IND vs NZ: ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટ ટીમની જાહેરાત, સ્ટાર ખેલાડીઓ પરત ફર્યા
IND vs NZ: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ વનડે પછી ન્યુઝીલેન્ડ સામે ટેસ્ટ શ્રેણીમાં ભાગ લેશે, જેના માટે ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે.
Published : November 11, 2026 at 1:57 PM IST
IND VS NZ TEST SERIES: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ હાલમાં પાંચ મેચની ODI શ્રેણી રમી રહી છે. ત્રણ મેચ પૂર્ણ થઈ ગઈ છે, જ્યારે બે બાકી છે. ત્યારબાદ, બંને ટીમો બે ટેસ્ટ પણ રમશે. ન્યુઝીલેન્ડે આ શ્રેણી માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી છે. ટીમમાં 14 ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે. ટોમ લેથમ ફરી એકવાર ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. આ શ્રેણી ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપના ભાગ રૂપે રમાશે.
ઇજાગ્રસ્ત ખેલાડીઓને પણ ટીમમાં સામેલ
ન્યૂઝીલેન્ડ ક્રિકેટ બોર્ડે ભારત સામેની બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણી માટે ટીમની જાહેરાત કરી છે. કેપ્ટનશીપ ફરી એકવાર ખૂબ જ અનુભવી ખેલાડી ટોમ લેથમના હાથમાં રહેશે. આ દરમિયાન, મોટા અને મહત્વપૂર્ણ સમાચાર એ છે કે કેટલાક સમયથી ઇજાગ્રસ્ત ખેલાડીઓને પણ ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે. એવું માનવામાં આવે છે કે ટેસ્ટ મેચ શરૂ થાય ત્યાં સુધીમાં તેઓ ફિટ થઈ જશે. આવા ખેલાડીઓમાં ટોમ બ્લંડેલ, ડેવોન કોનવે અને રચિન રવિન્દ્રનો પણ સમાવેશ થાય છે. જેકબ ડફીનો પણ ટીમમાં સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. આ દરમિયાન, બેન સીઅર્સ, જેક ફોક્સ અને વિલ ઓ'રોર્ક હાલમાં ઇજાગ્રસ્ત છે, તેથી તેઓ ટીમની બહાર છે.
Test cricket returns! 🇳🇿 Our Test squad for the Hero Vida Test Series, Powered by Ai+ Nova Smartphone, starting at the Cello Basin Reserve on November 19. https://t.co/begExEGl7m— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) November 10, 2026
2024 પછી બંને ટીમો ટેસ્ટ શ્રેણીમાં આમને-સામને રમશે
આ શ્રેણી ICC વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપના ભાગ રૂપે રમાઈ રહી છે, જેમાં હાલમાં ન્યુઝીલેન્ડ ટોચના સ્થાને છે, જ્યારે ટીમ ઈન્ડિયા ચોથા સ્થાને છે. 2024 માં, ન્યુઝીલેન્ડે ભારતનો પ્રવાસ કર્યો હતો અને ટીમ ઈન્ડિયાને 3-0 થી હરાવ્યું હતું. આ પછી, બંને ટીમો હવે ફરીથી ટેસ્ટ મેચમાં આમને-સામને છે. જોકે, હવે સ્થળ બદલાઈ ગયું છે. હજુ સુધી સ્પષ્ટ નથી કે કઈ બે ટીમો વર્લ્ડ ટેસ્ટ ચેમ્પિયનશિપની ફાઇનલમાં પહોંચશે, જેના કારણે આગામી શ્રેણી મહત્વપૂર્ણ બની જશે.
ન્યૂઝીલેન્ડની 14 સભ્યોની ટીમ: ટોમ લેથમ (કેપ્ટન), ટોમ બ્લંડેલ, ડેવોન કોનવે, જેકબ ડફી, મેટ હેનરી, કાયલ જેમીસન, ડેરિલ મિશેલ, હેનરી નિકોલ્સ, ગ્લેન ફિલિપ્સ, રચિન રવિન્દ્ર, મિશેલ સેન્ટનર, નાથન સ્મિથ, બ્લેર ટિકનર, વિલ યંગ.
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ટેસ્ટ શ્રેણીનો કાર્યક્રમ
પહેલી ટેસ્ટ: 19-24 નવેમ્બર, વેલિંગ્ટન
બીજી ટેસ્ટ: 27 નવેમ્બર-2 ડિસેમ્બર, ક્રાઇસ્ટચર્ચ
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