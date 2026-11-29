IND vs NZ: બીજી ટેસ્ટમાં ટીમ ઈન્ડિયાની મુશ્કેલીઓ વધી, ત્રીજા દિવસે ન્યૂઝીલેન્ડની મેચ પર પકડ મજબૂત
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ક્રાઇસ્ટચર્ચમાં બીજી ટેસ્ટ મેચ રમાઈ રહી છે. મેચના ત્રીજા દિવસે ન્યુઝીલેન્ડનો દબદબો રહ્યો. ટીમ ઈન્ડિયા હવે બેકફૂટ પર છે.
Published : November 29, 2026 at 1:04 PM IST
IND VS NZ DAY 3: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે બે મેચની ટેસ્ટ શ્રેણીની બીજી અને અંતિમ મેચ ક્રાઇસ્ટચર્ચના હેગલી ઓવલ ખાતે રમાઈ રહી છે, જેમાં ત્રીજા દિવસની રમતના અંતે યજમાન કીવી ટીમે મજબૂત પકડ બનાવી હતી. ત્રીજા દિવસની રમતમાં, ભારતીય ટીમનો પ્રથમ દાવ 246 રનના સ્કોર પર સમેટાઈ ગયો હતો, જેના કારણે ન્યુઝીલેન્ડને પ્રથમ દાવના આધારે કુલ 110 રનની લીડ મળી હતી. દિવસની રમતના અંતે, ન્યુઝીલેન્ડે તેના બીજા દાવમાં 3 વિકેટના નુકસાન પર 133 રન બનાવ્યા હતા અને તેની કુલ લીડ 243 રન થઈ ગઈ હતી.
ત્રીજા દિવસના પહેલા સત્રમાં, ભારતીય ટીમે બીજા દિવસની તુલનામાં પ્રથમ દાવમાં ઘણો સુધારો કર્યો. દિવસની શરૂઆતમાં, ભારતે અંશુલ કંબોજના રૂપમાં પોતાની સાતમી વિકેટ ગુમાવી દીધી, જે એક પણ વિકેટ લીધા વિના આઉટ થયો. ત્યારબાદ બેટિંગ કરવા આવેલા આકાશ દીપે જુરેલને પ્રશંસનીય રીતે ટેકો આપ્યો અને ફોલો-ઓનના ભયને ટાળ્યો. બંનેએ આઠમી વિકેટ માટે 46 રનની ભાગીદારી કરી. આકાશ દીપ 29 ના વ્યક્તિગત સ્કોર પર પોતાની વિકેટ ગુમાવી. ત્યારબાદ ગુર્નુર બ્રાર બેટિંગ કરવા આવ્યા, અને પ્રથમ સત્રના અંત પહેલા, જુરેલે તેની ટેસ્ટ કારકિર્દીની ચોથી અડધી સદી પૂરી કરી.
Stumps on Day 3! Jasprit Bumrah and Washington Sundar with the wickets in the last session ☝️ Back tomorrow for the penultimate day of the series. Scorecard ▶️ https://t.co/6iCwvH4Zap #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/YFd3nwaJeB— BCCI (@BCCI) November 29, 2026
ક્રાઇસ્ટચર્ચ ટેસ્ટ મેચના ત્રીજા દિવસના બીજા સત્રમાં, ભારતીય ટીમનો પ્રથમ દાવ 246 રનના સ્કોર પર સમેટાઈ ગયો હતો, જેમાં ટીમ ઈન્ડિયા તરફથી ધ્રુવ જુરેલે બેટિંગમાં સૌથી મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા ભજવી હતી, જે 88 રનની મહત્વપૂર્ણ ઇનિંગ રમી શક્યો હતો. બીજી તરફ, ન્યુઝીલેન્ડ તરફથી બોલિંગમાં, કાયલ જેમિસને સૌથી વધુ 4 વિકેટ લીધી હતી, જ્યારે મેટ હેનરી, જેકબ ડફી અને નાથન સ્મિથ 2-2 વિકેટ લેવામાં સફળ રહ્યા હતા. બીજા સત્રના અંતે, ન્યુઝીલેન્ડે પણ એક વિકેટ ગુમાવી હતી, જેમાં તેમના કેપ્ટન ટોમ લાથમ 8 રનના વ્યક્તિગત સ્કોર પર જસપ્રીત બુમરાહ દ્વારા બોલ્ડ થયા હતા.
ત્રીજા દિવસની રમતનો છેલ્લો સત્ર સંપૂર્ણપણે યજમાન ન્યૂઝીલેન્ડ ટીમના નામે હતો, જેમાં તેમણે ફક્ત 2 વિકેટ ગુમાવી હતી અને 250 રનની નજીક લીડ મેળવી હતી. કિવી ટીમે છેલ્લા સત્રની શરૂઆત 36 રન પર એક વિકેટથી કરી હતી, ત્યારબાદ તેમને 63 રનના સ્કોર પર હેનરી નિકોલ્સના રૂપમાં બીજો ફટકો પડ્યો હતો, જે 22 રન બનાવીને જસપ્રીત બુમરાહના હાથે કેચ આઉટ થયા હતા. આ પછી, ડેવોન કોનવેએ પોતાની અડધી સદી પૂરી કર્યા પછી, 51 રનના વ્યક્તિગત સ્કોર પર વોશિંગ્ટન સુંદરના બોલ પર મોટો શોટ રમવાનો પ્રયાસ કરતી વખતે પોતાની વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. દિવસના અંતે, રચિન રવિન્દ્ર 46 રન પર અણનમ હતા, જ્યારે ડેરિલ મિશેલ 5 રન પર રમી રહ્યા હતા.
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