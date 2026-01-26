ભારતે ત્રીજી T20માં ઇતિહાસ રચ્યો, ઘરઆંગણે સૌથી વધું T20I શ્રેણી જીતી
ભારતે ત્રીજી T20 માં ન્યૂઝીલેન્ડને માત્ર 10 ઓવરમાં હરાવીને ઘણા રેકોર્ડ બનાવ્યા.
IND vs NZ 3rd T20: ભારતીય ટીમે ત્રીજી T20 માં ન્યુઝીલેન્ડને 8 વિકેટથી હરાવીને પાંચ મેચની શ્રેણી 3-0 થી જીતી લીધી. ગુવાહાટીમાં રમાયેલી મેચમાં, ભારતે 10 રનમાં માત્ર 2 વિકેટ ગુમાવીને 154 રનનો લક્ષ્યાંક હાંસલ કર્યો. અભિષેક અને સૂર્યાએ પોતાની તોફાની ઇનિંગ્સથી બધાને આશ્ચર્યચકિત કર્યા. અભિષેકે 14 બોલમાં પોતાની ફિફ્ટી પૂરી કરી અને 20 બોલમાં 340 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 68 રન બનાવીને અણનમ રહ્યો, જ્યારે કેપ્ટન સૂર્યાએ 26 બોલમાં 219 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 57 રન બનાવીને રેકોર્ડ વિજય મેળવ્યો.
ભારતે પાકિસ્તાનના રેકોર્ડની બરાબરી કરી
આ શાનદાર જીત સાથે, ભારતે પાંચ મેચની શ્રેણી 3-0 થી જીતી લીધી છે. આ સાથે, ભારતે સતત સૌથી વધુ T20 શ્રેણી જીતવા માટે તેના પાડોશી દેશ પાકિસ્તાનની બરાબરી કરી છે. ભારતે 2024 થી સતત 11 T20 શ્રેણી જીતી છે, જ્યારે પાકિસ્તાને 2016 થી 2018 વચ્ચે સતત 11 T20 શ્રેણી જીતવાનો રેકોર્ડ બનાવ્યો હતો.
સૌથી વધુ સળંગ T20 શ્રેણી જીત
- 11 ભારત (2024-2026)
- 11 પાકિસ્તાન (2016-18)
- 7 ભારત (2017-18)
- 6 ભારત (2019-21)
સૌથી ઝડપી 150 થી વધુ લક્ષ્યનો પીછો
આ મેચમાં, ભારતીય ટીમે 154 રનનો લક્ષ્યાંક 60 બોલ બાકી રહેતા પ્રાપ્ત કર્યો, જે કોઈપણ ટેસ્ટ રાષ્ટ્ર સામે સૌથી વધુ બોલ બાકી રહેતા સૌથી વધુ વિજય છે. અગાઉ, આ રેકોર્ડ વેસ્ટ ઈન્ડિઝના નામે હતો, જેણે 2024 માં દક્ષિણ આફ્રિકા સામે 37 બોલ બાકી રહેતા 150 થી વધુના સ્કોરનો પીછો કર્યો હતો.
વધુમાં, ન્યુઝીલેન્ડ સામેના કોઈપણ લક્ષ્યનો પીછો કરવામાં આ સૌથી મોટો વિજય અંતર છે. અત્યાર સુધી, કોઈપણ ટીમે 10 ઓવરથી ઓછી ઓવરમાં લક્ષ્યનો પીછો કર્યો નથી.
T20 માં ઘરઆંગણે ભારતનો દબદબો
આ જીત સાથે, ભારતે ઘરઆંગણે વધુ એક T20 શ્રેણી જીતી લીધી છે. આનાથી ટીમ ઈન્ડિયા ઘરઆંગણે સૌથી વધુ સતત T20 શ્રેણી જીતનાર ટીમ બની ગઈ છે, જેમાં 10 જીત છે. ભારતે 2022 થી ઘરઆંગણે એક પણ T20 શ્રેણી હાર્યું નથી. ઓસ્ટ્રેલિયા પાછળ છે, જેણે 2006 થી 2010 વચ્ચે સતત આઠ ઘરઆંગણે T20 શ્રેણી જીતી હતી.
ઘરઆંગણે સૌથી વધુ સતત T20I શ્રેણી જીત
- 10 ભારત (2022-26)
- 8 ઓસ્ટ્રેલિયા (2006-10)
- 7 ભારત (2019-22)
- 5 પાકિસ્તાન (2008-18)
T20I માં ભારતીય ખેલાડી દ્વારા બીજી સૌથી ઝડપી અડધી સદી
અભિષેક શર્માએ 26 બોલમાં 340 ના સ્ટ્રાઇક રેટથી 68 રન બનાવ્યા. તેણે 14 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પણ પૂરી કરી, જે T20I માં ભારતીય ખેલાડી દ્વારા બીજી સૌથી ઝડપી અડધી સદી છે. યુવરાજ સિંહ 12 બોલમાં પોતાની અડધી સદી પૂરી કરીને ટોપ સ્કોરર રહ્યો છે. આ વિશ્વની ત્રીજી સૌથી ઝડપી અડધી સદી છે.
ટેસ્ટ રમતા દેશ સામે સૌથી ઝડપી અડધી સદી
- 12 બોલ, યુવરાજ સિંહ વિરુદ્ધ ઈંગ્લેન્ડ, ડર્બન 2007
- 13 બોલ, જોન ફ્રાયલિંક વિરુદ્ધ ઝિમ્બાબ્વે, બુલાવાયો 2025
- 14 બોલ, કોલિન મુનરો વિરુદ્ધ શ્રીલંકા, ઓકલેન્ડ 2016
- 14 બોલ, અભિષેક શર્મા વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ, ગુવાહાટી 2026
- 15 બોલ, ક્વિન્ટન ડી કોક વિરુદ્ધ વેસ્ટ ઈન્ડિઝ, સેન્ચુરિયન 2023
