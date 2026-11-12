IND vs NZ: ચોથી વનડે પણ વરસાદને કારણે રદ થશે? જાણો મેચની લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ વિશે
IND vs NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ODI શ્રેણીની ચોથી મેચ 13 નવેમ્બરના રોજ માઉન્ટ મૌંગાનુઈમાં રમાશે.
Published : November 12, 2026 at 8:33 PM IST
IND VS NZ 4TH ODI: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની વનડે શ્રેણીની ચોથી મેચ 13 નવેમ્બર, શુક્રવારના રોજ માઉન્ટ મૌંગાનુઈમાં રમાશે. હાલમાં ટીમ ઈન્ડિયા પહેલી અને બીજી વનડે જીતીને શ્રેણીમાં 2-0થી આગળ છે. વરસાદને કારણે ત્રીજી વનડે રદ કરવામાં આવી હતી. હવે, ભારતીય ટીમ ચોથી મેચ જીતીને શ્રેણી પર કબજો કરવાનો પ્રયાસ કરશે, જ્યારે યજમાન ન્યુઝીલેન્ડ વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કરશે. બંને ટીમો વચ્ચે રોમાંચક મુકાબલો થવાની અપેક્ષા છે. જોકે, ચાહકોના મનમાં સૌથી મોટો પ્રશ્ન એ છે કે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ચોથી વનડે સવારે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે કે 8:30 વાગ્યે.
મેચ કેટલા વાગ્યે શરુ થશે?
ચોથી વનડે મેચ ન્યૂઝીલેન્ડના માઉન્ટ મૌંગાનુઈ સ્થિત બે ઓવલ ખાતે રમાશે. ટોસ સવારે 7:00 વાગ્યે થશે, જેમાં પહેલો બોલ 7:30 વાગ્યે ફેંકાશે. મેચ સવારે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે. હાલમાં હવામાન સાફ છે, તેથી મેચ સમયસર શરૂ થવાની ધારણા છે. જોકે, ન્યૂઝીલેન્ડમાં બદલાતા હવામાનને કારણે વરસાદની શક્યતા નકારી શકાય નહીં. જો વરસાદ પડે તો ટોસ અને મેચ શરૂ થવામાં વિલંબ થઈ શકે છે. ભારે વરસાદને કારણે ઓવરોમાં ઘટાડો પણ થઈ શકે છે. જો પરિસ્થિતિ વધુ વણસે તો મેચ રદ પણ થઈ શકે છે.
𝐎𝐍𝐄 𝐖𝐈𝐍 𝐅𝐑𝐎𝐌 𝐒𝐄𝐑𝐈𝐄𝐒 𝐆𝐋𝐎𝐑𝐘! 🏆 India look to seal the deal, while New Zealand fight to keep the series alive. It's game on! ⚔️ Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 4th ODI on 13th Nov, 7:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha and Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 11, 2026
આ મેચ મફતમાં જોઈ શકાય છે
સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક આ શ્રેણીના મીડિયા અધિકારો ધરાવે છે. ટીવી પર મેચ જોવા માટે, તમારે સોની સ્પોર્ટ્સ ચેનલની જરૂર પડશે, જ્યારે તમારા મોબાઇલ પર જોવા માટે, તમે સોની લિવ એપ્લિકેશનની મુલાકાત લઈ શકો છો. સોની લિવ એપ્લિકેશન દ્વારા ટેબ્લેટ અને લેપટોપ પર પણ મેચ જોઈ શકાય છે. જો કે, જો તમે મફતમાં મેચ લાઇવ જોવા માંગતા હો, તો તમે તેને ડીડી સ્પોર્ટ્સ પર પણ જોઈ શકો છો. તમારે ડીડી ફ્રી ડિશ કનેક્શનની જરૂર પડશે. જો તમારી પાસે બીજી કંપનીનું ડિશ કનેક્શન છે, તો ડીડી સ્પોર્ટ્સ તે નેટવર્ક પર ઉપલબ્ધ રહેશે નહીં. કૃપા કરીને આની નોંધ લો. જો કે, મોબાઇલ પર મેચ જોવા માટે સોની લિવ એપ્લિકેશન એકમાત્ર રસ્તો છે. ડીડી સ્પોર્ટ્સ ફક્ત ટીવી પર જ જોઈ શકાય છે.
🏏 तैयार हो जाइए भारत 🇮🇳 और न्यूजीलैंड 🇳🇿 के बीच चौथे वनडे मुकाबले के रोमांच के लिए! 🔥 सीरीज में 2-0 की बढ़त के साथ मैदान पर उतरेगी #TeamIndia, जहां उसकी नजरें जीत के साथ सीरीज पर कब्जा जमाने पर होंगी। 💪🏆 📺 मुकाबले का LIVE प्रसारण देखें DD Sports (DD Free Dish) पर। #NZvIND https://t.co/TgL9CrtgI7— Doordarshan Sports (@ddsportschannel) November 11, 2026
હવામાન રિપોર્ટ
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ચોથી વનડે મેચ માટે પણ વરસાદની આગાહી નથી. 13 નવેમ્બરે માઉન્ટ મૌંગાનુઈમાં વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી. આ મેદાન પર મેચના દિવસે વરસાદની માત્ર એક ટકા શક્યતા છે. આ દિવસે તડકો રહેશે અને ચાહકો આખી મેચ જોઈ શકશે. ચાહકો આખરે 50 ઓવરની સંપૂર્ણ મેચ જોવાની આશા રાખશે. વરસાદને કારણે આ શ્રેણીની મેચો ટૂંકી કરવામાં આવી હોવાથી, બંને ટીમોના ચાહકો હવે તેમના મનપસંદ ખેલાડીઓને સંપૂર્ણ 100 ઓવર રમતા જોઈ શકશે.
ચોથી વનડે માટેની બંને ટીમ
ભારત: રોહિત શર્મા, રુતુરાજ ગાયકવાડ, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ અય્યર (કેપ્ટન), અક્ષર પટેલ, ઈશાન કિશન (વિકેટકીપર), નમન ધીર, આકિબ નબી, ગુરનુર બ્રાર, અર્શદીપ સિંહ, મોહમ્મદ સિરાજ, તિલક વર્મા, કુલદીપ યાદવ, કુમાર કુશાગ્ર, યશ ઠાકુર.
ન્યુઝીલેન્ડ: મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), ફિન એલન, માઈકલ બ્રેસવેલ, ક્રિશ્ચિયન ક્લાર્ક, જેકબ ડફી, મેટ ફિશર, ડીન ફોક્સક્રોફ્ટ, મિચ હે (વિકેટકીપર), મેટ હેનરી, કાયલ જેમીસન, નિક કેલી, બ્રેટ રેન્ડેલ, ટિમ સીફર્ટ (વિકેટકીપર), વિલ યંગ.
આ પણ વાંચોઃ