ભારતની બીજી સૌથી મોટી હાર, ન્યૂઝીલેન્ડની ચોથી T20 મેચમાં જીત
IND VS NZ 4TH T20I: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણી રમાઈ રહી છે, જેમાં ચોથી મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડની જીત થઈ છે.
Published : October 30, 2026 at 4:32 PM IST
IND VS NZ 4TH T20I: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની T20 શ્રેણીની ચોથી મેચ ઓકલેન્ડના ઇડન પાર્ક ખાતે રમાઈ હતી, જેમાં ટીમ ઈન્ડિયાને 87 રનથી મોટી હારનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. આ મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન શ્રેયસ ઐયરે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. આ મેચમાં પહેલા બેટિંગ કરતા ન્યુઝીલેન્ડે ભારત માટે 260 રનનો લક્ષ્યાંક રાખ્યો હતો, જેનો પીછો કરતી વખતે ભારતીય ટીમ 20 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને 172 રન જ બનાવી શકી હતી. ટીમ ઈન્ડિયા પહેલા ત્રણ મેચ જીતીને આ શ્રેણી પહેલાથી જ જીતી ચૂકી છે.
ગ્લેન ફિલિપ્સે ધમાકેદારની સદી
ન્યૂઝીલેન્ડ તરફથી ગ્લેન ફિલિપ્સે ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી, માત્ર 49 બોલમાં 107 રનની શાનદાર સદી ફટકારી, જેમાં 6 ચોગ્ગા અને 10 છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. માઈકલ બ્રેસવેલે પણ ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી, માત્ર 25 બોલમાં 4 ચોગ્ગા અને 6 છગ્ગા સાથે 65 રન બનાવ્યા. ઇનિંગના અંતે, નાથન સ્મિથ 6 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા, અને એડમ મિલ્ને 1 રન બનાવીને અણનમ રહ્યા. અગાઉ, ફિન એલન, ટિમ સીફર્ટ અને માર્ક ચેપમેન જેવા બેટ્સમેન વહેલા આઉટ થઈ ગયા હતા, પરંતુ ફિલિપ્સ અને બ્રેસવેલની આક્રમક ઇનિંગને કારણે, ન્યૂઝીલેન્ડે ભારત માટે એક પ્રચંડ લક્ષ્ય નક્કી કર્યું. ભારત તરફથી મયંક યાદવે સૌથી વધુ 3 વિકેટ લીધી.
Equalling his own record ✍️ Glenn Phillips lights up Eden Park with his third T20I century and the joint fastest for New Zealand, equalling his 46-ball ton against the West Indies at Bay Oval in 2020 💥 https://t.co/KHc852x3pp— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) October 30, 2026
ટીમ ઈન્ડિયાની શર્મનાક હાર
લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે, ટીમ ઈન્ડિયાની શરૂઆત ખૂબ જ ખરાબ રહી, તેણે ફક્ત ચાર રનમાં બે વિકેટ ગુમાવી દીધી. સંજુ સેમસન ફક્ત ચાર રન બનાવી શક્યો, અને ઈશાન કિશન પોતાનું ખાતું ખોલવામાં નિષ્ફળ ગયો. આ સમયગાળા દરમિયાન અભિષેક શર્માએ 27 રન બનાવ્યા. કેપ્ટન શ્રેયસ ઐય્યર ફક્ત 22 રન બનાવી શક્યો. અક્ષર પટેલ પણ ફક્ત સાત રન બનાવી શક્યો. ઉપ-કેપ્ટન તિલક વર્મા ખાસ કરીને નિરાશાજનક રહ્યા, તેમણે ફક્ત 10 બોલમાં ફક્ત 35 રન બનાવી શક્યા.
New Zealand win by 87 runs in Auckland. Our focus shifts to the 5th T20I in Hamilton on Sunday. Scorecard ▶️ https://t.co/fx264c9iLe #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/mZccr7XMfl— BCCI (@BCCI) October 30, 2026
નીતિશ કુમાર રેડ્ડીએ 10 બોલમાં 22 રન બનાવ્યા. નમન ધીરે 13 બોલમાં 28 રન બનાવ્યા. પ્રિન્સ યાદવે પણ અંતમાં 18 રન બનાવ્યા. આમ છતાં, ટીમ ઈન્ડિયા 20 ઓવરમાં 9 વિકેટ ગુમાવીને માત્ર 172 રન જ બનાવી શકી, જેના પરિણામે 87 રનથી મોટી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. ન્યૂઝીલેન્ડ તરફથી જેકબ ડફીએ 4 વિકેટ લીધી, જ્યારે મેથ્યુ ફિશર અને મિશેલ સેન્ટનરે 2-2 વિકેટ લીધી.
આ પણ વાંચોઃ