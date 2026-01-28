ઈશાન કિશનને ચોથી T20Iમાંથી કેમ બહાર કરવામાં આવ્યો? જુઓ કેપ્ટન સૂર્યાએ શું કહ્યું

ETV Bharat / sports

ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ચોથી ટી20 મેચ માટે પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં એક ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. ઇશાન કિશનને ટીમમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 28, 2026 at 8:29 PM IST

2 Min Read
હૈદરાબાદ: ભારતે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની શ્રેણીની ચોથી ટી20આઈમાં પોતાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં એક ફેરફાર કર્યો છે. ટોસ જીત્યા પછી, ભારતના સુકાની સૂર્યકુમાર યાદવે ટોસ પર જાહેરાત કરી કે ફાસ્ટ બોલર અર્શદીપ સિંહ ઈશાન કિશનની જગ્યાએ પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં સામેલ થશે. ન્યુઝીલેન્ડે પણ પોતાની પ્લેઈંગ ઈલેવનમાં એક ફેરફાર કર્યો છે.

ઈશાન કિશન લાંબા સમય પછી ભારતીય ટીમમાં પાછો ફર્યો છે. ભારત વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેણીની પહેલી મેચમાં તેણે વધારે રન બનાવ્યા ન હતા, પરંતુ બીજી મેચમાં તેણે ધમાકેદાર અડધી સદી ફટકારી હતી. ત્યારબાદ તેણે ત્રીજી મેચમાં શાનદાર પ્રદર્શન કર્યું, પરંતુ તેમ છતાં, તેને ચોથી મેચ માટે પ્લેઈંગ ઈલેવનમાંથી બહાર કરવામાં આવ્યો છે. કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ટોસ પર જાહેરાત કરી કે ઈશાન ઈજાના કારણે આજની મેચ રમશે નહીં. તેના સ્થાને અર્શદીપ સિંહને ટીમમાં સામેલ કરવામાં આવ્યો છે.

ભારતીય કેપ્ટન સૂર્યકુમાર યાદવે ઈશાન કિશન વિશે અપડેટ આપ્યું. કેપ્ટન સૂર્યાએ કહ્યું, "ટીમમાં ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે. ઈશાન કિશનની જગ્યાએ અર્શદીપ સિંહનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો છે. ઈશાનને છેલ્લી મેચમાં નાની ઈજા થઈ હતી જેના કારણે બહાર છે.

આ મેચની સૌથી મોટી ખાસ વાત એ છે કે સંજુ સેમસનને હાલમાં પ્લેઇંગ ઇલેવનમાં તક મળી રહી છે. તે છેલ્લી ત્રણ મેચમાં ફક્ત 16 રન બનાવી શક્યો છે. તેને રન બનાવવા માટે સંઘર્ષ કરવો પડ્યો છે. પરંતુ કદાચ કેપ્ટન તેને ફોર્મમાં પાછા ફરવાની બીજી તક આપી રહ્યા છે. વધુમાં, ઇશાન રમી રહ્યો ન હોવાથી, સંજુ પાસે બીજી તક છે. તેનું ભવિષ્ય મોટાભાગે સંજુ આ મેચમાં કેવી રીતે બેટિંગ કરે છે તેના પર નિર્ભર રહેશે.

ભારતની પ્લેઇંગ-11: અભિષેક શર્મા, સંજુ સેમસન (વિકેટકીપર), સૂર્યકુમાર યાદવ (કેપ્ટન), રિંકુ સિંહ, હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, હર્ષિત રાણા, રવિ બિશ્નોઈ, કુલદીપ યાદવ, અર્શદીપ સિંહ, જસપ્રીત બુમરાહ.

ન્યુઝીલેન્ડની પ્લેઇંગ-11: ટિમ સીફર્ટ (વિકેટકીપર), ડેવોન કોનવે, રચિન રવિન્દ્ર, ગ્લેન ફિલિપ્સ, માર્ક ચેપમેન, ડેરિલ મિશેલ, મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), ઝેકરીન ફોક્સ, મેટ હેનરી, ઇશ સોઢી, જેકબ ડફી.

