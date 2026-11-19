ભારતના ટોપ-10 ટેસ્ટ બોલરોની યાદીમાં મારી એન્ટ્રી, દિગ્ગજ ખેલાડીને પાછળ છોડ્યો
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાયેલી ટેસ્ટ મેચના પહેલા દિવસે જસપ્રીત બુમરાહે જવાગલ શ્રીનાથને પાછળ છોડીને ભારતના સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર તરીકે સ્થાન મેળવ્યું છે.
Published : November 19, 2026 at 2:38 PM IST
IND VS NZ: જસપ્રીત બુમરાહ ફરી એકવાર ક્રિકેટના મેદાનમાં શાનદાર વાપસી કરી છે. ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની પહેલી ટેસ્ટ મેચ શરૂ થતાં જ, બુમરાહએ પહેલી જ ઓવરમાં વિકેટ લીધી. તે પછી પણ તેણે તબાહી મચાવી. આ દરમિયાન, જસપ્રીત હવે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં ભારતનો દસમો સૌથી વધુ વિકેટ લેનાર બોલર બની ગયો છે. તેની આગળ હવે નવ અન્ય બોલરો છે. બુમરાહ ભૂતપૂર્વ ફાસ્ટ બોલર જવાગલ શ્રીનાથને પાછળ છોડી ગયો છે.
જસપ્રીત બુમરાહની મોટી સિદ્ધિ
બુમરાહએ ન્યૂઝીલેન્ડના કેપ્ટન ટોમ લાથમને તેની પહેલી ઓવરમાં જ આઉટ કરીને શૂન્ય રને આઉટ કર્યો. તે હવે ભારત માટે ટેસ્ટમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેનારા ટોચના 10 બોલરોમાં જોડાઈ ગયો છે, તેણે ભૂતપૂર્વ ફાસ્ટ બોલર જવાગલ શ્રીનાથને પાછળ છોડી દીધો છે. બુમરાહએ 53 મેચમાં 237 વિકેટ લીધી છે. શ્રીનાથે 67 મેચ રમીને 236 વિકેટ લીધી છે. ભારત માટે ટેસ્ટમાં સૌથી વધુ વિકેટ લેવાનો રેકોર્ડ દિગ્ગજ સ્પિનર અનિલ કુંબલેના નામે છે, જેમણે 132 મેચમાં 619 વિકેટ મેળવી છે. આર. અશ્વિન 537 વિકેટ સાથે બીજા ક્રમે છે. ઝડપી બોલરોમાં, કપિલ દેવ 131 મેચમાં 434 વિકેટ સાથે ટોચ પર છે. તે એકંદર યાદીમાં ત્રીજા ક્રમે છે.
Jasprit Bumrah surpassed Javagal Srinath in Most Test Wickets by an Indian Pace Bowler. 434 - Kapil Dev (227 inns) 311 - Zaheer Khan (165) 311 - Ishant Sharma (188) 237* - Jasprit Bumrah (100) 236 - Javagal Srinath (121) 📸 BCCI | #INDvsNZ https://t.co/kGZqfXUqTw— SportsGully Cricket 🏏 (@sportsgullycric) November 19, 2026
જસપ્રીત બુમરાહ લાંબા સમય પછી મેદાનમાં પાછો ફર્યો. તેણે તરત જ પ્રભાવ પાડ્યો. ટેસ્ટ શ્રેણી માટે આરામ આપવામાં આવ્યો હોવાથી તે ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની T20 અને ODI શ્રેણીનો ભાગ નહોતો. બુમરાહે ટોમ લેથમને શાનદાર ઇનસ્વિંગર બોલિંગ કરીને બધાને આશ્ચર્યચકિત કર્યા. બુમરાહે સતત સારી બોલિંગ કરી, જેના કારણે ન્યૂઝીલેન્ડના બેટ્સમેનોને તેને રમવામાં મુશ્કેલી પડી. બુમરાહે ડેરિલ મિશેલ અને ટોમ બ્લંડેલની વિકેટ પણ લીધી. મિશેલ 1 રને અને બ્લંડેલ 5 રને આઉટ થયા. બંને મોટો સ્કોર કરવામાં નિષ્ફળ ગયા.
A PEACH FROM JASPRIT BUMRAH 🥹❤️ - Welcome back, GOAT. https://t.co/u3dL1thPDZ— Johns. (@CricCrazyJohns) November 18, 2026
અનિલ કુંબલેએ ભારત માટે ટેસ્ટ ક્રિકેટમાં સૌથી વધુ વિકેટ ઝડપી છે
અનિલ કુંબલેએ 132 ટેસ્ટ મેચોમાં કુલ 619 વિકેટ લીધી છે. આ યાદીમાં બીજા સ્થાને અશ્વિન છે, જેણે 106 ટેસ્ટ મેચોમાં 537 વિકેટ મેળવી છે. ભારતીય ઝડપી બોલરોમાં કપિલ દેવ સૌથી વધુ વિકેટ લેનારા બોલર છે; તેણે 131 ટેસ્ટ મેચોમાં 434 વિકેટ લીધી હતી. જોકે જસપ્રીત બુમરાહ હાલમાં આ આંકડાથી ઘણો પાછળ છે, પરંતુ તે સતત તે દિશામાં આગળ વધી રહ્યો છે.
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