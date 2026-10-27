ભારતે ન્યુઝીલેન્ડને ત્રીજી T20માં હરાવી સિરીઝ પર કર્યો કબ્જો, અભિષેક અને વૈભવની તોફાની બેટિંગ
ભારતે ત્રીજી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડને છ વિકેટથી હરાવ્યું. ટીમ ઈન્ડિયાએ પહેલી ત્રણ મેચ જીતીને શ્રેણી પણ સુરક્ષિત કરી.
Published : October 27, 2026 at 3:43 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 4:10 PM IST
ભારતીય ટીમે ત્રીજી T20Iમાં ન્યૂઝીલેન્ડને 6 વિકેટથી હરાવ્યું. આ સાથે, ટીમ ઈન્ડિયાએ પાંચ મેચની T20I શ્રેણીમાં 3-0 ની લીડ મેળવી લીધી. વેલિંગ્ટનના હેનરી સ્ટેડિયમ ખાતે ત્રીજી T20Iમાં ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરતા ન્યૂઝીલેન્ડે 198 રન બનાવ્યા. જવાબમાં, ટીમ ઈન્ડિયાએ અભિષેક શર્માની ધમાકેદાર સદી અને વૈભવ સૂર્યવંશીના 45 રનની મદદથી 40 બોલ બાકી રહેતા લક્ષ્ય હાંસલ કરી લીધું. ન્યૂઝીલેન્ડની ધરતી પર આ ભારતની સતત બીજી T20I શ્રેણી જીત છે.
ન્યુઝીલેન્ડ દ્વારા આપવામાં આવેલા 199 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતી વખતે, ટીમ ઈન્ડિયા માટે અભિષેક શર્મા અને વૈભવ સૂર્યવંશીએ ઇનિંગ્સની શરૂઆત કરી. આ જોડીએ ટીમ માટે અત્યંત આક્રમક અને ધમાકેદાર શરૂઆત કરી હતી. પાવરપ્લે દરમિયાન, અભિષેક અને વૈભવે મેદાનની ચારે બાજુ ચોગ્ગા અને છગ્ગાની રમઝટ બોલાવી દીધી, જેનાથી ન્યુઝીલેન્ડના બોલરો સંપૂર્ણપણે દબાણમાં આવી ગયા.
1️⃣9️⃣9️⃣ chased down in 13.2 overs 💥 📸 #TeamIndia take a 3️⃣-0️⃣ lead and seal the series with a run-chase for the ages 👏 🙌 Updates ▶️ https://t.co/zf4CnZQ8CD #NZvIND https://t.co/pP6zHBmuns— BCCI (@BCCI) October 27, 2026
પાવરપ્લેમાં જ 118 રન
પ્રથમ છ ઓવરના પાવરપ્લેનો ભરપૂર લાભ ઉઠાવતા અને એક પણ વિકેટ ગુમાવ્યા વિના, અભિષેક શર્મા અને વૈભવ સૂર્યવંશીની જોડીએ ટીમ ઈન્ડિયાની જીત લગભગ નિશ્ચિત કરી દીધી હતી. ભારતે માત્ર પાવરપ્લેમાં જ 118 રન બનાવી લીધા હતા. આ ધમાકેદાર શરૂઆત પછી પણ રન બનાવવાની ગતિ ધીમી પડી નહીં. એક છેડે, સ્ટાર ઓપનર અભિષેક શર્માએ ન્યુઝીલેન્ડના બોલિંગ આક્રમણને તોડી પાડ્યું અને ન્યુઝીલેન્ડની ધરતી પર પોતાની પ્રથમ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય સદી ફટકારીને ઈતિહાસ રચ્યો.
બીજા છેડે, યુવા બેટ્સમેન વૈભવ સૂર્યવંશીએ શાનદાર સાથ આપ્યો અને 45 રનની ઝડપી છતાં સમજદારીભરી ઇનિંગ્સ રમી. આ બે યુવાનો વચ્ચેની આ વિસ્ફોટક અને રેકોર્ડ તોડ ભાગીદારીએ મેચને સંપૂર્ણપણે એકતરફી બનાવી દીધી. અંતે, નમનધીરે બાઉન્ડ્રી ફટકારીને ટીમ ઈન્ડિયા માટે જીત સુનિશ્ચિત કરી.
1⃣1⃣3⃣ runs 3⃣8⃣ balls 2⃣9⃣7⃣.3⃣7⃣ strike rate 9⃣ fours & 1⃣1⃣ sixes Abhishek Sharma, take a bow for that astonishing innings 🙇♂️ Updates ▶️ https://t.co/zf4CnZQ8CD #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/RxygJwIOUw— BCCI (@BCCI) October 27, 2026
અભિષેક શર્માની સદી
અભિષેક શર્માએ ન્યૂઝીલેન્ડની ધરતી પર પોતાની કારકિર્દીની પ્રથમ T20 સદી ફટકારી અને માત્ર 35 બોલમાં આ સિદ્ધિ હાંસલ કરી. તેણે માત્ર 38 બોલમાં 113 રનની ઇનિંગ રમી, જેમાં 9 ચોગ્ગા અને 11 છગ્ગા સામેલ હતા. બીજી તરફ, વૈભવ સૂર્યવંશીએ માત્ર 19 બોલમાં 45 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી, જેમાં 4 ચોગ્ગા અને 4 છગ્ગાનો સમાવેશ થતો હતો.
ટોસ હાર્યા બાદ પ્રથમ બેટિંગ કરવા ઉતરેલી ન્યૂઝીલેન્ડ ટીમ માટે તેમના સ્ટાર બેટર ડેરીલ મિચેલે સૌથી મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ રમી હતી. તેમણે માત્ર 52 બોલમાં 5 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગાની મદદથી અણનમ 89 રનની ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી. ઓપનર ફિન એલને પણ વિસ્ફોટક શરૂઆત અપાવતા માત્ર 25 બોલમાં 40 રન બનાવ્યા, જેમાં 5 છગ્ગા સામેલ હતા. મિડલ ઓર્ડરમાં બેવન જેકોબ્સે અંતિમ ઓવરોમાં રન બનાવવાની ગતિ વધારી અને 23 બોલમાં 4 ચોગ્ગા તથા એક છગ્ગા સાથે અણનમ 39 રન બનાવ્યા, જ્યારે ગ્લેન ફિલિપ્સે 14 બોલમાં 17 રનનું યોગદાન આપ્યું. પરિણામે, ન્યૂઝીલેન્ડે 3 વિકેટના નુકસાને 198 રનનો મજબૂત સ્કોર ખડક્યો. ભારત તરફથી અર્શદીપ સિંહ, અક્ષર પટેલ અને નીતિશ કુમાર રેડ્ડીએ એક-એક વિકેટ ઝડપી હતી.
સિરીઝ પર કર્યો કબ્જો
ભારતીય ટીમે પાંચ મેચની T20I શ્રેણીમાં 3-0થી અજેય લીડ મેળવી છે અને ટ્રોફી પર કબજો જમાવ્યો છે. શ્રેયસ ઐયરની કેપ્ટનશીપ હેઠળ, ટીમ ઈન્ડિયાએ માત્ર ન્યુઝીલેન્ડને તેના જ મેદાનમાં હરાવ્યું જ નહીં, પરંતુ આક્રમક રમતથી શ્રેણીને સંપૂર્ણ એકતરફી મેચમાં પણ ફેરવી દીધી. ન્યુઝીલેન્ડની ધરતી પર ભારતનો આ સતત બીજો T20I શ્રેણી વિજય છે, જે સાબિત કરે છે કે ભારતીય ક્રિકેટનું ભવિષ્ય સુરક્ષિત અને આક્રમક હાથમાં છે.
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