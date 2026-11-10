IND vs NZ: વરસાદને કારણે ત્રીજી વનડે રદ, ટોસ થયો પણ એક પણ બોલ ફેંકાયો નહીં
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચે ત્રીજી વનડે હેમિલ્ટનના સેડન પાર્ક સ્ટેડિયમ ખાતે રમવાની હતી, પરંતુ વરસાદને કારણે એક પણ બોલ ફેંકાયા વિના મેચ રદ કરવામાં આવી.
Published : November 10, 2026 at 12:59 PM IST
IND vs NZ: ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની ત્રીજી ODI મેચ વરસાદને કારણે રદ કરવામાં આવી છે. હેમિલ્ટનમાં રમાયેલી મેચમાં ટીમ ઈન્ડિયાના કેપ્ટન શુભમન ગિલે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. જો કે, ભારે વરસાદને કારણે મેચમાં એક પણ બોલ ફેંકવામાં આવ્યો ન હતો. અંતે અમ્પાયરે મેચ રદ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. જો કે, હેમિલ્ટનમાં થોડા દિવસોથી સતત વરસાદ પડી રહ્યો હતો. આજે પણ વરસાદની સંભાવના હતી. સારી વાત એ છે કે ભારત શ્રેણીમાં 2-0થી આગળ છે. આ મેચ ધોવાઈ જવાના કારણે ન્યૂઝીલેન્ડને મોટો ફટકો પડ્યો છે. હવે ન્યૂઝીલેન્ડ માત્ર સિરીઝ ડ્રો કરી શકે છે. કિવી ટીમનું સિરીઝ જીતવાનું સપનું રોળાઈ ગયું છે.
ત્રણેય મેચ વરસાદને કારણે વિક્ષેપિત થઈ
ભારત અને ન્યુઝીલેન્ડ વચ્ચેની પહેલી મેચ ઓકલેન્ડમાં રમાઈ હતી. ત્યાં પણ વરસાદના કારણે મેચ 32 ઓવરની થઈ ગઈ હતી. ભારતને 143 રનનો લક્ષ્યાંક આપવામાં આવ્યો હતો. ભારતીય ટીમે પાંચ વિકેટ ગુમાવીને મેચ જીતી લીધી હતી. બીજી મેચ વેલિંગ્ટનમાં રમાઈ હતી. ત્યાં પણ ભારે વરસાદ પડ્યો હતો, જેના કારણે ઓવર ઘટાડવાની ફરજ પડી હતી. ન્યુઝીલેન્ડની ટીમ 134 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ હતી. જ્યારે ભારત હજુ 113 રન પર હતું, ત્યારે વરસાદ પાછો ફર્યો. ત્યારબાદ ભારતે DLS નિયમ હેઠળ 4 રનથી મેચ જીતી લીધી.
𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗳𝗿𝗼𝗺 𝗛𝗮𝗺𝗶𝗹𝘁𝗼𝗻: The third New Zealand-India ODI is called off due to rain. #TeamIndia | #NZvIND https://t.co/LtrfDalRcz— BCCI (@BCCI) November 10, 2026
ત્રીજી વનડે એક પણ બોલ ફેંકાયા વિના રદ
હેમિલ્ટનમાં ત્રીજી વનડે એક પણ બોલ ફેંકાયા વિના રદ કરવામાં આવી હતી. ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલે ટોસ જીતીને પહેલા બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. ગિલે અગાઉની બે મેચમાં પણ ટોસ જીતીને બોલિંગ કરવાનો નિર્ણય લીધો હતો. આ વખતે, ટોસ પછી, હેમિલ્ટનમાં વધુ વરસાદ શરૂ થયો. પરિણામે, મેચ શરૂ થઈ શકી નહીં. અંતે, તે રદ કરવામાં આવી. ટીમ ઇન્ડિયા હજુ પણ પાંચ મેચની વનડે શ્રેણી 2-0 થી આગળ છે. ભારત હવે આગામી મેચ જીતીને શ્રેણી સીલ કરવા માંગશે.
ટીમ ઈન્ડિયા પાસે એક શાનદાર તક
ભારતીય ટીમ હેમિલ્ટન મેચ જીતી શકી હોત અને 3-0 થી શ્રેણી જીતી શકી હોત. સાત વર્ષમાં આ પહેલી વાર બન્યું હોત કે કોઈ ટીમે ઘરઆંગણે ODI શ્રેણીમાં ન્યુઝીલેન્ડને હરાવ્યું હોય. જોકે, ભારતે હવે તેના માટે થોડા દિવસ રાહ જોવી પડશે. બંને ટીમો વચ્ચે ચોથી ODI 13 નવેમ્બરના રોજ માઉન્ટ મૌંગાનુઈમાં રમાશે. તે મેચ જીતીને ભારત એક મોટો સીમાચિહ્ન હાંસલ કરી શકે છે. નોંધનીય છે કે ભારત ઘરઆંગણે ન્યુઝીલેન્ડને હરાવનાર છેલ્લી ટીમ હતી. ટીમ ઈન્ડિયાએ 2019 માં ન્યુઝીલેન્ડને 4-1 થી હરાવ્યું હતું. ત્યારથી, કોઈ પણ ટીમ ઘરઆંગણે ન્યુઝીલેન્ડને હરાવી શકી નથી. ભારત પાસે બીજી વખત મોટી સિદ્ધિ હાંસલ કરવાની સુવર્ણ તક છે.
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