ટીમ ઈન્ડિયા માટે સારા સમાચાર, ઋષભ પંત IND vs NZ ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા ફિટ
IND vs NZ: ભારતના સ્ટાર વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઋષભ પંતને સંપૂર્ણ ફિટ જાહેર કરવામાં આવ્યો છે. પંત હવે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની આગામી ટેસ્ટ શ્રેણી રમી શકશે.
Published : November 12, 2026 at 7:24 PM IST
IND VS NZ TEST SERIES: ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ટેસ્ટ શ્રેણી પહેલા ભારતીય ટીમ માટે સારા સમાચાર છે. વિકેટકીપર બેટ્સમેન ઋષભ પંતે ફિટનેસ અવરોધ પાર કરી લીધો છે અને સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ (CoE) દ્વારા રમવા માટે મંજૂરી મળી ગઈ છે. પંત હવે આગામી 24 કલાકમાં ન્યુઝીલેન્ડ જવા રવાના થશે. તેમના પાછા ફરવાથી શુભમન ગિલની આગેવાની હેઠળની ભારતીય ટેસ્ટ ટીમને મોટો પ્રોત્સાહન મળવાની અપેક્ષા છે. પંતને 12 નવેમ્બરના રોજ ફિટનેસ ક્લિયરન્સ મળ્યું હતું. આ પહેલા, તેમણે 10 અને 11 નવેમ્બરના રોજ સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સ ખાતે ફિટનેસ અને સિમ્યુલેશન ટેસ્ટ આપ્યા હતા. આ બંને ટેસ્ટ પાસ કર્યા પછી, તેમને આગામી ટેસ્ટ શ્રેણી માટે લીલી ઝંડી મળી ગઈ છે.
ઓક્ટોબરની શરૂઆતમાં ઈરાની કપ દરમિયાન પંતને સાઈડ સ્ટ્રેનનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. તે સમયે તે રેસ્ટ ઓફ ઈન્ડિયા ટીમનો કેપ્ટન હતો. ઈજા પછી, તે બેંગલુરુના સેન્ટર ઓફ એક્સેલન્સમાં રિહેબિલિટેશન કરી રહ્યો છે અને તેની ફિટનેસ પાછી મેળવવા માટે કામ કરી રહ્યો છે.
🚨 GREAT NEWS FOR INDIA 🇮🇳 - Rishabh Pant has been declared fit for the Test series against New Zealand. [Abhishek Tripathi] https://t.co/ebycMQrQXI— Johns. (@CricCrazyJohns) November 12, 2026
જ્યારે ન્યૂઝીલેન્ડ સામે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી ત્યારે પંતનો ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. જોકે, તેમના સમાવેશ સાથે એક ચોક્કસ શરત લગાવવામાં આવી હતી. ટીમમાં તેમનો સમાવેશ ફિટનેસ ક્લિયરન્સ મેળવવા પર આધારિત હતો. પંત ન્યૂઝીલેન્ડ પ્રવાસ પહેલા ઇન્ડિયા એ માટે રમાયેલી ત્રણ બિનસત્તાવાર ટેસ્ટ મેચ પણ ચૂકી ગયો હતો. આ મેચોનો ઉપયોગ ઘણા નિયમિત ભારતીય ટેસ્ટ ટીમના ખેલાડીઓ દ્વારા રેડ-બોલ ક્રિકેટની તૈયારી માટે કરવામાં આવતો હતો. જોકે, પંતે સમયસર પોતાની ફિટનેસ પાછી મેળવી લીધી છે અને હવે તે ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ઉપલબ્ધ રહેશે.
ટેસ્ટ શ્રેણી 19 નવેમ્બરથી શરૂ થશે
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીની પહેલી મેચ 19 નવેમ્બરથી વેલિંગ્ટનમાં રમાશે. શ્રેણીની બીજી અને અંતિમ ટેસ્ટ 27 નવેમ્બરથી ક્રાઇસ્ટચર્ચમાં શરૂ થશે. ભારતીય ટીમ માટે પંતની વાપસી મહત્વપૂર્ણ માનવામાં આવે છે. ન્યુઝીલેન્ડમાં પડકારજનક પરિસ્થિતિઓમાં તેમની હાજરી ટીમ માટે મહત્વપૂર્ણ સાબિત થશે.
બે ટેસ્ટ મેચની શ્રેણીનો શેડ્યુંલ
|મેચ
|દિવસ
|તારીખ
|સમય
|સ્થળ
|પહેલી ટેસ્ટ
|ગુરુવાર
|19 નવેમ્બર, 2026
|સવારે 3:30 વાગ્યે
|વેલિંગ્ટન
|બીજી ટેસ્ટ
|શુક્રવાર
|27 નવેમ્બર, 2026
|સવારે 3:30 વાગ્યે
|ક્રાઇસ્ટચર્ચ
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