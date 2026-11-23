"કુલદીપ યાદવ કે માનવ સુથાર ક્યાં છે?" – વેલિંગ્ટન ટેસ્ટ ડ્રો થતા ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ-11 પર ભડક્યા સૌરવ ગાંગુલી
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે વેલિંગ્ટનમાં રમાયેલી પહેલી ટેસ્ટ મેચ ડ્રો રહી છે. ટીમ ઈન્ડિયા મેચ હારી ગઈ હતી, પરંતુ કિવી બેટ્સમેનોએ મેચ બચાવી લીધી હતી.
Published : November 23, 2026 at 4:31 PM IST
IND vs NZ: વેલિંગ્ટનમાં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાયેલી પહેલી ટેસ્ટ મેચ સમાપ્ત થઈ ગઈ છે. મેચ ડ્રો રહી. પાંચમા દિવસે એવું લાગતું હતું કે ટીમ ઈન્ડિયા જીતશે, પરંતુ ન્યુઝીલેન્ડના બેટ્સમેનોએ મેચ બચાવી લીધી. ટીમ ઈન્ડિયાની પ્લેઈંગ ઈલેવન પણ સમાચારમાં હતી. મોહમ્મદ સિરાજને બહાર રાખવામાં આવ્યો હતો, જેનાથી અનુભવી ક્રિકેટરો નારાજ થયા હતા. હવે, ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન સૌરવ ગાંગુલીએ પણ મેચ પર પોતાના મંતવ્યો વ્યક્ત કર્યા છે. તેમણે સ્પિનર કુલદીપ યાદવ ક્યાં છે તે અંગે મેનેજમેન્ટને પ્રશ્ન કર્યો. ગાંગુલીએ પૂછ્યું કે તેને મુખ્ય સ્પિનર તરીકે કેમ સ્થાન આપવામાં આવ્યું નથી.
સૌરવ ગાંગુલીએ પ્રશ્નો ઉઠાવ્યા
પહેલી ટેસ્ટમાં ચાર ફાસ્ટ બોલરોને રમાડવામાં આવ્યા હતા. અનુભવી મોહમ્મદ સિરાજને બહાર રાખવામાં આવ્યો હતો. વોશિંગ્ટન સુંદરને પણ તક આપવામાં આવી હતી. રવિન્દ્ર જાડેજાને બેન્ચ પર રાખવામાં આવ્યો હતો. કુલદીપ યાદવને પણ એક અઠવાડિયા પહેલા ટેસ્ટમાંથી મુક્ત કરવામાં આવ્યો હતો. તેના સ્થાને ગુરનુર બ્રારને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો. પહેલી ટેસ્ટ ડ્રો થયા બાદ, સૌરવ ગાંગુલીએ સોશિયલ મીડિયા પર પોતાના વિચારો વ્યક્ત કર્યા હતા. તેમણે ભારતીય બેટ્સમેનોની પ્રશંસા કરી હતી. તેમણે પોતાની ચિંતાઓ પણ વ્યક્ત કરી હતી. ગાંગુલીએ સ્પષ્ટપણે કહ્યું હતું કે વેલિંગ્ટન જેવી પીચ પર ટેસ્ટ જીતવા માટે ભારતને નિષ્ણાત સ્પિનરની જરૂર છે.
India has been brilliant this series .. white ball and now red ball .. the batting application looked super .. but they must understand to win test matches away a genuine spinner is a must on pitches which get flat with time ..u have to play one in test cricket .. Washington can play as an allrounder ..@bcci where is Kuldeep or Manav sutar ?— Sourav Ganguly (@SGanguly99) November 23, 2026
ગાંગુલીએ કહ્યું, "મેનેજમેન્ટે એ સમજવાની જરૂર છે કે સમય જતાં ફ્લેટ થતી પીચો પર ટેસ્ટ મેચ જીતવા માટે સ્પિનરની જરૂર પડે છે. ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં, તમારે કોઈપણ કિંમતે સ્પિનરને રમવો પડે છે. વોશિંગ્ટન સુંદર ઓલરાઉન્ડર તરીકે રમી શકે છે. હું BCCI ને પૂછું છું, કુલદીપ યાદવ કે માનવ સુથાર ક્યાં છે?" જોકે, વેલિંગ્ટન ટેસ્ટમાં પ્રાથમિક સ્પિનરની જરૂર હતી. સુંદર ફક્ત એક જ વિકેટ મેળવી શક્યો. પીચે ઝડપી બોલરોને કોઈ મદદ કરી ન હતી. આવી સ્થિતિમાં, કુલદીપ અપવાદરૂપે સારું પ્રદર્શન કરી શક્યો હોત.
A resolute batting display from New Zealand denies India victory in Wellington 👊 #WTC27 📲 https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/8ksmYEfbzu— ICC (@ICC) November 23, 2026
પાંચમા દિવસે બોલરો સારું પ્રદર્શન કરવામાં નિષ્ફળ રહ્યા
ન્યૂઝીલેન્ડે પ્રથમ ઇનિંગમાં 368 રન બનાવ્યા હતા. આ દરમિયાન, ટીમ ઇન્ડિયાએ 720 રનનો વિશાળ સ્કોર બનાવ્યો હતો. ઋષભ પંત અને કેએલ રાહુલે શાનદાર સદી ફટકારી હતી. ભારતીય ટીમે મજબૂત લીડ મેળવીને કિવીઝ પર દબાણ બનાવ્યું હતું. પાંચમા દિવસે ઇનિંગથી જીત મેળવવા માટે, ભારતને ન્યૂઝીલેન્ડના આઠ ખેલાડીઓને આઉટ કરવા પડ્યા હતા. ભારતીય બોલરો ફક્ત ત્રણ વિકેટ જ મેળવી શક્યા હતા. ડેરિલ મિશેલ અને ગ્લેન ફિલિપ્સ 250 થી વધુ બોલનો સામનો કરીને અણનમ રહ્યા. ભારતીય ઝડપી બોલરો વિકેટ મેળવવા માટે ઉત્સુક હતા. પરિણામે, બંને ટીમો આખરે ડ્રો માટે સંમત થઈ ગઈ.
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