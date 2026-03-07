T20માં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ભારતના ટોપ 5 સ્કોરર, 3 ખેલાડી વર્લ્ડ કપમાંથી બહાર
T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલ મેચ રવિવાર 8 માર્ચે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે, ત્યારે આ T20માં ન્યૂઝીલેન્ડ પર ભારે પડતા 5 ભારતીય બેટ્સમેનને જાણો
Published : March 7, 2026 at 11:12 AM IST
IND vs NZ: T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલ મેચ રવિવાર આવતીકાલે 8 માર્ચ, રવિવારના રોજ અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ડિફેન્ડિંગ ચેમ્પિયન ભારતનો મુકાબલો ન્યુઝીલેન્ડ સામે થશે. બંને ટીમો ટૂર્નામેન્ટમાં દમદાર પ્રદર્શન કરીને ફાઇનલમાં પહોંચી છે. ભારતે સેમિફાઇનલમાં ઇંગ્લેન્ડને હરાવીને ચોથી વખત ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો હતો, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડે દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવીને બીજી વખત ફાઇનલમાં પ્રવેશ કર્યો હતો.
IND vs NZ હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ રમતના સૌથી ટૂંકા ફોર્મેટમાં 30 વખત એકબીજા સામે ટકરાયા છે. જેમાં મેન ઇન બ્લુએ તેમાંથી 18 મેચ જીતી છે, જ્યારે બ્લેક કેપ્સે 11 મેચ જીતી છે. જોકે, ભારતે T20 વર્લ્ડ કપમાં હજુ સુધી ન્યુઝીલેન્ડને હરાવ્યું નથી. બંને ટીમો અત્યાર સુધી ટૂર્નામેન્ટમાં ત્રણ વખત એકબીજા સામે ટકરાઈ છે, અને ત્રણેય વખત ભારતને હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.
છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં, ભારતીય બેટ્સમેનોએ T20I માં ન્યુઝીલેન્ડ સામે જીત મેળવવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી છે. આનાથી ભારત T20I માં હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ તરફ દોરી ગયું છે. જેમ જેમ બંને ટીમો ફાઇનલમાં ફરી ટકરાવવાની તૈયારી કરી રહી છે, અમે ટોચના પાંચ ભારતીય ખેલાડીઓને પ્રકાશિત કરીએ છીએ જેમણે આ ફોર્મેટમાં ન્યુઝીલેન્ડ સામે સૌથી વધુ રન બનાવ્યા છે.
ટી20માં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે ભારતના સૌથી વધુ સ્કોરર
1. સૂર્યકુમાર યાદવ
ભારતના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ટી20માં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે સૌથી વધુ રન બનાવ્યા છે. તેમણે બ્લેક કેપ્સ સામે 13 મેચ રમી છે અને 58.44ની સરેરાશથી 526 રન બનાવ્યા છે. સૂર્યાએ ન્યૂઝીલેન્ડ ટીમ સામે એક સદી અને ચાર અડધી સદી પણ ફટકારી છે.
2. રોહિત શર્મા
ભારતના ભૂતપૂર્વ કેપ્ટન રોહિત શર્માએ બ્લેક કેપ્સ સામે 17 મેચ રમી છે, અને તેમની સામે 511 રન બનાવ્યા છે. 2024નો ટી20 વર્લ્ડ કપ જીતનાર કેપ્ટને આ ટીમ સામે છ અડધી સદી પણ ફટકારી છે.
3. કેએલ રાહુલ
ભારતીય ઓપનર કેએલ રાહુલનો ટી20માં ન્યૂઝીલેન્ડ સામે શાનદાર રેકોર્ડ રહ્યો છે. તેમણે માત્ર આઠ મેચમાં 322 રન બનાવ્યા છે, જેમાં ત્રણ અડધી સદીનો સમાવેશ થાય છે.
4. ઈશાન કિશન
2026ના ટી20 વર્લ્ડ કપમાં ભારતનો સ્ટાર ખેલાડી ઈશાન કિશન ન્યુઝીલેન્ડ સામે શાનદાર ફોર્મમાં છે. તેણે 11 મેચમાં 28.90ની સરેરાશથી 318 રન બનાવ્યા છે.
5. વિરાટ કોહલી
ભારતનો સ્ટાર બેટ્સમેન કોહલી આ યાદીમાં પાંચમા ક્રમે છે. ભૂતપૂર્વ કેપ્ટને માત્ર 10 મેચમાં 34.55ની સરેરાશથી 311 રન બનાવ્યા છે. વિરાટે બ્લેક કેપ્સ સામે બે અડધી સદી ફટકારી છે.
નોંધનીય છે કે, આ યાદીમાંથી ત્રણ ખેલાડીઓ ચાલુ T20 વર્લ્ડ કપમાં રમી રહ્યા નથી. રોહિત અને કોહલી T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાંથી નિવૃત્તિ લઈ ચૂક્યા છે, જ્યારે કેએલ રાહુલને આ ફોર્મેટ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો નથી. તેથી, ચાહકોને ફાઇનલમાં કેપ્ટન સૂર્યા અને વિકેટકીપર-બેટ્સમેન ઈશાન કિશન પાસેથી ઘણી અપેક્ષાઓ રહેશે.