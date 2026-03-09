ETV Bharat / sports

જીત બાદ સૂર્ય કુમાર યાદવ થયો ભાવુક, મેદાનની માટી પોતાના કપાળ પર લગાવી

ટીમ ઈન્ડિયાએ T20 વર્લ્ડ કપમાં ન્યુઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવ્યું. વિજય પછી, સૂર્યકુમાર યાદવ મેદાન પર ગયો અને પીચની માટી કપાળ પર લગાવી.

સૂર્ય કુમાર યાદવ
સૂર્ય કુમાર યાદવ (IANS)
અમદાવાદ: ટીમ ઈન્ડિયાએ ફરી એકવાર પોતાને T20 ક્રિકેટનો ખરો ચેમ્પિયન સાબિત કર્યો છે. T20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલમાં ટીમ ઈન્ડિયાએ ન્યુઝીલેન્ડને 96 રનથી હરાવ્યું. જીત પછી ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે જે કર્યું તેના પર દરેક ભારતીય ગર્વ અનુભવી શકે છે. ન્યુઝીલેન્ડને હરાવ્યા પછી, સૂર્યકુમાર યાદવે મેદાન પર જઈને કપાળ પર માટી લગાવી.

સૂર્યકુમારે કપાળ પર માટી લગાવવાનો વીડિયો હવે વાયરલ થઈ રહ્યો છે. સૂર્યકુમાર યાદવે જે કર્યું તે 2024ની જીત પછી રોહિત શર્માએ જે કર્યું તેના જેવું જ છે. 2024ના T20 વર્લ્ડ કપમાં દક્ષિણ આફ્રિકાને હરાવ્યા બાદ, રોહિત શર્માએ બાર્બાડોસની પીચને નમન કરી હતી. તેણે પીચની માટીને મોંથી સ્પર્શ કરીને પણ પોતાની લાગણીઓ વ્યક્ત કરી હતી.

ભારતીય ટોચના બેટ્સમેનોએ શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું

ત્રણ ભારતીય બેટ્સમેનોએ અડધી સદી ફટકારી. ટોસ હારીને પહેલા બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધા બાદ, ટીમ ઈન્ડિયાએ અભિષેક શર્મા અને સંજુ સેમસન સાથે સારી શરૂઆત કરી. તેમણે સાથે મળીને પ્રથમ વિકેટ માટે 98 રન ઉમેર્યા. અભિષેકે 21 બોલમાં 52 રન બનાવ્યા, જેમાં છ ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગા ફટકાર્યા. જોકે, સેમસન સદી ચૂકી ગયો, તેણે 46 બોલમાં 89 રન બનાવ્યા, જેમાં પાંચ ચોગ્ગા અને આઠ છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. ટીમ ઈન્ડિયા માટે ઈશાન કિશને પણ ધમાકેદાર ઇનિંગ રમી, 25 બોલમાં 54 રન બનાવ્યા, જેમાં ચાર ચોગ્ગા અને ચાર છગ્ગાનો સમાવેશ થાય છે. આ મેચમાં સૂર્યકુમાર યાદવનું બેટ સારું પ્રદર્શન કરી શક્યું નહીં, અને ગોલ્ડન ડક પર આઉટ થયો. તિલક વર્માએ છ બોલમાં આઠ રન બનાવ્યા. શિવમ દુબેએ પણ અંતિમ ઓવરોમાં ઝડપી ગતિએ આઠ બોલમાં 26 રન બનાવ્યા, જેમાં ત્રણ ચોગ્ગા અને બે છગ્ગા ફટકાર્યા. હાર્દિકે પણ 13 બોલમાં 18 રનનું યોગદાન આપ્યું. ન્યૂઝીલેન્ડ માટે જેમ્સ નીશમે સૌથી વધુ 3 વિકેટ લીધી.

ન્યૂઝીલેન્ડનો 96 રનથી પરાજય

લક્ષ્યનો પીછો કરતા, ન્યૂઝીલેન્ડની શરૂઆત ખરાબ રહી. ફિન એલન 31 રન પર ન્યૂઝીલેન્ડ માટે પહેલી વિકેટ હતી. ત્યારબાદ કિવી ટીમને 32 રન પર બીજી વિકેટ પડી જ્યારે રચિન રવિન્દ્ર 2 બોલમાં 1 રન બનાવીને આઉટ થયો. જોકે, ઓપનર ટિમ સીફર્ટે પોતાની હિંમત જાળવી રાખી. તેણે 26 બોલમાં 2 ચોગ્ગા અને 5 છગ્ગાની મદદથી શાનદાર 52 રન બનાવ્યા. જોકે, તે જીત માટે પૂરતું ન હતું. ગ્લેન ફિલિપ્સ 5 રન અને માર્ક ચેપમેન 3 રન બનાવીને આઉટ થયા. ન્યૂઝીલેન્ડ 19 ઓવરમાં 159 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું.

