ભારત સામેની ODI શ્રેણી માટે ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ જાહેર, રચિન રવિન્દ્રની વાપસી
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની વન-ડે શ્રેણી રમાનાર છે. ન્યુઝીલેન્ડે આ શ્રેણી માટે પોતાની ટીમની જાહેરાત કરી દીધી છે.
Published : October 11, 2026 at 3:25 PM IST
IND VS NZ: ભારત સામેની ODI શ્રેણી માટે ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમની જાહેરાત કરવામાં આવી છે. આ વખતે કિવી ટીમમાં ઘણા એવા ખેલાડીઓનો સમાવેશ થાય છે જે લાંબા સમયથી ODI ફોર્મેટથી દૂર હતા. ફિન એલન, લોકી ફર્ગ્યુસન અને ટિમ સીફર્ટની વાપસી, રચિન રવિન્દ્ર અને માર્ક ચેપમેન સાથે. ન્યૂઝીલેન્ડે ભારત સામેની પાંચ મેચની ODI શ્રેણી માટે 21 ખેલાડીઓની મોટી ટીમની જાહેરાત કરી છે. મિશેલ સેન્ટનર ટીમનું નેતૃત્વ કરશે. પાંચ મેચની શ્રેણી 4 નવેમ્બરથી ઓકલેન્ડના ઇડન પાર્ક ખાતે શરૂ થશે. શ્રેણી પહેલા બંને ટીમો પાંચ ટી20 મેચ પણ રમશે.
ઈજા બાદ રચિન રવિન્દ્ર અને માર્ક ચેપમેનનું વાપસી
રચિન રવિન્દ્ર અને માર્ક ચેપમેનનું વાપસી ન્યૂઝીલેન્ડ માટે મહત્વપૂર્ણ છે. બંને ખેલાડીઓ ઈજાને કારણે ભારત સામેની T20I શ્રેણી માટે ઉપલબ્ધ નહોતા. ગયા મહિને એક પ્રમોશનલ ઇવેન્ટ દરમિયાન કેચ લેવા માટે ડાઇવ કરતી વખતે રવિન્દ્રને ખભામાં ઈજા થઈ હતી, જેના કારણે તે T20I ટીમમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો. દરમિયાન, ચેપમેન હેમસ્ટ્રિંગની ઈજાથી પીડાઈ રહ્યો હતો.
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રવિન્દ્ર પ્રથમ ત્રણ વનડેમાં રમશે. ટીમ મેનેજમેન્ટને આશા છે કે તેની વાપસી તેમની બેટિંગને મજબૂત બનાવશે. જોકે, ન્યૂઝીલેન્ડે આ શ્રેણી માટે ઈજામાંથી સાજા થતા ઘણા અન્ય ખેલાડીઓની પસંદગી કરી નથી. તેમાં જેક ફોલ્કેસ, વિલ ઓ'રોર્ક અને બેન સીઅર્સનો સમાવેશ થાય છે. ત્રણેય રિહેબિલિટેશનમાંથી પસાર થઈ રહ્યા છે.
ફિન એલન અને ફર્ગ્યુસન અંતિમ બે વનડેમાં જોવા મળશે
ન્યુઝીલેન્ડે આ શ્રેણી માટે તેના ખેલાડીઓને ત્રણ જૂથોમાં વહેંચ્યા છે. પાંચેય વનડે માટે છ ખેલાડીઓ ઉપલબ્ધ રહેશે, જ્યારે આઠ પ્રથમ ત્રણમાં રમશે. આ પછી, છેલ્લી બે મેચ માટે સાત નવા ખેલાડીઓ ટીમમાં જોડાશે. ફિન એલન, લોકી ફર્ગ્યુસન અને ટિમ સીફર્ટ ચોથી અને પાંચમી વનડેમાં રમશે. એલન અને ફર્ગ્યુસન છેલ્લે 2023 માં વનડે રમ્યા હતા. ફર્ગ્યુસનનો છેલ્લો વનડે મુંબઈમાં ભારત સામે ODI વર્લ્ડ કપ સેમિફાઇનલ હતો. દરમિયાન, સીફર્ટ લગભગ 18 મહિના પહેલા પાકિસ્તાન સામે ઘરઆંગણે ODI શ્રેણીમાં રમ્યો હતો. આ ત્રણેય ખેલાડીઓએ T20 લીગમાં રમવાનું પ્રાથમિકતા આપી છે. હવે, ભારત જેવી મજબૂત ટીમ સામે ODIમાં તેમના પ્રદર્શન પર નજીકથી નજર રાખવામાં આવશે. ન્યુઝીલેન્ડના મુખ્ય કોચ રોબ વોલ્ટરે પણ સ્વીકાર્યું કે આ શ્રેણી આ ખેલાડીઓ માટે 50-ઓવરના ફોર્મેટમાં પોતાનું સ્થાન મજબૂત કરવાની સારી તક હશે.
ન્યુઝીલેન્ડના મુખ્ય કોચ રોબ વોલ્ટરના મતે, ભારત સામેની આ શ્રેણી ફક્ત વર્તમાન મેચો સુધી મર્યાદિત નથી. ટીમ મેનેજમેન્ટ આગામી વર્ષે દક્ષિણ આફ્રિકા, ઝિમ્બાબ્વે અને નામિબિયામાં યોજાનાર ODI વર્લ્ડ કપને ધ્યાનમાં રાખીને ખેલાડીઓના પ્રદર્શન અને બેન્ચ સ્ટ્રેન્થનું પરીક્ષણ કરવા માંગે છે. ન્યુઝીલેન્ડના આ પ્રવાસનું બીજું મહત્વનું પાસું ટેસ્ટ શ્રેણીની તૈયારી છે. ત્રીજી ODI પછી, કેટલાક ખેલાડીઓ ભારત સામેની ટેસ્ટ શ્રેણીની તૈયારી માટે વેલિંગ્ટન જશે. પ્રથમ ટેસ્ટ 19 નવેમ્બરે બેસિન રિઝર્વ ખાતે રમાનારી છે. ન્યુઝીલેન્ડની 14 સભ્યોની ટેસ્ટ ટીમની જાહેરાત નવેમ્બરની શરૂઆતમાં કરવામાં આવશે.
ભારત સામેની વનડે શ્રેણી માટે ન્યૂઝીલેન્ડ ટીમ
પ્રથમ ત્રણ વનડે માટે ન્યૂઝીલેન્ડ ટીમ: મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), માઈકલ બ્રેસવેલ, માર્ક ચેપમેન, ડેવોન કોનવે, જેકબ ડફી, મેટ હેનરી, કાયલ જેમીસન, ટોમ લેથમ (વિકેટકીપર), ટોમ લેથમ (વિકેટકીપર), ડેરિલ મિશેલ, ગ્લેન ફિલિપ્સ, રચિન રવિન્દ્ર, નાથન સ્મિથ, વિલ યંગ, બ્લેર ટિકનર.
છેલ્લી બે વનડે માટે ન્યૂઝીલેન્ડ ટીમ: મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), ફિન એલન, માઈકલ બ્રેસવેલ, માર્ક ચેપમેન, ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્ક, જેકબ ડફી, મેટ ફિશર, લોકી ફર્ગ્યુસન, મિચ હે (વિકેટકીપર), નિક કેલી, ટિમ સીફર્ટ (વિકેટકીપર), બ્લેર ટિકનર, વિલ યંગ.
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