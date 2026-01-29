ETV Bharat / sports

ચોથી ટી20 મેચમાં શિવમ દુબેની ધુંઆધાર બેટિંગ, યુવરાજ અને અભિષેક રેકોર્ડ તૂટતા તૂટતા રહી ગયો

શિવમ દુબેએ ન્યૂઝીલેન્ડ સામે માત્ર 15 બોલમાં જ અડધી સદી ફટકારી હતી અને આ સિદ્ધિ મેળવી હતી.

શિવમ દુબે
શિવમ દુબે (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 29, 2026 at 10:00 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Shivam Dube Fifty: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાયેલી ચોથી ટી20 મેચમાં શિવમ દુબેએ એવું વિસ્ફોટક પ્રદર્શન કર્યું કે તેણે મેચનો રસ્તો થોડા સમય માટે બદલી નાખ્યો. જ્યારે ભારતીય ટીમ લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે દબાણમાં હતી, ત્યારે દુબે મેદાનમાં ઉતર્યા અને થોડીવારમાં જ ન્યુઝીલેન્ડના બોલરોની કમર તોડી નાખી. દુબેએ માત્ર 15 બોલમાં અડધી સદી ફટકારીને ભારતીય ટી20 ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં પોતાનું નામ સુવર્ણ અક્ષરોમાં લખાવી દીધું.

આ શાનદાર ઇનિંગ સાથે, શિવમ દુબે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી ફિફ્ટી ફટકારનાર ત્રીજો ભારતીય બેટ્સમેન બન્યો. ફક્ત યુવરાજ સિંહ (12 બોલ) અને અભિષેક શર્મા (14 બોલ) એ જ આ સિદ્ધિ તેમના કરતા ઝડપી મેળવી છે. હાર્દિક પંડ્યા આ યાદીમાં ચોથા ક્રમે છે, જેણે ગયા વર્ષે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 16 બોલમાં ફિફ્ટી ફટકારી હતી.

શિવમ દુબેએ જેકબ ડફીના બોલ પર સિક્સર ફટકારીને પોતાની અડધી સદી પૂર્ણ કરી. ડફીએ ફુલ ટોસ ફેંક્યો, જેને દુબેએ બાઉન્ડ્રી ઉપર મોકલીને અદભુત રીતે પોતાની ફિફ્ટી પૂર્ણ કરી. જોકે, આ પહેલા જ દુબે પોતાની વિકેટ ગુમાવવાથી બચી ગયો. હકીકતમાં, ડફીના પહેલા બોલ પર અમ્પાયરે તેને LBW આઉટ આપ્યો હતો. જોકે, દુબે તરત જ DRSનો આશરો લીધો. રિપ્લેમાં સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યું હતું કે બોલ બેટની અંદરની ધાર પર ગયો હતો અને તેના પેડ પર વાગ્યો હતો, જેના કારણે અમ્પાયરને પોતાનો નિર્ણય ઉલટાવી દેવાની ફરજ પડી હતી. આ લાઇફલાઇન પછી, દુબે વધુ આક્રમક બન્યો અને તેણે બીજા જ બોલ પર શાનદાર ફિફ્ટી ફટકારી.

શિવમ દુબેએ 12મી ઓવરમાં ઈશ સોઢી સામે પોતાનો અસલી રંગ બતાવ્યો. દુબેએ આ ઓવરમાં બે ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગા ફટકારીને કુલ 29 રન બનાવ્યા. આ એવી ઓવર સાબિત થઈ જેણે ભારતની ડગમગતી ઇનિંગ્સને પુનર્જીવિત કરી અને ન્યૂઝીલેન્ડને પાછળ ધકેલી દીધું. જોકે, તેની ઇનિંગ્સનો અંત ત્યારે થયો જ્યારે બોલ હર્ષિત રાણાના બેટને અડ્યો, પછી કિવી બોલર મેટ હેનરીને સ્પર્શ્યો અને નોન-સ્ટ્રાઇક એન્ડ પર વિકેટ પર અથડાયો. આમ, શિવમ દુબેની તોફાની ઇનિંગ્સનો અંત આવ્યો.

આ પણ વાંચો:

  1. IND vs NZ: ચોથી T20 મેચમાં ન્યુઝીલેન્ડે ભારતને 50 રનથી હરાવ્યું, શિવમ દુબેની તોફાની ઇનિંગ્સ વ્યર્થ
  2. ઈશાન કિશનને ચોથી T20Iમાંથી કેમ બહાર કરવામાં આવ્યો? જુઓ કેપ્ટન સૂર્યાએ શું કહ્યું

TAGGED:

IND VS NZ
SHIVAM DUBE RECORD
IND VS NZ 4TH T20
SHIVAM DUBE FIFTY
IND VS NZ

Quick Links / Policies

સંપાદકની પસંદ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.