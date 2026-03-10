ETV Bharat / sports

ICC એ ભારતીય ખેલાડીને ફટકારી સજા, T20 વર્લ્ડ કપ ફાઈનલ દરમિયાન બની હતી ઘટના

ભારતીય ક્રિકેટ ટીમ હાલમાં 2026 T20 વર્લ્ડ કપની ઉજવણીમાં વ્યસ્ત છે. આ દરમિયાન, ICC એ ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહને સજા ફટકારી છે.

T20 WORLD CUP FINAL
T20 WORLD CUP FINAL
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 10, 2026 at 5:54 PM IST

ICC FINED ARSHDEEP SINGH: ભારતીય ક્રિકેટ ટીમે શાનદાર પ્રદર્શન સાથે T20 વર્લ્ડ કપ 2026 જીત્યો છે. ફાઇનલમાં ન્યુઝીલેન્ડને હરાવ્યા બાદ ટીમ ઇન્ડિયાના ખેલાડીઓએ જોરશોરથી ઉજવણી કરી હતી. ત્યારબાદ, BCCI એ બધા ખેલાડીઓ માટે ઇનામો જાહેર કર્યા. આ દરમિયાન, ICC એ ભારતીય ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહને દંડ ફટકાર્યો છે. ફાઇનલ દરમિયાન અર્શદીપ સિંહ અને ન્યુઝીલેન્ડના બેટ્સમેન ડેરિલ મિશેલ આમને-સામને આવી ગયા હતા.

શું છે સમગ્ર મામલો?

વાસ્તવમાં, અર્શદીપ સિંહ અને ડેરિલ મિશેલ વચ્ચેનો આ ઝઘડો ફાઇનલમાં ન્યૂઝીલેન્ડની ઇનિંગની 11મી ઓવર દરમિયાન થયો હતો. ડેરિલ મિશેલે અર્શદીપની બોલિંગ પર બે છગ્ગા ફટકાર્યા હતા. ઓવરના પાંચમા બોલ પર, મિશેલે ફોરવર્ડ શોટ રમ્યો, અને બોલ અર્શદીપ સુધી પહોંચ્યો. ફોલો-થ્રુમાં, અર્શદીપે બોલને વિકેટ તરફ ફેંકવાનો પ્રયાસ કર્યો, પરંતુ તે મિશેલની જાંઘ પર વાગ્યો.

આનાથી મિશેલ ગુસ્સે થયો, તેણે આક્રમક રીતે અર્શદીપ તરફ હાથ વડે ઈશારો કરવાનું શરૂ કર્યું. અમ્પાયર અને સૂર્યકુમાર યાદવે પરિસ્થિતિ શાંત કરવા માટે દરમિયાનગીરી કરી. અમ્પાયરે અર્શદીપ સાથે પણ વાત કરી અને ચેતવણી આપી. આના કારણે મેદાન પર થોડી દલીલ થઈ. જોકે, ઓવર પૂરી થયા પછી અર્શદીપે મિશેલની માફી માંગી.

ICC એ અર્શદીપ સિંહને દંડ ફટકાર્યો

આ ઘટનાના જવાબમાં ICC એ હવે કાર્યવાહી કરી છે અને અર્શદીપ સિંહને તેની મેચ ફીના 15 ટકા દંડ ફટકાર્યો છે. તેને ICC આચાર સંહિતાના લેવલ 1 ઉલ્લંઘનનો દોષી ઠેરવવામાં આવ્યો છે. ખેલાડીઓ અને ખેલાડી સહાયક કર્મચારીઓ માટે ICC આચાર સંહિતાના કલમ 2.9 ના ઉલ્લંઘન બદલ અર્શદીપને સજા ફટકારવામાં આવી હતી. આ કલમ આંતરરાષ્ટ્રીય મેચ દરમિયાન અયોગ્ય રીતે અથવા ખતરનાક રીતે ખેલાડી તરફ બોલ અથવા ક્રિકેટ વસ્તુ ફેંકવા સાથે સંબંધિત છે.

દંડ ઉપરાંત, અર્શદીપ સિંહના શિસ્ત રેકોર્ડમાં એક ડિમેરિટ પોઇન્ટ પણ ઉમેરવામાં આવ્યો છે. છેલ્લા 24 મહિનામાં આ તેનો પહેલો ડિમેરિટ પોઇન્ટ છે. આ પોઇન્ટ આગામી 24 મહિના સુધી સક્રિય રહેશે, અને જો કોઈ ખેલાડી ચાર ડિમેરિટ પોઇન્ટ એકઠા કરે છે તો તેના પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવશે.

