૂર્યાના 30 બોલમાં 63 રન અને હાર્દિકના 17 બોલમાં 42 રનનો સમાવેશ થાય છે. ન્યૂઝીલેન્ડના બધા બોલરો મોંઘા સાબિત થયા, પરંતુ કેપ્ટન મિશેલ સેન્ટનર સૌથી મોંઘો રહ્યો, તેણે 4 ઓવરમાં 60 રન આપ્યા.

નોંધનીય છે કે સૂર્યકુમાર યાદવે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હોય તેવી આ ચોથી ઘટના હતી. આમાંથી ત્રણ મેચ ખૂબ જ મુશ્કેલ રહી હતી. ભારતે આ ત્રણ મેચ 133 રન, 135 રન અને 21 રનના મોટા માર્જિનથી જીતી હતી.

ટીમમાં ત્રણ મોટા ફેરફારો
ભારતની પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં ત્રણ મોટા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. અક્ષર પટેલ, ઇશાન કિશન અને વરુણ ચક્રવર્તીને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે, જ્યારે હર્ષિત રાણા, કુલદીપ યાદવ અને રવિ બિશ્નોઈને બહાર રાખવામાં આવ્યા છે. ન્યુઝીલેન્ડમાં પણ ચાર મોટા ફેરફારો કરવામાં આવ્યા છે. કોનવેની જગ્યાએ ફિન એલન, માર્ક ચેપમેનની જગ્યાએ જીમી નીશમ અને મેટ હેનરીનું સ્થાન કાયલ જેમીસન અને લોકીએ લીધું છે.

IND vs NZ 5મી T20: બંને ટીમો માટે પ્લેઇંગ 11
ન્યુઝીલેન્ડની પ્લેઇંગ XI: ટિમ સેફર્ટ (વિકેટકીપર), ફિન એલન, રચિન રવિન્દ્ર, ગ્લેન ફિલિપ્સ, ડેરિલ મિશેલ, બેવન જેકબ્સ, મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), કાયલ જેમીસન, ઇશ સોઢી, લોકી ફર્ગ્યુસન, જેકબ ડફી.

ભારતની પ્લેઇંગ XI: અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), ઇશાન કિશન, સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), રિંકુ સિંહ, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, અર્શદીપ સિંહ, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રીત બુમરાહ.

આ પણ વાંચો:

  1. 1 ફેબ્રુઆરીએ રાષ્ટ્રીય કક્ષાની ગિરનાર આરોહણ અને અવરોહણ સ્પર્ધા, સમગ્ર દેશમાંથી 541 સ્પર્ધકોએ નોંધાવ્યું નામ
  2. T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માટે USAની ટીમ જાહેર, ગુજરાતી ક્રિકેટર કરશે કેપ્ટનશીપ

TAGGED:

IND VS NZ T20
IND VS NZ 5TH T20 MATCH UPDATES
IND VS NZ SCORECARD UPDATES
IND VS NZ 5TH T20 PLAYING 11
IND VS NZ 5TH T20

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.