ઇતિહાસમાં પહેલીવાર ઘર આંગણે ભારતની ન્યૂઝીલેન્ડ સામે હાર, જાણો શું કહે છે ક્રિકેટ પ્રેમીઓ
18 જાન્યુઆરીએ ઇન્દોરમાં રમાયેલી ત્રીજી વન ડેમાં ન્યૂઝીલેન્ડે ભારતીય ટીમની 40 રનથી હરાવી.
Published : January 19, 2026 at 3:48 PM IST
જૂનાગઢ: 18 જાન્યુઆરી (રવિવાર) ઇન્દોરમાં આયોજિત ભારત અને ન્યૂઝીલેન્ડ વચ્ચે ત્રણ એક દિવસીય મેચની સીરીઝમાં ન્યૂઝીલેન્ડે ભારતને 40 રનથી હરાવીને ત્રણ મેચોની સિરીઝ 2-1 થી જીતી લીધી. ઇતિહાસમાં પહેલીવાર ભારતને ઘર આંગણે વનડે સિરીઝમાં પરાજય આપ્યો છે, તેને લઈને જૂનાગઢના યુવાન અને ડીસ્ટ્રીક ક્રિકેટ રમતા ખેલાડીઓએ પોતાના પ્રતિભાવો વ્યક્ત કર્યા છે.
ક્રિકેટના ત્રણેય પાસામાં ભારતીય ટીમ ફસાણી
ભારતનો પરાજય થતા ક્રિકેટ રસિકો અને ખાસ કરીને યુવાન અને જિલ્લા ક્રિકેટ ટીમમાં રમતા ખેલાડીઓમાં ભારે નિરાશા જોવા મળી હતી. ક્રિકેટના ઇતિહાસમાં પહેલી વખત ન્યૂઝીલેન્ડે ભારત ની ક્રિકેટ ટીમને ઘર આંગણે પરાજય આપ્યો છે,.ક્રિકેટ રમતા અને ક્રિકેટના જાણકાર યુવાન ખેલાડીઓ બેટિંગ બોલિંગ અને ફિલ્ડિંગમાં ભારતની ટીમ ન્યૂઝીલેન્ડ કરતા ઉણી ઉતરી હતી, જેથી ભારતનો ઈન્દોર વન-ડે અને ત્રણ મેચોની સિરીઝમાં પરાજય થયો હતો.
સ્પિનર એ સૌથી વધુ કર્યા નિરાશ
ભારત જ્યારે ઘર આંગણે વન-ડે, ટેસ્ટ કે T20 ક્રિકેટ મેચ રમતું હોય છે, ત્યારે ભારતની સૌથી મજબુત પાસું સ્પીન બોલિંગ આક્રમણ માનવામાં આવતું હોય છે પરંતુ ન્યૂઝીલેન્ડ સામેની ત્રણ મેચોની સિરીઝમાં ભારત કરતાં ન્યૂઝીલેન્ડના સ્પીનરોએ સારી બોલિંગ કરી. ભારતીય બેટ્સમેનને સ્પીન બોલિંગ સામે રમવામાં સૌથી સારા માનવામાં આવે છે આ તમામ બેસ્ટમેનો સ્પીન બોલિંગ સામે ઘૂંટણીયા ટેકવી દેતા ભારતે ચેલેન્જ કરી શકાય તેવો રનનું ટાર્ગેટ ન્યૂઝીલેન્ડને આપી શક્યા નહીં તેવી જ રીતે ન્યૂઝીલેન્ડે આપેલા ટાર્ગેટને સ્પિન બોલિંગ સામે સાતત્યપૂર્ણ બેટિંગ ન કરવાને કારણે તેને હાંસલ કરવામાં પણ ભારતની ટીમ નબળી પુરવાર થઈ હતી.
ભારતનો નિષ્ફળ રહ્યો ટોપ ઓર્ડર
ભારતનો ટોપ અને મિડલ ઓર્ડર એકદમ મજબૂત માનવામાં આવે છે, પરંતુ વડોદરા બાદ ઈન્દોરમાં પણ ભારતનો ટોપ ઓર્ડર નિષ્ફળ રહ્યો હતો, જેને કારણે રન ચેસ કરવામાં ખૂબ મુશ્કેલી પડી હતી. મિડલ ઓર્ડરમાં પણ વિરાટ કોહલી અને નીતિશ રાણાને બાદ કરતા કોઈ પણ ખેલાડી ન્યૂઝીલેન્ડના સ્પિન અને પેસ આક્રમણ સામે કોઈ હરીફાઈ ઉભી ન કરી શકતા ભારતનો ઈન્દોર વન-ડેમાં પરાજય થયો હતો.
ઈન્દોર વન-ડેમાં 40 રનથી પરાજય
ન્યૂઝીલેન્ડ ના 338 રનના લક્ષ્યાંકનો પીછો કરતા, ભારતીય ટીમ 46 ઓવરમાં 296 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. કોહલી એકમાત્ર ભારતીય ખેલાડી હતો જેણે શરૂઆતથી અંત સુધી સાતત્ય જાળવી રાખ્યું હતું, જેનાથી ભારતની આશા જીવંત રહી હતી. જોકે, 124 રનમાં તેના આઉટ થવાથી તે આશાઓ પર પાણી ફરી વળ્યું.
કોહલી સિવાય, નીતિશ રેડ્ડીના 53 અને હર્ષિત રાણાના 52 રન ભારતને મેચમાં જાળવી રાખ્યા, પરંતુ તે રન જીત માટે પૂરતા ન હતા. આ ત્રણ બેટ્સમેન સિવાય, બીજું કોઈ નોંધપાત્ર યોગદાન આપી શક્યું નહીં, જેના પરિણામે ભારતે ઘરઆંગણે ન્યુઝીલેન્ડ સામે ODI શ્રેણી ગુમાવી.
