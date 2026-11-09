IND vs NZ ત્રીજી ODI માં પણ વરસાદ બગાડશે મજા? જાણો મેચ દરમિયાન હેમિલ્ટનમાં હવામાન કેવું રહેશે?
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની બંને વનડે મેચ વરસાદના કારણે ખોરવાઈ ગઈ છે. ત્રીજી મેચ હેમિલ્ટનમાં રમાનારી છે.
Published : November 9, 2026 at 4:26 PM IST
IND VS NZ 3RD ODI: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ત્રીજી વન-ડે (ODI) આવતીકાલે, 10 નવેમ્બરે રમાશે. ભારતે શ્રેણીમાં 2-0ની સરસાઈ મેળવી લીધી છે અને ત્રીજી મેચ જીતીને શ્રેણી પોતાના નામે કરવાના ઈરાદા સાથે મેદાનમાં ઉતરશે. જોકે, વરસાદની શક્યતાને કારણે શ્રેણી જીતવા માટે ભારતીય ટીમે કદાચ થોડી રાહ જોવી પડી શકે છે. 'એક્યુવેધર' (AccuWeather) ના જણાવ્યા અનુસાર, 10 નવેમ્બરે હેમિલ્ટનમાં વરસાદ પડવાની પ્રબળ શક્યતા છે. સવારે 4:00 વાગ્યાથી જ ભારે વરસાદની આગાહી છે અને સમગ્ર દિવસ દરમિયાન વરસાદ પડવાની 80 ટકા શક્યતા છે.
હેમિલ્ટનમાં હવામાન કેવું રહેશે?
સાંજે 7 વાગ્યાથી સતત વરસાદની પણ શક્યતા છે. આકાશ 85 થી 90 ટકા વાદળછાયું રહેવાની શક્યતા છે. જો સતત વરસાદ પડશે તો આઉટફિલ્ડ ખૂબ ભીનું રહેશે. આના કારણે મેચ રદ થઈ શકે છે. આજે, 9 નવેમ્બરના રોજ હેમિલ્ટનમાં પણ ભારે વરસાદ પડી રહ્યો છે. ઓકલેન્ડમાં પહેલી વનડે મેચમાં વરસાદને કારણે 32 ઓવર પ્રતિ ટીમનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્યારબાદ, વેલિંગ્ટનમાં બીજી મેચ પણ વરસાદને કારણે 47 ઓવર પ્રતિ ટીમનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો હતો. ત્રીજી વનડે પર વરસાદની કેટલી અસર પડશે તે જોવાનું બાકી છે.
🚨 BAD NEWS FOR CRICKET FANS ❌ - Heavy rain for the third ODI between India vs New Zealand. [Subhayan Chakraborty] https://t.co/XtFGJdmrBP— Johns. (@CricCrazyJohns) November 9, 2026
મેચ ક્યારે શરુ થશે?
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ત્રીજી વનડે મેચ ભારતીય સમય મુજબ સાંજે 7:30 વાગ્યે શરૂ થશે. ટોસના અડધા કલાક પહેલા, બંને ટીમોના કેપ્ટન મેદાનમાં ઉતરશે. ન્યુઝીલેન્ડના સ્થાનિક સમય ઝોનમાં, મેચ બપોરે 3:00 વાગ્યે શરૂ થશે. બંને ટીમો વચ્ચેની ત્રીજી મેચ સોની સ્પોર્ટ્સ નેટવર્ક પર લાઈવ જોઈ શકાશે. કોમેન્ટ્રી અંગ્રેજી, હિન્દી અને અન્ય ભાષાઓમાં ઉપલબ્ધ રહેશે. મેચ ડીડી સ્પોર્ટ્સ પર મફતમાં જોઈ શકાશે.
THREE IN A ROW? INDIA WILL BE HUNGRY FOR MORE! 💪 The Men in Blue return for the 3rd ODI with a chance to seal the series against the Kiwis! Watch the HERO VIDA India Tour of New Zealand 3rd ODI on 10th Nov, 7:30 AM onwards, LIVE on Sony Sports Network TV channels, Sony Vizha and Sony LIV. #SonySportsNetwork #SonyVizha #SonyLIV #NZvIND— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) November 8, 2026
પ્રથમ 2 વનડે પણ વરસાદને કારણે પ્રભાવિત થઈ હતી
શ્રેણીની પહેલી વનડે ઓકલેન્ડમાં રમાઈ હતી, જ્યાં વરસાદના કારણે મેચ 32 ઓવર સુધી ઘટાડી દેવામાં આવી હતી અને ભારતને 143 રનનો નવો લક્ષ્યાંક આપવામાં આવ્યો હતો, જે ટીમે 5 વિકેટ ગુમાવીને સરળતાથી પ્રાપ્ત કરી લીધો હતો. ત્યારબાદ, વેલિંગ્ટનમાં રમાયેલી બીજી મેચમાં પણ વરસાદના કારણે દરેક ઓવર 47 રનમાં ઘટાડી દેવામાં આવી હતી અને ન્યૂઝીલેન્ડ ફક્ત 134 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયું હતું. જવાબમાં, જ્યારે ભારત 113 રન પર બેટિંગ કરી રહ્યું હતું, ત્યારે ભારે વરસાદ પડ્યો અને DLS નિયમ હેઠળ, ભારતે તે રોમાંચક મેચ 4 રનથી જીતી લીધી. હવે, ટીમ ઈન્ડિયા ત્રીજી વનડે જીતીને શ્રેણીમાં અજેય લીડ મેળવવાનો પ્રયાસ કરશે.
આ પણ વાંચોઃ