ચોથી ટી20 મેચમાં શિવમ દુબેની ધુંઆધાર બેટિંગ, યુવરાજ અને અભિષેક રેકોર્ડ તૂટતા તૂટતા રહી ગયો
શિવમ દુબેએ ન્યૂઝીલેન્ડ સામે માત્ર 15 બોલમાં જ અડધી સદી ફટકારી હતી અને આ સિદ્ધિ મેળવી હતી.
Published : January 29, 2026 at 10:00 AM IST
Shivam Dube Fifty: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે રમાયેલી ચોથી ટી20 મેચમાં શિવમ દુબેએ એવું વિસ્ફોટક પ્રદર્શન કર્યું કે તેણે મેચનો રસ્તો થોડા સમય માટે બદલી નાખ્યો. જ્યારે ભારતીય ટીમ લક્ષ્યનો પીછો કરતી વખતે દબાણમાં હતી, ત્યારે દુબે મેદાનમાં ઉતર્યા અને થોડીવારમાં જ ન્યુઝીલેન્ડના બોલરોની કમર તોડી નાખી. દુબેએ માત્ર 15 બોલમાં અડધી સદી ફટકારીને ભારતીય ટી20 ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં પોતાનું નામ સુવર્ણ અક્ષરોમાં લખાવી દીધું.
આ શાનદાર ઇનિંગ સાથે, શિવમ દુબે T20 આંતરરાષ્ટ્રીય ક્રિકેટમાં સૌથી ઝડપી ફિફ્ટી ફટકારનાર ત્રીજો ભારતીય બેટ્સમેન બન્યો. ફક્ત યુવરાજ સિંહ (12 બોલ) અને અભિષેક શર્મા (14 બોલ) એ જ આ સિદ્ધિ તેમના કરતા ઝડપી મેળવી છે. હાર્દિક પંડ્યા આ યાદીમાં ચોથા ક્રમે છે, જેણે ગયા વર્ષે દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 16 બોલમાં ફિફ્ટી ફટકારી હતી.
Fearless. Ferocious. 🔥#ShivamDube was pivotal in Team India’s ICC Men’s #T20WorldCup 2024 triumph, and the signs look just as strong as we gear up to repeat history in 2026! ⚡👏#INDvNZ | 4th T20I | LIVE NOW 👉 https://t.co/UkIOb9Ri1y pic.twitter.com/LsntATswQK— Star Sports (@StarSportsIndia) January 28, 2026
શિવમ દુબેએ જેકબ ડફીના બોલ પર સિક્સર ફટકારીને પોતાની અડધી સદી પૂર્ણ કરી. ડફીએ ફુલ ટોસ ફેંક્યો, જેને દુબેએ બાઉન્ડ્રી ઉપર મોકલીને અદભુત રીતે પોતાની ફિફ્ટી પૂર્ણ કરી. જોકે, આ પહેલા જ દુબે પોતાની વિકેટ ગુમાવવાથી બચી ગયો. હકીકતમાં, ડફીના પહેલા બોલ પર અમ્પાયરે તેને LBW આઉટ આપ્યો હતો. જોકે, દુબે તરત જ DRSનો આશરો લીધો. રિપ્લેમાં સ્પષ્ટપણે દેખાઈ રહ્યું હતું કે બોલ બેટની અંદરની ધાર પર ગયો હતો અને તેના પેડ પર વાગ્યો હતો, જેના કારણે અમ્પાયરને પોતાનો નિર્ણય ઉલટાવી દેવાની ફરજ પડી હતી. આ લાઇફલાઇન પછી, દુબે વધુ આક્રમક બન્યો અને તેણે બીજા જ બોલ પર શાનદાર ફિફ્ટી ફટકારી.
29 RUNS FROM THE OVER! 🤩— Star Sports (@StarSportsIndia) January 28, 2026
Shivam Dube goes full beast mode as brings up his fifty in just 15 deliveries! 👊#INDvNZ | 4th T20I | LIVE NOW 👉 https://t.co/UkIOb9Ri1y pic.twitter.com/tXOJeMQdCJ
શિવમ દુબેએ 12મી ઓવરમાં ઈશ સોઢી સામે પોતાનો અસલી રંગ બતાવ્યો. દુબેએ આ ઓવરમાં બે ચોગ્ગા અને ત્રણ છગ્ગા ફટકારીને કુલ 29 રન બનાવ્યા. આ એવી ઓવર સાબિત થઈ જેણે ભારતની ડગમગતી ઇનિંગ્સને પુનર્જીવિત કરી અને ન્યૂઝીલેન્ડને પાછળ ધકેલી દીધું. જોકે, તેની ઇનિંગ્સનો અંત ત્યારે થયો જ્યારે બોલ હર્ષિત રાણાના બેટને અડ્યો, પછી કિવી બોલર મેટ હેનરીને સ્પર્શ્યો અને નોન-સ્ટ્રાઇક એન્ડ પર વિકેટ પર અથડાયો. આમ, શિવમ દુબેની તોફાની ઇનિંગ્સનો અંત આવ્યો.
આ પણ વાંચો: