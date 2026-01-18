આજે ઇન્દોરમાં ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ ત્રીજી વન ડે મેચ, જાણો પિચ રિપોર્ટ અને સંભવિત પ્લેઈંગ-11 વિશે
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ત્રણ મેચની ODI શ્રેણીની છેલ્લી મેચ આજે ઇન્દોરમાં રમાશે. શ્રેણી હાલમાં 1-1થી બરાબર છે.
Published : January 18, 2026 at 9:59 AM IST
Ind vs NZ: આજે ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ત્રણ મેચની શ્રેણીની ત્રીજી અને અંતિમ મેચ ઇન્દોરના હોલ્કર સ્ટેડિયમ ખાતે રમાશે. ત્રણ મેચની શ્રેણી હાલમાં 1-1 થી બરાબર છે. તેથી, ત્રીજી વનડે જીતનાર ટીમ શ્રેણી જીતશે. બંને ટીમો કોઈપણ કિંમતે ત્રીજી વનડે જીતવાનો પ્રયાસ કરશે.
હોલ્કર સ્ટેડિયમની પિચને બેટ્સમેનોને મદદરુપ માનવામાં આવે છે અને તે તેની ટૂંકી બાઉન્ડ્રી માટે જાણીતી છે. પરિણામે, આ મેદાન પર ઘણીવાર ઉચ્ચ સ્કોરિંગ મેચ જોવા મળે છે. ઇન્દોર સ્ટેડિયમની પિચને ભારતની શ્રેષ્ઠ બેટિંગ પિચમાંની એક માનવામાં આવે છે. પિચ એકદમ સપાટ છે, જેના કારણે બોલ બેટ પર સારી રીતે ઉછળી શકે છે. તે બેટ્સમેનોને શોટ રમવાનું પણ સરળ બનાવે છે. ઇનિંગ્સની શરૂઆતમાં બોલ થોડો સ્વિંગ થાય છે, પરંતુ જેમ જેમ મેચ આગળ વધે છે તેમ તેમ બેટ્સમેનોનું કામ સરળ બને છે.
Good morning New Zealand. It's Game Day 😁— BLACKCAPS (@BLACKCAPS) January 17, 2026
The third and final ODI starts tonight at 9pm NZT. Watch live on Sky Sport.#INDvNZ pic.twitter.com/TEAOsO5Rvv
ભારતીય ટીમે ઇન્દોરના હોલ્કર સ્ટેડિયમમાં અત્યાર સુધી સાત વનડે રમી છે. ટીમ ઇન્ડિયા આ મેદાન પર એક પણ મેચ હાર્યું નથી. ટીમ ઇન્ડિયાએ આ મેદાન પર બધી સાત મેચ જીતી છે. તેથી, શુભમન ગિલના નેતૃત્વ હેઠળની ટીમ પોતાની આઠમી જીત મેળવવા અને શ્રેણી જીતવા માટે પ્રયત્ન કરશે. જોકે, ટીમ ઇન્ડિયા માટે આટલું સરળ રહેશે નહીં. કિવી ખેલાડીઓ પણ હાલમાં સારા ફોર્મમાં છે.
આજે ઇન્દોરના હવામાન અંગે, મેચના દિવસે હવામાન સ્વચ્છ રહેવાની ધારણા છે. દિવસ વાદળછાયું રહેશે અને વરસાદની કોઈ શક્યતા નથી. ચાહકો આખી મેચ જોવાની અપેક્ષા રાખી શકે છે. દિવસ દરમિયાન મહત્તમ તાપમાન ૨૭ ડિગ્રી સેલ્સિયસ રહેવાની ધારણા છે. જોકે, સૂર્યાસ્ત થતાં તાપમાનમાં ઘટાડો થઈ શકે છે. ઝાકળને કારણે પાછળથી બોલિંગ કરતી ટીમને મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડી શકે છે.
It’s the decider, and we can’t keep calm! 🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) January 18, 2026
Will #TeamIndia continue their domination and clinch the series against NZ? ✍🏻#INDvNZ | 3rd ODI 👉 SUN, 18th JAN | 12:30 PM! pic.twitter.com/r2ROI6lrLj
બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેઈંગ-11
ભારતની ટીમ: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ અય્યર, કેએલ રાહુલ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, રવિન્દ્ર જાડેજા, હર્ષિત રાણા, કુલદીપ યાદવ, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા
ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ: ડેવોન કોનવે, હેનરી નિકોલ્સ, વિલ યંગ, ડેરિલ મિશેલ, ગ્લેન ફિલિપ્સ, મિશેલ હે (વિકેટકીપર), માઈકલ બ્રેસવેલ (કેપ્ટન), ઝેકરીન ફોલ્કેસ, જેડેન લેનોક્સ, કાયલ જેમીસન, ક્રિસ્ટિયન ક્લાર્ક.
