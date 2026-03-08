ETV Bharat / sports

યાત્રાધામ વીરપુરના જલારામ મંદિરમાં, ટીમ ઈન્ડિયાની જીત માટે પ્રાર્થના કરાઈ

વીરપુરમાં ગાયત્રી મહિલા મંડળ દ્વારા ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ વર્લ્ડકપમાં જીત મેળવે તે માટે 1000 ગાયત્રી મંત્રના જાપ કરી વિશેષ પ્રાર્થના કરાઈ છે. જુઓ આ અહેવાલમાં.

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 8, 2026 at 4:09 PM IST

રાજકોટ: આજે 8 માર્ચ એટલે કે 'ઇન્ટરનેશનલ વુમન્સ ડે' (આંતરરાષ્ટ્રીય મહિલા દિવસ). વિશ્વભરમાં આજના દિવસની વિવિધ રીતે ઉજવણી કરવામાં આવી રહી છે, ત્યારે સુપ્રસિદ્ધ યાત્રાધામ વીરપુર ખાતે ગાયત્રી મહિલા મંડળ દ્વારા મહિલા દિવસની એક અનોખી અને પ્રેરણાદાયી ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. મહિલાઓએ આજના દિવસે માત્ર પોતાની શક્તિનો અહેસાસ જ નથી કરાવ્યો, પરંતુ રાષ્ટ્રપ્રેમ વ્યક્ત કરતા ટીમ ઈન્ડિયા માટે વિશેષ પૂજા-અર્ચના કરી હતી.

1000 ગાયત્રી મંત્રના જાપ

વીરપુરના ગાયત્રી માતાજીના મંદિરે એકત્રિત થયેલી મહિલાઓએ રમતગમત ક્ષેત્રે ભારતનું નામ રોશન થાય તે માટે વિશેષ અનુષ્ઠાન કર્યું હતું. હાલમાં રમાઈ રહેલા ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેના મહત્ત્વપૂર્ણ ટી-20 વર્લ્ડકપના જંગમાં ભારતીય ટીમનો ભવ્ય વિજય થાય તે હેતુથી ગાયત્રી મહિલા મંડળની બહેનોએ પવિત્ર પરિસરમાં 1000 ગાયત્રી મંત્રના જાપ કર્યા હતા. મંત્રોચ્ચારના ગુંજારવથી સમગ્ર મંદિર પરિસર ભક્તિમય બની ગયું હતું અને મહિલાઓએ માતાજી સમક્ષ શીશ નમાવીને ખેલાડીઓના શ્રેષ્ઠ પ્રદર્શન માટે કામના કરી હતી.

મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક મહિલાઓ જોડાઈ

આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત મહિલાઓએ નિવેદન આપતા જણાવ્યું હતું કે, માતાજી સ્વયં એક શક્તિનું સ્વરૂપ છે અને મહિલા દિવસ પર અમે એ શક્તિની જ ઉપાસના કરીએ છીએ. આપણો ભારત દેશ અગાઉ બે વખત ટી-20 વર્લ્ડકપ જીતી ચૂક્યો છે, ત્યારે હવે ત્રીજી વખત પણ ભારતીય ટીમ ચેમ્પિયન બને તેવી અમને પૂર્ણ શ્રદ્ધા છે. આ માટે અમે ગાયત્રી માતા, પૂજ્ય જલારામ બાપા અને ગુરુદેવના ચરણોમાં હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરી છે. વીરપુર ગાયત્રી મંદિર ખાતે આયોજિત આ કાર્યક્રમમાં મોટી સંખ્યામાં સ્થાનિક મહિલાઓ પરંપરાગત વેશભૂષામાં જોડાઈ હતી.

વિજયના પ્રબળ વિશ્વાસ સાથે મંત્ર જાપ

હાથમાં રાષ્ટ્રધ્વજ ત્રિરંગો રાખીને મહિલાઓએ વિજયના પ્રબળ વિશ્વાસ સાથે મંત્ર જાપ કર્યા હતા. સામાન્ય રીતે મહિલા દિવસ પર વ્યક્તિગત સન્માન સમારોહ કે અન્ય કાર્યક્રમો થતા હોય છે, પરંતુ વીરપુરની આ મહિલાઓએ દેશની ક્રિકેટ ટીમના વિજય માટે શ્રદ્ધાભેર પ્રાર્થના કરીને ભક્તિ અને રાષ્ટ્રપ્રેમનો અદભુત સંગમ રચ્યો હતો.

ટીમ ઈન્ડિયા પાસે ઈતિહાસ રચવાની તક

જો ટીમ ઈન્ડિયા આજે અમદાવાદમાં રમાનારી ફાઈનલ જીતી જાય છે, તો તે ઘરઆંગણે ટુર્નામેન્ટ જીતનાર અને પોતાના T20 વર્લ્ડ કપના ખિતાબનો બચાવ કરનારી પ્રથમ ટીમ બનશે. ૨૦૨૪ માં ગ્રુપ સ્ટેજમાં બહાર થયા બાદ, ન્યુઝીલેન્ડે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 માં શાનદાર વાપસી કરી છે. સમગ્ર ટુર્નામેન્ટમાં પાંચ જીત અને બે હાર સાથે, તેઓ હવે તેમના પ્રથમ ટાઇટલથી એક જીત દૂર છે. ફાઇનલ મેચ IST સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે, જેમાં બંને ટીમોના કેપ્ટન IST સાંજે 6:30 વાગ્યે ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે.

