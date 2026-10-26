ટીમ ઈન્ડિયાને મોટો ઝટકો, ઈશાન કિશન ત્રીજી T20Iમાંથી બહાર, શું વૈભવ સૂર્યવંશીને બીજી તક મળશે?
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ત્રીજી T20I પહેલા ટીમ ઈન્ડિયા માટે ખરાબ સમાચાર આવ્યા છે. ઈશાન કિશન ત્રીજી મેચમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.
Published : October 26, 2026 at 12:55 PM IST
ભારતીય ટીમને ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની T20I શ્રેણી દરમિયાન ઝટકો લાગ્યો છે. વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઇશાન કિશન ત્રીજી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં રમી શકશે નહીં. BCCI એ 26 ઓક્ટોબરે આ વાતની પુષ્ટિ કરી હતી. ઇશાન પહેલી T20I દરમિયાન થયેલી ઈજામાંથી સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે, પરંતુ હજુ સુધી રમવા માટે સંપૂર્ણપણે ફિટ નથી. ઇજાને કારણે, ઇશાન બીજી T20I માં પણ રમી શક્યો ન હતો. આવી સ્થિતિમાં, વૈભવ સૂર્યવંશીને બીજી T20I માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો. હવે ઇશાન ત્રીજી T20I પણ ચૂકી જશે. આમ, વેલિંગ્ટનમાં યોજાનારી મેચમાં વૈભવને તક મળે તેવી શક્યતા છે.
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની શ્રેણીની ત્રીજી T20I મંગળવાર, 27 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ વેલિંગ્ટનમાં રમાશે. BCCI અનુસાર, ઇશાન કિશન તેના જમણા પગની ઈજાથી પીડાઈ રહ્યો છે. તેને શ્રેણીની પ્રથમ T20I દરમિયાન આ ઈજા થઈ હતી.
BCCI એ ઇશાનની ફિટનેસ અંગે અપડેટ આપી
BCCI એ એક સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, ઇશાન કિશન ન્યુઝીલેન્ડ સામેની શ્રેણીની પ્રથમ T20I દરમિયાન થયેલી નાની જમણા એડક્ટર ઈજામાંથી સારી રીતે સ્વસ્થ થઈ રહ્યો છે. જો કે, તે હજુ રમવા માટે સંપૂર્ણપણે ફિટ નથી અને 27 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ વેલિંગ્ટનમાં રમાનારી ત્રીજી T20Iમાંથી બહાર રહેશે. BCCI મેડિકલ ટીમ તેની પ્રગતિ પર નજર રાખી રહી છે.
Update Ishan Kishan is recovering well from his low grade right adductor strain, which he sustained during the first T20I of the series against New Zealand. He is yet to regain match fitness and is ruled out of the third T20I to be played on October 27, 2026 in Wellington. The BCCI Medical Team is monitoring Ishan's progress. Kumar Kushagra will continue to be with the team for the third T20I. #TeamIndia | #NZvIND— BCCI (@BCCI) October 26, 2026
ઇશાનની ઇજા અંગે રાહત એ છે કે તેની રિકવરી યોગ્ય દિશામાં આગળ વધી રહી છે. જો કે, ટીમ મેનેજમેન્ટ તેને સંપૂર્ણપણે ફિટ થાય તે પહેલાં ફિલ્ડિંગ કરવાનું જોખમ લેવા માંગતું નથી. તેના વાપસી અંગે કોઈ સ્પષ્ટ માહિતી આપવામાં આવી નથી.
કુમાર કુશાગ્ર ટીમ સાથે રહેશે
BCCI એ સ્પષ્ટતા કરી છે કે વિકેટકીપર-બેટ્સમેન કુમાર કુશાગ્ર ત્રીજી મેચ માટે ટીમ સાથે રહેશે. બીજી મેચ પહેલા કુમારને ઈશાનના કવર તરીકે ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો. હવે, જોવાનું એ છે કે ઈશાનની ગેરહાજરીમાં ભારતીય ટીમ ત્રીજી T20I મેચ માટે કઈ રણનીતિ અપનાવે છે. ભારતીય ટીમ પાંચ મેચની T20I શ્રેણીમાં 2-0 થી આગળ છે. ટીમ ઈન્ડિયા હવે ત્રીજી મેચમાં જીત મેળવીને શ્રેણી પર કબજો કરવાનો લક્ષ્ય રાખશે.
ન્યુઝીલેન્ડ સામેની T20I શ્રેણી માટે ભારતીય ટીમ: સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, શ્રેયસ ઐયર (કેપ્ટન), શિવમ દુબે, અક્ષર પટેલ, નમન ધીર, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, ભુવનેશ્વર કુમાર, અર્શદીપ સિંહ, મયંક યાદવ, પ્રિન્સ યાદવ, વૈભવ સૂર્યવંશી, વરુણ ચક્રવર્તી, કુલદીપ યાદવ, કુમાર કુશાગ્ર.
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