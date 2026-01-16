ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ત્રીજી વનડે મેચ, જાણો ક્યાં અને ક્યારે રમાશે
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે 3 મેચની ODI શ્રેણી 1-1 થી બરાબર પર છે.
Published : January 16, 2026 at 8:39 PM IST
Ind vs Nz 3rd ODI: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે 3 મેચની ODI શ્રેણી ચાલી રહી છે. અત્યાર સુધી બે મેચ રમાઈ છે, જેમાં બંને ટીમોએ એક-એક મેચ જીતી છે, જેના કારણે શ્રેણી બરાબર રહી છે. ટૂંક સમયમાં યોજાનારી અંતિમ મેચમાં શ્રેણીનો નિર્ણય થશે. આ મેચમાં વિરાટ કોહલી અને રોહિત શર્મા પણ મેદાનમાં જોવા મળશે. દરમિયાન, તમારે જાણવું જોઈએ કે શ્રેણીનો આ અંતિમ મેચ ક્યારે છે, તે ક્યાં રમાશે અને સૌથી અગત્યનું, મેચ કયા સમયે શરૂ થશે. ચાલો આ બધી માહિતી આપીએ.
ટીમ ઇન્ડિયા આ મેચ 18 જાન્યુઆરીએ (રવિવાર) ઇન્દોરના હોલકર સ્ટેડિયમ ખાતે રમશે, જ્યાં ભારતીય ટીમનો રેકોર્ડ મજબૂત છે. ટીમ ઇન્ડિયા ત્યાં ક્યારેય ODI મેચ હાર્યું નથી. આ ભારતીય ટીમ માટે રાહતની વાત છે. આગામી મેચ શ્રેણી નિર્ણાયક છે, તેથી તેની આસપાસ ભારે ઉત્તેજના છે. ન્યુઝીલેન્ડે ભારતમાં ક્યારેય ODI શ્રેણી જીતી નથી.
Virat Kohli, Rohit Sharma, Shubman Gill, Shreyas Iyer, and KL Rahul at the team hotel in Indore.❤ pic.twitter.com/kwGwiE8vRi— Sonu (@Cricket_live247) January 16, 2026
ભારત વિરુદ્ધ ન્યુઝીલેન્ડ મેચની શરૂઆત અંગે, આ મેચ પણ બપોરે 1:30 વાગ્યે શરૂ થશે. ટોસ અડધો કલાક પહેલા, બપોરે 1:00 વાગ્યે થશે. મેચની લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ માટે, તમે જિયો હોટસ્ટાર પર મેચ લાઈવ જોઈ શકો છો. ટીવી પર મેચ જોવા માટે, તમારે સ્ટાર સ્પોર્ટ્સ પર સ્વિચ કરવાની જરૂર પડશે, જ્યાં તમે વિવિધ ભાષાઓમાં મેચ જોઈ શકો છો. આ ODI શ્રેણીની છેલ્લી મેચ હશે. ત્યારબાદ પાંચ મેચની T20 શ્રેણી શરૂ થશે. અમે તમને આ વિશે સંપૂર્ણ માહિતી પણ પ્રદાન કરીશું.
VIDEO | Indore: New Zealand cricket team arrives in the city ahead of the series-decider third ODI of the three-match series, with the scoreline standing at 1–1 after the first two matches.#INDvsNZ #ODISeriesDecider #CricketFever— Press Trust of India (@PTI_News) January 16, 2026
(Full video available on PTI Videos -… pic.twitter.com/MWQsUNims9
ટીમ ઈન્ડિયાએ 11 જાન્યુઆરીએ વડોદરામાં રમાયેલી પહેલી મેચ જીતી હતી. 14 જાન્યુઆરીએ રાજકોટમાં રમાયેલી બીજી મેચ ન્યૂઝીલેન્ડે જીતી હતી. હાલમાં શ્રેણી બરાબર છે. ઈન્દોર મેચમાં જીત કે હાર નક્કી કરશે કે કોણ શ્રેણી જીતશે.
બંને ટીમોની સંભવિત પ્લેઈંગ-11
ભારતની ટીમ: શુભમન ગિલ (કેપ્ટન), રોહિત શર્મા, વિરાટ કોહલી, શ્રેયસ અય્યર, કેએલ રાહુલ, નીતિશ કુમાર રેડ્ડી, રવિન્દ્ર જાડેજા, હર્ષિત રાણા, કુલદીપ યાદવ, મોહમ્મદ સિરાજ, પ્રસિદ્ધ કૃષ્ણા
ન્યૂઝીલેન્ડની ટીમ: ડેવોન કોનવે, હેનરી નિકોલ્સ, વિલ યંગ, ડેરિલ મિશેલ, ગ્લેન ફિલિપ્સ, મિશેલ હે (વિકેટકીપર), માઈકલ બ્રેસવેલ (કેપ્ટન), ઝેકરીન ફોલ્કેસ, જેડેન લેનોક્સ, કાયલ જેમીસન, ક્રિસ્ટિયન ક્લાર્ક.
