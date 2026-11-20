ન તો ગાવસ્કર, ન સચિન, ન તો વિરાટ કોહલી કરી શક્યા! કેએલ રાહુલે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી
ન્યુઝીલેન્ડ સામેની પહેલી ટેસ્ટમાં શાનદાર અડધી સદી ફટકારીને કેએલ રાહુલે બધાના દિલ જીતી લીધા. તેણે ટીમ ઈન્ડિયાને મજબૂત શરૂઆત અપાવી.
Published : November 20, 2026 at 4:45 PM IST
IND vs NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે વેલિંગ્ટનમાં પ્રથમ ટેસ્ટ મેચ રમાઈ રહી છે. બીજા દિવસની રમત પૂરી થઈ ગઈ છે. ટીમ ઈન્ડિયા મજબૂત સ્થિતિમાં છે. યશસ્વી જયસ્વાલ અને કેએલ રાહુલે ભારતીય ટીમને પ્રથમ ઇનિંગમાં સારી શરૂઆત અપાવી છે. રાહુલે અડધી સદી ફટકારી છે અને 52 રન બનાવીને અણનમ છે. આ અડધી સદી સાથે રાહુલે પોતાના કરિયરમાં ઇતિહાસ રચી દીધો છે. ચાલો તમને જણાવીએ કે તેણે કઈ મોટી સિદ્ધિ મેળવી છે.
કેએલ રાહુલે એક મહત્વપૂર્ણ સિદ્ધિ હાંસલ કરી
કેએલ રાહુલે ન્યુઝીલેન્ડમાં પોતાની પહેલી અડધી સદી ફટકારી. તેણે 2014 માં પોતાનું ડેબ્યૂ કર્યું હતું. તેણે અત્યાર સુધી 71 ટેસ્ટ મેચ રમી છે. આ તેની ન્યૂઝીલેન્ડમાં પહેલી ટેસ્ટ મેચ છે. ન્યૂઝીલેન્ડમાં આ અડધી સદી સાથે, રાહુલ સેનાના દેશમાં ઓછામાં ઓછી એક ટેસ્ટ અડધી સદી ફટકારનાર પ્રથમ ભારતીય ઓપનર બની ગયો છે.
🚨 HISTORY BY KL RAHUL 🔥 - KL Rahul becomes the first Indian opener to score 50+ as an Opener in all SENA countries in Tests. One of the finest Test batters of India. https://t.co/rWwQfxpxPv— Johns. (@CricCrazyJohns) November 20, 2026
કલ્પના કરો, ભારતીય ટેસ્ટ ક્રિકેટ ઇતિહાસમાં કોઈએ આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી નથી. વીરેન્દ્ર સેહવાગ જેવા દિગ્ગજ ક્રિકેટરો પણ આવું કરવામાં નિષ્ફળ ગયા. રાહુલે પોતાની કારકિર્દીમાં એક મોટો સીમાચિહ્ન હાંસલ કર્યો છે. ટી20 ક્રિકેટમાં, અભિષેક શર્માએ ભારત માટે આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી છે. વનડેમાં, સચિન તેંડુલકર, વીરેન્દ્ર સેહવાગ, રોહિત શર્મા, સૌરવ ગાંગુલી અને શિખર ધવને સેનાના દેશો સામે અડધી સદી ફટકારી છે.
50+ scores by the Indian openers in SENA Test matches: Sunil Gavaskar - 19 KL Rahul - 12 Virender Sehwag - 10 Murali Vijay - 9 Yashasvi Jaiswal - 8* Dinesh Karthik - 4 https://t.co/83M7dBrCsw— Abhishek Kumar (@vicharabhio) November 20, 2026
ટીમ ઈન્ડિયા મજબૂત સ્થિતિમાં
બે દિવસની રમત બાદ ભારતીય ટીમે પ્રથમ ટેસ્ટમાં પોતાની પકડ મજબૂત કરી લીધી છે. શુભમન ગિલે ટોસ જીતીને પ્રથમ બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. બોલરોએ તેને સફળ સાબિત કર્યું. ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ પ્રથમ દાવમાં માત્ર 368 રન જ બનાવી શકી હતી. ફિલિપ્સ 118ના સ્કોર પર આઉટ થયો હતો. જ્યારે નિકોલ્સ 335 બોલમાં 21 ચોગ્ગાની મદદથી 175 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો હતો. આ બંને વચ્ચે 216 રનની ભાગીદારી થઈ હતી. ભારત તરફથી જસપ્રીત બુમરાહે સૌથી વધુ વિકેટ લીધી હતી. તેણે ચાર વિકેટ ઝડપી હતી.
A solid Day 2 for #TeamIndia 🇮🇳 159/1 at Stumps in Wellington, with KL Rahul (52*) and Devdutt Padikkal (16*) unbeaten in the middle 👏 Scorecard ▶️ https://t.co/SaMcNXtAVG #NZvIND https://t.co/9YuidOXC6D— BCCI (@BCCI) November 20, 2026
ટીમ ઈન્ડિયાએ પ્રથમ ઇનિંગમાં એક વિકેટ ગુમાવીને 159 રન બનાવ્યા હતા, જેમાં કેએલ રાહુલ અને યશસ્વી જયસ્વાલની અડધી સદીનો સમાવેશ થતો હતો. ન્યૂઝીલેન્ડ પાસે હજુ પણ 209 રનની લીડ છે. યશસ્વી જયસ્વાલ 85 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. તે સારી બેટિંગ કરી રહ્યો હતો, પરંતુ જયસ્વાલ સદી ચૂકી ગયો. તેણે પોતાની ટીમ માટે ઝડપી ગતિએ રન બનાવ્યા.
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