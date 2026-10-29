ભારત-ન્યુઝીલેન્ડ ચોથી T20I મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે? જાણો તમે ક્યાં અને કેવી રીતે લાઈવ મેચ જોઈ શકો છો
IND VS NZ 4TH T20I: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે T20I શ્રેણીની ચોથી મેચ 30 ઓક્ટોબરે ઓકલેન્ડના ઇડન પાર્ક ખાતે રમાશે.
Published : October 29, 2026 at 8:34 PM IST
IND VS NZ 4TH T20I: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની ટી20આઈ શ્રેણીની ચોથી મેચ શુક્રવાર, 30 ઓક્ટોબરના રોજ ઓકલેન્ડના ઈડન પાર્ક ખાતે રમાશે. ટીમ ઈન્ડિયા પહેલાથી જ સતત ત્રણ મેચ જીતી ચૂકી છે અને શ્રેણીમાં 3-0થી આગળ છે. હવે, ભારતીય ટીમ ચોથી ટી20આઈ જીતીને શ્રેણીમાં પોતાનું વર્ચસ્વ જાળવી રાખવાનો પ્રયાસ કરશે, જ્યારે કિવી ટીમ વાપસી કરવાના ઈરાદા સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. આવી સ્થિતિમાં, બંને ટીમો વચ્ચે કઠિન સ્પર્ધાની અપેક્ષા છે. તે પહેલાં, ચાલો જાણીએ કે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ચોથી ટી20આઈ મેચ કયા સમયે શરૂ થશે અને તમે તેને ક્યાં અને કેવી રીતે લાઈવ જોઈ શકો છો.
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ચોથી T20I શુક્રવાર, 30 ઓક્ટોબર, 2026 ના રોજ રમાશે. બંને ટીમો ન્યુઝીલેન્ડના ઓકલેન્ડના ઇડન પાર્ક ખાતે એકબીજાનો સામનો કરશે. શ્રેયસ ઐયર અને મિશેલ સેન્ટનર કેપ્ટન રહેશે.
𝐏𝐈𝐂𝐓𝐔𝐑𝐄 𝐀𝐁𝐇𝐈 𝐁𝐀𝐀𝐊𝐈 𝐇𝐀𝐈! 😌 The Men in Blue are back, with a 4-0 sweep firmly in sight! 👊🔥 Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand, 4th T20I TOMORROW, 11:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels, Sony LIV & Sony Vizha. #SonySportsNetwork #SonyLIV #SonyVizha— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) October 29, 2026
ચોથી T20I મેચ કેટલા વાગ્યે શરૂ થશે?
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ચોથી T20I મેચ IST બપોરે 12:30 વાગ્યે શરૂ થશે. અડધા કલાક પહેલા, બપોરે 12 વાગ્યે, બંને ટીમોના કેપ્ટન ટોસ માટે મેદાનમાં ઉતરશે.
ટીવી પર લાઈવ મેચ ક્યાં જોવી?
ભારતમાં, ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ચોથી T20I મેચનું લાઈવ પ્રસારણ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર કરવામાં આવશે. ભારતીય ચાહકો સોની સ્પોર્ટ્સ ચેનલો દ્વારા ટીવી પર લાઈવ જોઈ શકે છે. વધુમાં, તમે DD સ્પોર્ટ્સ પર ભારત-ન્યુઝીલેન્ડ ચોથી T20I મેચ મફતમાં જોઈ શકો છો.
🏏 पांच मैचों की T20I सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त के साथ सीरीज जीत चुकी #TeamIndia की नजरें अब चौथे मुकाबले में भी जीत पर हैं। 🇮🇳 📺 LIVE प्रसारण देखें DD Sports (DD Free Dish) पर। #INDvNZ Video Credit : @BCCI https://t.co/BNzy9U1skV— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) October 29, 2026
મોબાઇલ ફોન અને લેપટોપ પર ક્યાં જોઈ શકશો?
મોબાઇલ અને લેપટોપ વપરાશકર્તાઓ સોનીલીવ એપ અને વેબસાઇટ પર ભારત-ન્યુઝીલેન્ડ ચોથી ટી20આઈ મેચનું લાઇવ સ્ટ્રીમિંગ જોઈ શકે છે. જોકે, સોનીલીવ પર મેચ લાઇવ જોવા માટે તમારે સબ્સ્ક્રિપ્શનની જરૂર પડશે.
ઓકલેન્ડ હવામાન રિપોર્ટ
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ચોથી T20I મેચ ઓકલેન્ડના ઇડન પાર્ક ખાતે યોજાવાની છે. હવામાનની વાત કરીએ તો, 30 ઓક્ટોબરે ઓકલેન્ડમાં હવામાન સ્વચ્છ રહેવાની ધારણા છે, પરંતુ વરસાદ થોડા સમય માટે અવરોધ ઉભો કરી શકે છે. આ મેચ દરમિયાન વરસાદની શક્યતા ખૂબ ઓછી છે. લગભગ 25% સમય વરસાદ પડવાની ધારણા છે, પરંતુ મેચ દરમિયાન આકાશ વાદળછાયું રહી શકે છે. AccuWeather મુજબ, 30 ઓક્ટોબરે ઓકલેન્ડમાં મહત્તમ તાપમાન 19 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેવાની ધારણા છે, જ્યારે લઘુત્તમ તાપમાન 14 ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેવાની ધારણા છે. વરસાદ પણ મેચમાં વિક્ષેપ પાડી શકે છે. મેચ દરમિયાન ઓકલેન્ડમાં 32 કિલોમીટર પ્રતિ કલાકની ઝડપે પવન ફૂંકાશે તેવી ધારણા છે.
આ પણ વાંચોઃ