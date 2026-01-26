ETV Bharat / sports

એક વર્ષ પછી ભારતીય ટીમની જર્સીમાં વાપસી પર ભાવુક થયો આ સ્ટાર ખેલાડી, જાણો શું કહ્યું...

રવિ બિશ્નોઈ લગભગ એક વર્ષની લાંબી રાહ જોયા બાદ T20 ટીમમાં પાછો ફર્યો.

રવિ બિશ્નોઈ
રવિ બિશ્નોઈ (IANS)
January 26, 2026

Ravi Bishnoi Emotional Statement: રવિ બિશ્નોઈએ લગભગ એક વર્ષ પછી ભારતીય ટીમની જર્સીમાં વાપસી કરી. ફેબ્રુઆરી 2025 પછી, બિશ્નોઈએ T20 આંતરરાષ્ટ્રીય મેચોમાંથી સંપૂર્ણપણે ખસી ગયો હતો. તેને ભારતીય ટીમમાંથી બહાર કરી દેવામાં આવ્યો હતો, અને IPL 2025 પણ તેના માટે ભૂલી શકાય તેવી હતી. જોકે, બિશ્નોઈએ એક વર્ષ સુધી અથાક મહેનત કરી અને અંતે ન્યુઝીલેન્ડ સામેની ત્રીજી T20 મેચમાં શાનદાર વાપસી કરી. તેણે ચાર ઓવરમાં માત્ર 18 રન આપીને બે મોટી વિકેટ લીધી. હવે, બિશ્નોઈએ આ વાપસી મેચ પર ભાવનાત્મક નિવેદન આપ્યું છે.

બિશ્નોઈએ તેના વાપસી વિશે શું કહ્યું?

ત્રીજી T20 મેચમાં ધમાલ મચાવ્યા પછી, રવિ બિશ્નોઈ એક પ્રેસ કોન્ફરન્સમાં દેખાયા. તેણે તેના વાપસીની ચર્ચા કરી અને સમજાવ્યું કે તેના માટે વસ્તુઓ સરળ નહોતી. બિશ્નોઈએ કહ્યું, "જ્યારે તમે ટીમની બહાર થાવ છો, ત્યારે વસ્તુઓ મુશ્કેલ હોય છે. તમને લાગે છે કે તમારે ટીમમાં હોવું જોઈએ, પરંતુ તમે નથી. આ ભારતીય ટીમ ખૂબ જ મજબૂત છે, અને ફક્ત થોડા જ સ્થાનો ઉપલબ્ધ છે. તેથી જ તકો મર્યાદિત છે." ટીમથી દૂર રહીને, મને મારી જાત પર કામ કરવાની તક મળી.

રવિએ આગળ કહ્યું, "પ્રયાસોએ મને નોંધપાત્ર વાપસી કરવામાં મદદ કરી. બોલર તરીકે T20 મેચ હંમેશા પડકારજનક હોય છે. જો તમે બે કે ત્રણ વિકેટ વહેલી ગુમાવો છો, તો બેટિંગ ટીમ માટે વસ્તુઓ મુશ્કેલ બની જાય છે. હું થોડો નર્વસ હતો, પરંતુ હું ઉત્સાહિત પણ હતો. ગભરાટ એટલા માટે હતો કારણ કે તમને મર્યાદિત તકો મળે છે અને તમારે તેમાં સારું પ્રદર્શન કરવું પડે છે."

બિશ્નોઈએ જણાવ્યું કે તેણે છેલ્લા એક વર્ષમાં પોતાની બોલિંગ પર ખૂબ મહેનત કરી હતી. તેનો પોતાની લંબાઈ પર નિયંત્રણનો અભાવ હતો, જેના કારણે તે IPLમાં નિષ્ફળ ગયો. બિશ્નોઈએ સ્વીકાર્યું કે ઘરેલુ ક્રિકેટમાં તેની મહેનત રંગ લાવી, જેના કારણે તેને ટીમ ઈન્ડિયામાં સ્થાન મળ્યું. તેણે કહ્યું, "મેં ગયા એક વર્ષમાં મારી લેન્થ પર ખૂબ મહેનત કરી છે, કારણ કે IPLની છેલ્લી સીઝન મારા માટે સારી નહોતી. હું વસ્તુઓ પર નિયંત્રણ રાખી શકતો ન હતો અને મુશ્કેલ સમય પસાર કરી રહ્યો હતો."

