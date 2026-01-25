ETV Bharat / sports

આજે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ત્રીજી T20I મેચ, ટીમ ઈન્ડિયા શ્રેણીમાં 2-0થી આગળ

ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની T20I શ્રેણીની ત્રીજી મેચ ગુવાહાટીના બારસાપર ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ટીમ ઈન્ડિયા હાલમાં પાંચ મેચની શ્રેણીમાં 2-0થી આગળ છે.

By ETV Bharat Sports Team

Published : January 25, 2026 at 11:01 AM IST

IND vs NZ 3જી T20I: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે T20 શ્રેણીની ત્રીજી મેચ 25 જાન્યુઆરીએ રમાશે. આ મેચ ગુવાહાટીના બારસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમમાં રમાશે. ટીમ ઈન્ડિયા હાલમાં પાંચ મેચની આ T20 શ્રેણીમાં 2-0થી આગળ છે. તેથી, ટીમ ઈન્ડિયા આજે જીતની હેટ્રિક પૂર્ણ કરીને શ્રેણી પર કબજો કરવાનો પ્રયાસ કરશે. દરમિયાન, ન્યુઝીલેન્ડ શ્રેણીમાં વાપસી કરવાનો પ્રયાસ કરશે.

ભારતીય ટીમમાં બે ફેરફાર: આ મેચ માટે ભારતીય ટીમમાં બે મોટા ફેરફારની અપેક્ષા છે. બીજી મેચથી આરામ આપવામાં આવેલા બુમરાહ ત્રીજા મેચ માટે ટીમમાં પાછા ફરશે. હર્ષિત રાણા બહાર રહે તેવી શક્યતા છે. ઉપ-કેપ્ટન અક્ષર પટેલ ઈજાને કારણે બીજી મેચ ચૂકી ગયો. કુલદીપ યાદવને તેના સ્થાને સામેલ કરવામાં આવ્યો હતો. કુલદીપે બીજી મેચમાં શાનદાર બોલિંગ કરી અને બે વિકેટ લીધી. હવે, અક્ષર પટેલની વાપસી સાથે, કુલદીપને બહાર બેસવું પડી શકે છે. આ બે મોટા ફેરફારો ઉપરાંત, પ્રથમ બે મેચમાં રમનારા બાકીના ખેલાડીઓ ટીમમાં રહેશે.

કિવી ટીમમાં ફેરફાર: ન્યુઝીલેન્ડ ટીમમાં પણ ફેરફારોની અપેક્ષા છે. ઇજાગ્રસ્ત એડમ મિલ્નેનું સ્થાન લેનારા ફાસ્ટ બોલર કાયલ જેમિસનને તક મળી શકે છે. ગુવાહાટીની પિચ પર જેમિસનની ઉછાળવાળી બોલિંગ મુખ્ય ભૂમિકા ભજવી શકે છે.

પિચ રિપોર્ટ: બારસાપારા ક્રિકેટ સ્ટેડિયમ સામાન્ય રીતે બેટિંગ માટે અનુકૂળ માનવામાં આવે છે. અહીં રમાયેલી છેલ્લી T20Iમાં 220 થી વધુ રન થયા હતા, તેથી બીજી હાઇ-સ્કોરિંગ મેચની અપેક્ષા છે. ટૂંકી બાઉન્ડ્રી અને સપાટ પિચ બોલરો માટે પડકારજનક સાબિત થઈ શકે છે.

હેડ-ટુ-હેડ રેકોર્ડ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ 27 ટી20 મેચમાં એકબીજા સામે આવ્યા છે. ભારતે આમાંથી 14 જીતી છે, જ્યારે ન્યુઝીલેન્ડ 10 જીતી છે. ત્રણ મેચ ડ્રો થઈ છે. ભારતમાં, બંને ટીમો 13 મેચ રમી છે, જેમાં ભારતે નવ જીત્યા છે અને ન્યુઝીલેન્ડ ચાર જીતી છે. બંને ટીમોએ ભારતમાં કુલ ચાર ટી20 શ્રેણી રમી છે. ન્યુઝીલેન્ડે 2012 માં તેમની એકમાત્ર ટી20 શ્રેણી જીતી હતી. ભારતે ત્રણ શ્રેણી જીતી છે.

મેચ ક્યાં લાઈવ જોવી: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ત્રીજી ટી20 મેચ સાંજે 7:00 વાગ્યે શરૂ થશે. ટોસ સાંજે 6:30 વાગ્યે થશે. ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ટી20 શ્રેણી સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર લાઈવ પ્રસારિત કરવામાં આવશે. ચાહકો સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ ચેનલ પર મેચ જોઈ શકશે. આ ઉપરાંત, મેચનું લાઈવ પ્રસારણ Jio Hotstar એપ પર પણ ઉપલબ્ધ થશે.

બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેઈંગ-11

ભારતની પ્લેઈંગ-11: સંજુ સેમસન (wk), અભિષેક શર્મા, ઈશાન કિશન, સૂર્યકુમાર યાદવ (c), હાર્દિક પંડ્યા, શિવમ દુબે, રિંકુ સિંહ, હર્ષિત રાણા, અર્શદીપ સિંહ, કુલદીપ યાદવ, વરુણ ચક્રવર્તી.

ન્યુઝીલેન્ડની પ્લેઈંગ-11: ડેવોન કોનવે, ટિમ સીફર્ટ (વિકેટકીપર), રચિન રવિન્દ્ર, ગ્લેન ફિલિપ્સ, માર્ક ચેપમેન, ડેરિલ મિશેલ, મિશેલ સેન્ટનર (કેપ્ટન), ઝેકરીન ફોલ્કેસ, મેટ હેનરી, ઇશ સોઢી, જેકબ ડફી.

