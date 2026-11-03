મેચના એક દિવસ પહેલા ન્યુઝીલેન્ડને વધુ એક ઝટકો, સ્ટાર ખેલાડી થયો બહાર
IND VS NZ: મંગળવારે ટીમના સાથી મેટ હેનરી સાથે અથડાયા બાદ ન્યુઝીલેન્ડના ક્રિકેટ સ્ટાર ડેવોન કોનવે ભારત સામેની પ્રથમ વનડે મેચમાંથી બહાર થઈ ગયો છે.
Published : November 3, 2026 at 12:53 PM IST
IND VS NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ODI શ્રેણી શરૂ થવામાં થોડા કલાકો બાકી છે, ત્યારે ન્યુઝીલેન્ડનો તણાવ ઓછો થવાના કોઈ સંકેત દેખાતા નથી. મેચના એક દિવસ પહેલા, સ્ટાર ખેલાડી ડેવોન કોનવે અચાનક પહેલી મેચમાંથી બહાર થઈ ગયો હતો. મંગળવારે, તે સાથી ખેલાડી સાથે અથડાઈ ગયો હતો, જેના કારણે તેને મેદાન છોડીને જવું પડ્યું હતું. આ દરમિયાન, અન્ય એક ખેલાડી, મેટ હેનરી, પણ ઘાયલ થયો હતો, પરંતુ તેની હાલત સામાન્ય છે.
ડેવોન કોનવેને માથામાં ઈજા થઈ હતી
ભારત સામેની ODI શ્રેણી પહેલા ન્યુઝીલેન્ડ ક્રિકેટ ટીમે પોતાની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. મંગળવારે ટીમ તાલીમ સત્રમાં ભાગ લઈ રહી હતી. સત્ર દરમિયાન, ડેવોન કોનવે અને મેટ હેનરી કેચ પકડવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે અથડાયા. બંને ઘાયલ થયા. બંનેને તાત્કાલિક મેદાનમાંથી બહાર લઈ જવામાં આવ્યા અને તબીબી સારવાર આપવામાં આવી. એવું જાણવા મળ્યું છે કે, ડેવોન કોનવેને માથામાં ઈજા થઈ હતી. મેટ હેનરીને પણ ઈજા થઈ હતી, પરંતુ એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે તે રમી શકશે. ડેવોન કોનવે હાલમાં હોસ્પિટલમાં છે.
New Zealand batter out of India ODI series opener after training incident. More 👇 https://t.co/or4Ly8ZYzM— ICC (@ICC) November 3, 2026
ન્યુઝીલેન્ડના ઘણા ખેલાડીઓ પહેલા પણ બહાર થઈ ગયા છે
ટીમને આ પહેલી વાર કોઈ ઝટકો લાગ્યો નથી. સોમવારે એક દિવસ પહેલા રચિન રવિન્દ્ર અને માર્ક ચેપમેનને શ્રેણીમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યા હતા. જેક ફોક્સ અને વિલ ઓ'રોર્ક પણ બહાર છે. બેન સીટ્સને પણ બહાર કરવામાં આવ્યા છે. આ બધા ખેલાડીઓને બહાર કરવામાં આવ્યા છે, પરંતુ મેટ હેનરી અંગે અંતિમ નિર્ણય હજુ બાકી છે. શ્રેણી દરમિયાન પાંચ મેચ રમાશે, જે મહત્વપૂર્ણ રહેશે. એકંદરે, ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ મુશ્કેલીમાં હોય તેવું લાગે છે.
પહેલી મેચ 4 નવેમ્બરના રોજ ઓકલેન્ડમાં રમાશે
શ્રેણીની પહેલી મેચ 4 નવેમ્બર, બુધવારના રોજ ઓકલેન્ડમાં રમાશે. બંને ટીમો મેચ માટે તૈયારીઓ કરી રહી છે. ભારતીય ટીમે પણ તેની તૈયારીઓ શરૂ કરી દીધી છે. કેટલાક વીડિયો અને ફોટા સામે આવ્યા છે, જેમાં વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્માનો સમાવેશ થાય છે. 2027 ODI વર્લ્ડ કપ માટે આ શ્રેણી મહત્વપૂર્ણ છે. આ સમયગાળા દરમિયાન ટીમો કેવું પ્રદર્શન કરે છે અને ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ આ કટોકટીનો સામનો કેવી રીતે કરે છે તે જોવાનું બાકી છે.
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