ETV Bharat / sports

આજે T20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ, અમદાવાદમાં ટકરાશે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ , રચશે ઇતિહાસ

T20 વર્લ્ડ કપ 2026ની ફાઇનલ મેચ આજે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે.

આજે T20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ
આજે T20 વર્લ્ડ કપની ફાઇનલ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : March 8, 2026 at 7:11 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

T20 World Cup 2026 Final: T20 વર્લ્ડ કપની 10મી એડીશન પોતાના અંતિમ તબક્કામાં પહોંચી ગઈ છે. ફાઇનલ અને ટાઇટલ મેચ આજે રવિવાર, 8 માર્ચે અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમ ખાતે ટૂર્નામેન્ટની સૌથી શ્રેષ્ઠ ટીમો, ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાશે. જ્યાં મેન ઇન બ્લુ રેકોર્ડ ત્રીજા T20 વર્લ્ડ કપ ટાઇટલની આશા રાખી રહ્યું છે. જ્યારે બ્લેક કેપ્સ તેમની પહેલી નજર પોતાના પ્રથમ ખિતાબ પર હશે.

ભારતીય ટીમ આ ટૂર્નામેન્ટમાં 8 માંથી 7 મેચ જીતીને ફાઇનલમાં પ્રવેશ્યું છે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડ, પાંચ જીત, બે હાર અને એક રદ થયેલી મેચ સાથે, ટાઇટલ મેચમાં ભારતને પડકારવા માટે તૈયાર છે. હેડ-ટુ-હેડ T20 રેકોર્ડમાં ભારત ટોચ પર છે, બંને ટીમો વચ્ચે રમાયેલી 30 T20 મેચમાંથી ભારતે 18 જીતી છે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડ 11 જીતી છે.

જોકે, ટી20 વર્લ્ડ કપમાં ન્યુઝીલેન્ડે ભારત પર દબદબો રહ્યો છે. અત્યાર સુધીમાં રમાયેલી ત્રણ મેચોમાં ભારતને હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે. જોકે, અમદાવાદના નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં દસમાંથી સાત મેચ ભારતે જીતી છે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડે ત્યાં બે મેચ રમી છે, અને બંનેમાં હારનો સામનો કરવો પડ્યો છે.

ભારતની બોલિંગ અને ન્યુઝીલેન્ડની બેટિંગ

ભારતના ખતરનાક પેસ બોલરોનો સામનો ન્યુઝીલેન્ડના વિસ્ફોટક ઓપનર્સ, ટિમ સીફર્ટ અને ફિન એલન સામે થશે. એલન ટી20 વર્લ્ડ કપમાં સૌથી ઝડપી સદી બનાવનાર છે અને ટૂર્નામેન્ટમાં જબરદસ્ત ફોર્મમાં છે, જેનો સ્ટ્રાઇક રેટ સૌથી વધુ છે. દરમિયાન, સીફર્ટે ભારત સામે 425 ટી20 રન બનાવ્યા છે, જે બ્લેક કેપ્સ બેટ્સમેન દ્વારા બીજા ક્રમે સૌથી વધુ છે.

પરંતુ તેઓ ભારતના બોલિંગ આક્રમણના રૂપમાં અત્યાર સુધીના સૌથી મોટા પડકારનો સામનો કરશે. જસપ્રીત બુમરાહ અને અર્શદીપ સિંહે પાવરપ્લે અને ડેથ ઓવરમાં પ્રભુત્વ જમાવ્યું છે, જેમાં ભારતે આ સિઝનની પ્રથમ છ ઓવરમાં શ્રેષ્ઠ ઇકોનોમી રેટ (7.5) ગુમાવ્યો છે.

હાર્દિકની ભૂમિકા મહત્વપૂર્ણ

ભારતનો ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા ઉત્તમ ફોર્મમાં છે, તેણે 199 રન બનાવ્યા છે, અને 8 વિકેટ લીધી છે. તે એક જ T20 વર્લ્ડ કપ આવૃત્તિમાં 200 રન બનાવનાર અને 10 વિકેટ લેનાર પ્રથમ ભારતીય બનવાની નજીક છે. આ હાઇ-સ્ટેક ફાઇનલમાં તેનું ઓલરાઉન્ડ પ્રદર્શન મહત્વપૂર્ણ સાબિત થઈ શકે છે.

બધાની નજર સંજુ પર

સંજુ સેમસન પણ ઉત્તમ ફોર્મમાં છે, તેણે વેસ્ટ ઇન્ડીઝ અને ઇંગ્લેન્ડ સામે મેચ વિજેતા પ્રદર્શન કર્યું છે. સતત બે પ્લેયર ઓફ ધ મેચ એવોર્ડ સાથે, તેણે ભારતની ફાઇનલમાં પહોંચવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી હતી. જોકે, ન્યુઝીલેન્ડનો મેટ હેનરી તેની ઘાતક બોલિંગથી ભારતના ફોર્મમાં રહેલા બેટ્સમેન સંજુને રોકવાની આશા રાખશે.

સૂર્યાની મોટી જવાબદારી

ભારતનો કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવ 2024માં તેના ટાઇટલનો બચાવ કરવાથી માત્ર એક જીત દૂર છે. 58.44 ની સરેરાશથી 526 રન સાથે, તે ન્યુઝીલેન્ડ સામે ભારતનો શ્રેષ્ઠ બેટ્સમેન રહ્યો છે, અને તે એવી ટીમ સામે બીજી મોટી ઇનિંગ રમવાનો પ્રયાસ કરશે જેનો સામનો કરવો તેને પસંદ છે.

બીજી તરફ, ન્યૂઝીલેન્ડ, ઈશ સોઢીને પરત લાવી શકે છે, જેમણે ભારત સામેની T20 સફળતામાં 30 વિકેટો સાથે મહત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે. બધાની નજર ન્યૂઝીલેન્ડના બે ઓપનરો પર પણ રહેશે, જેઓ ઉત્તમ ફોર્મમાં છે અને એકલા હાથે મેચો બદલવામાં માહિર છે. એલન અને સીફર્ટે સેમિફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પોતાની શક્તિનું પ્રદર્શન કર્યું, જેના કારણે ટીમ ફાઇનલમાં નવ વિકેટથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો.

બીજી તરફ, ન્યૂઝીલેન્ડ, ઈશ સોઢીને પરત લાવી શકે છે, જેણે ભારત સામેની T20 સફળતામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી છે, તેના નામે 30 વિકેટો છે. બધાની નજર ન્યૂઝીલેન્ડના બે ઓપનરો પર પણ રહેશે, જેઓ ઉત્તમ ફોર્મમાં છે અને એકલા હાથે મેચો બદલવામાં માહિર છે. એલન અને સિફર્ટે સેમિફાઇનલમાં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે પોતાની શક્તિનું પ્રદર્શન કર્યું, જેના કારણે ટીમ ફાઇનલમાં નવ વિકેટથી શાનદાર વિજય મેળવ્યો.

IND vs NZ ફાઇનલ: બંને ટીમો માટે ટીમો

ભારત: સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), ઇશાન કિશન (વિકેટકીપર), અભિષેક શર્મા, તિલક વર્મા, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, રિંકુ સિંહ, વોશિંગ્ટન સુંદર, અર્શદીપ સિંહ, વરુણ ચક્રવર્તી, જસપ્રીત બુમરાહ, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), મોહમ્મદ સિરાજ, કુલદીપ યાદવ, અક્ષર પટેલ.

ન્યુઝીલેન્ડ: ટિમ સીફર્ટ (વિકેટકીપર), ફિન એલન, રચિન રવિન્દ્ર, ગ્લેન ફિલિપ્સ, માર્ક ચેપમેન, ડેરિલ મિશેલ, મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), કોલ મેકકોન્ચી, મેટ હેનરી, ઇશ સોઢી, લોકી ફર્ગ્યુસન, જેકબ ડફી, જેમ્સ નીશમ, કાયલ જેમીસન, ડેવોન કોનવે.

TAGGED:

IND VS NZ FINAL MATCH
IND VS NZ T20 WORLD CUP FINAL
IND VS NZ FINAL MATCH PREVIEW
NARENDRA MODI STADIUM AHMEDABAD
IND VS NZ FINAL

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.