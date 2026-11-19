નિકોલ્સ અને ફિલિપ્સ સામે ભારતીય બોલર બન્યા લાચાર, પહેલા દિવસની રમત સમાપ્ત
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીની પહેલી મેચ વેલિંગ્ટનના બેસિન રિઝર્વ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે.
Published : November 19, 2026 at 12:58 PM IST
IND VS NZ 1ST TEST DAY 1 STUMPS: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીની પહેલી મેચ આજથી વેલિંગ્ટનના બેસિન રિઝર્વ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાઈ રહી છે. ટોસ જીતીને ભારતીય ટીમના કેપ્ટન શુભમન ગિલે પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો. આ પછી, પ્રથમ દિવસની રમતના અંતે, યજમાન ન્યુઝીલેન્ડની ટીમે તેની પ્રથમ ઇનિંગમાં 5 વિકેટ ગુમાવીને 243 રન બનાવ્યા હતા. એક સમયે, ન્યુઝીલેન્ડે 70 રનના સ્કોર પર પોતાની ટીમનો અડધો ભાગ ગુમાવી દીધો હતો, ત્યારબાદ હેનરી નિકોલ્સ અને ગ્લેન ફિલિપ્સે મળીને છઠ્ઠી વિકેટ માટે 173 રનની ભાગીદારી કરી અને પોતાની ટીમને મેચમાં પાછી લાવવામાં સફળ રહ્યા. દિવસની રમતના અંતે, નિકોલ્સ 113 અને ગ્લેન ફિલિપ્સ 94 રન પર અણનમ હતા.
બુમરાહે સારી શરૂઆત આપી
ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલે વેલિંગ્ટનની પિચને ધ્યાનમાં રાખીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં કોઈ સમય બગાડ્યો નહીં. સ્ટાર ભારતીય ફાસ્ટ બોલર જસપ્રીત બુમરાહએ પહેલી જ ઓવરમાં કિવી કેપ્ટન ટોમ લેથમની વિકેટ લઈને ગિલના નિર્ણયને સાચો સાબિત કર્યો. ત્યારબાદ ડેવોન કોનવે માત્ર ચાર રન બનાવીને આઉટ થયો, ત્યારબાદ રચિન રવિન્દ્ર (15) અને ડેરિલ મિશેલ (1) પ્રથમ સત્રમાં આઉટ થયા, જેના કારણે ન્યૂઝીલેન્ડ ચાર વિકેટે 60 રન પર આઉટ થઈ ગયું.
Despite early strikes from India, New Zealand batters recovered well on Day 1 in Wellington 👏 #WTC27 | 📝: https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/DkG4SAD3Rg— ICC (@ICC) November 19, 2026
નિકોલ્સ અને ફિલિપ્સે ઇનિંગ્સને સ્થિર બનાવી
વેલિંગ્ટન ટેસ્ટના પહેલા દિવસના બીજા સત્રમાં ભારતીય બોલરોએ મજબૂત શરૂઆત કરી, બુમરાહએ ટોસ બ્લંડેલના રૂપમાં પોતાની ત્રીજી વિકેટ લીધી, જેનાથી ન્યૂઝીલેન્ડની અડધી ટીમ 70 રને સમેટાઈ ગઈ. મર્યાદિત ઓવરના ફોર્મેટમાં ઉત્તમ ફોર્મમાં રહેલા ગ્લેન ફિલિપ્સ અહીં બેટિંગ કરવા આવ્યા. તેણે હેનરી નિકોલ્સ સાથે મળીને માત્ર ઇનિંગ્સનું સંચાલન જ નહીં પરંતુ ઝડપથી સ્કોર પણ વધાર્યો, જેના કારણે ભારતીય બોલરો પર દબાણ આવ્યું અને બીજા સત્રના અંતે કિવી ટીમે 5 વિકેટ ગુમાવીને 140 રન બનાવી લીધા હતા.
A crucial knock from Henry Nicholls as New Zealand continue their recovery against India on Day 1️⃣ 🤩 #WTC27 | 📝: https://t.co/R4zvuSfbyN https://t.co/jjigjFbY23— ICC (@ICC) November 19, 2026
નિકોલ્સે અંતિમ સત્રમાં પોતાની સદી પૂરી કરી
દિવસના અંતિમ સત્રમાં, હેનરી નિકોલ્સ અને ગ્લેન ફિલિપ્સે ભારતીય બોલરો સામે વિકેટ લેવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ નિકોલ્સે તેની 12મી ટેસ્ટ સદી પૂરી કરી, અને દેવદત્ત પડિકલે ખરાબ રમત બતાવી, એક સરળ કેચ છોડી દીધો. આ પછી, ભારતીય ખેલાડીઓ મેદાન પર ખભા નમાવીને બોલિંગ કરતા જોવા મળ્યા.
બંને ટીમોની પ્લેઈંગ-11
ભારત: કેએલ રાહુલ, યશસ્વી જયસ્વાલ, દેવદત્ત પડિકલ, શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), ઋષભ પંત (વિકેટકીપર), વોશિંગ્ટન સુંદર, ધ્રુવ જુરેલ, આકાશ દીપ, અંશુલ કંબોજ, જસપ્રિત બુમરાહ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા.
ન્યૂઝીલેન્ડ: ટોમ લેથમ (કેપ્ટન), ડેવોન કોનવે, હેનરી નિકોલ્સ, રચિન રવિન્દ્ર, ડેરિલ મિશેલ, ટોમ બ્લંડેલ (વિકેટકીપર), ગ્લેન ફિલિપ્સ, નાથન સ્મિથ, કાયલ જેમીસન, મેટ હેનરી, જેકબ ડફી.
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