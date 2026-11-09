IND vs NZ ODI શ્રેણી દરમિયાન ટીમને ડબલ ઝટકો, 2 સ્ટાર ખેલાડી થયા બહાર
IND VS NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ચાલી રહેલી વનડે શ્રેણી દરમિયાન ન્યુઝીલેન્ડને મોટો ઝટકો લાગ્યો છે. બે ખેલાડીઓ ઈજાને કારણે બહાર થઈ ગયા છે.
Published : November 9, 2026 at 1:14 PM IST
IND VS NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની વનડે શ્રેણી રમાઈ રહી છે. પહેલી બે મેચ જીતીને, ભારતીય ટીમ શ્રેણીમાં 2-0 થી આગળ છે. આ દરમિયાન, ન્યુઝીલેન્ડને વનડે શ્રેણીમાં બે મોટા આંચકાનો સામનો કરવો પડ્યો છે. ફાસ્ટ બોલર લોકી ફર્ગ્યુસન પગની ઈજાને કારણે છેલ્લી બે મેચમાંથી બહાર થઈ ગયો છે, જ્યારે બ્લેર ટિકનર વેલિંગ્ટન વનડેમાં હેલ્મેટ પર વાગવાથી આગામી સાત દિવસ માટે રમતમાંથી બહાર રહેશે. હેમિલ્ટનમાં ત્રીજી વનડે પહેલા તેમના સ્થાને બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્કને ટીમમાં બોલાવવામાં આવ્યો છે. ડેવોન કોનવે પહેલાથી જ શ્રેણીમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.
ન્યૂઝીલેન્ડ બોર્ડે ટીમમાં ફેરફાર કર્યા
ન્યૂઝીલેન્ડ ક્રિકેટ બોર્ડે સોમવારે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે ફાસ્ટ બોલર લોકી ફર્ગ્યુસન હજુ સુધી T20 શ્રેણી દરમિયાન થયેલી ઈજામાંથી સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ થયો નથી. બ્લેર ટિકનર માથાની ઈજામાંથી સ્વસ્થ થઈ ગયો છે, પરંતુ ICCના નિયમો મુજબ, તેને સાત દિવસ સુધી રમતથી દૂર રહેવું પડશે, જેના કારણે તે આગામી બે મેચ ગુમાવશે. હેમિલ્ટનમાં ત્રીજી વનડે પહેલા ટિકનરની જગ્યાએ બોલિંગ ઓલરાઉન્ડર ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્કને ટીમમાં ઉમેરવામાં આવ્યો છે. ફાસ્ટ બોલર મેટ હેનરીને પણ ચોથી વનડે માટે પાછા ફરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
Further changes for New Zealand in their home ODI series against India 👀 https://t.co/dc2TXX0sxM— ICC (@ICC) November 9, 2026
હેનરી અને જેમીસન ચોથી વનડે સુધી ટીમ સાથે રહેશે
મેટ હેનરી અને કાયલ જેમીસન મૂળ ત્રીજી વનડે પછી વેલિંગ્ટનમાં ટેસ્ટ કેમ્પમાં જોડાવાના હતા, પરંતુ હવે ચોથી વનડે માટે ટીમ સાથે રહેશે. ન્યૂઝીલેન્ડ ક્રિકેટ બોર્ડે એ પણ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે છેલ્લી બે મેચ માટે ટીમમાં બે નવા ખેલાડીઓ ઉમેરવામાં આવશે. આ ઉપરાંત, ન્યૂઝીલેન્ડના પાંચ ખેલાડીઓ ટોમ લેથમ, ડેરિલ મિશેલ, હેનરી નિકોલ્સ, ગ્લેન ફિલિપ્સ અને નાથન સ્મિથ બુધવારે, ત્રીજી વનડેના એક દિવસ પછી, ટેસ્ટ શ્રેણીની તૈયારી માટે વેલિંગ્ટન જવા રવાના થશે.
🚨 NEW ZEALAND SQUAD UPDATES - Lockie Ferguson ruled out of the last two ODIs as he continues to recover from right calf tear - Blair Tickner will serve a seven-day stand-down period - Kristian Clarke has been called up to provide cover for Tickner ahead of the third ODI in Hamilton - Matt Henry and Kyle Jamieson will stay on for the fourth ODI— Cricbuzz (@cricbuzz) November 9, 2026
ત્રીજી વનડે માટે ન્યૂઝીલેન્ડ ટીમ
મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), માઈકલ બ્રેસવેલ, ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્ક, જેકબ ડફી, મેટ ફિશર, કાયલ જેમીસન, નિક કેલી, ટોમ લેથમ, ડેરિલ મિશેલ, હેનરી નિકોલ્સ, ગ્લેન ફિલિપ્સ, ટિમ સીફર્ટ, નાથન સ્મિથ, વિલ યંગ.
ચોથી વનડે માટે ન્યૂઝીલેન્ડ ટીમ
મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), ફિન એલન, માઈકલ બ્રેસવેલ, ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્ક, જેકબ ડફી, મેટ ફિશર, ડીન ફોક્સક્રોફ્ટ, મિશેલ હે, મેટ હેનરી, કાયલ જેમીસન, નિક કેલી, ટિમ સીફર્ટ, વિલ યંગ.
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